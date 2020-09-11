Эксперты обсуждают приём Тихановской в Польше в качестве «президента Беларуси»

Стоит отметить, что г-жа Тихановская, которая ещё совсем недавно заявляла, что не собирается бороться за власть, а сосредоточится на «жарке котлет», прибыла в Польшу с провозглашением себя «президентом Беларуси».