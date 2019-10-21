Политика

ГЛАС.RUГЛАС.RUВ США обвинили российских хакеров в участии в иранских кибератаках

Как сообщает Reuters со ссылкой на британских и американских чиновников, российская группа, известная как «Турла» и обвиняемая эстонскими и чешскими властями в том, что она действовала от лица ФСБ России, использовала иранские инструменты и компьютерную инфраструктуру для успешного взлома организаций как минимум в 20 разных странах за последние 18 месяцев.
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У Тегерана нет данных о хакерах группы Turla, якобы использовавших иранские системы

ТАСС13:16

Тегеран не знает об использовании российскими хакерами иранских устройств

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США и Британия уличили хакеров из России в использовании разработок Ирана

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Спецслужбы США и Великобритании считают, что российские хакеры маскируются под иранских

Коммерсантъ08:19

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Газета.Ru12:29

Британия и США обвинили «русских хакеров» в атаках под видом иранских

Московский Комсомолец10:15
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