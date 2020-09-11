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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

В США обвинили в кибермошенничестве россиянина Лившица

Гражданину России Артёму Лившицу было предъявлено обвинение со стороны Соединённых Штатов Америки по факту сговора с целью кибермошенничества.В источнике
С чего всё началось
27-летнего уроженца Санкт-Петербурга обвинили в совершении преступления с целью использования украденных личных данных американцев для открытия мошеннических счетов в банковских и криптовалютных биржах, говорится в сообщении на сайте
 ведомства.
Известиявчера в 14:44
Подробнее о событии
ТАСС

США предъявили обвинения россиянину в связи со сговором с целью электронного мошенничества

ТАССвчера в 14:47
Интерфакс

США обвинили в электронном мошенничестве попавшего под санкции россиянина

Интерфаксвчера в 15:35
RT на русском

США обвинили 27-летнего россиянина в сговоре с целью мошенничества

RT на русскомвчера в 15:02
Коммерсантъ

Россиянина Лифшица обвинили в США в мошенничестве с целью политического влияния

Коммерсантъвчера в 15:57
Известия

Власти США обвинили россиянина по делу об электронном мошенничестве

Известиявчера в 14:44
Газета.Ru

США обвинили россиянина Лившица в сговоре с целью мошенничества

Газета.Ruвчера в 14:42
РИА Новости

США обвинили россиянина Лифшица в мошенничестве

РИА Новостивчера в 14:28

Четыре человека погибли при столкновении катера с баржей в Сургуте

На реке Черной в Сургуте произошло столкновение катера с баржей, в результате которого погибли четыре человека, сообщила пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте Следкома РФ.
Примечаниявчера в 05:58
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МВД готовит запрос ФРГ по ситуации с Навальным

После сообщений о выходе Алексея Навального из комы МВД России готовит дополнительный запрос Германии об оказании правовой помощи, сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
РИА Новости01:36
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Погибший от свиной чумы кабан найден на польско-немецкой границе

Африканская свиная чума явилась причиной гибели найденного на территории Германии дикого кабана, 9 сентября сообщается в пресс-релизе датской мясоперерабатывающей компании Danish Crown.
ИА Красная Веснавчера в 05:58
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В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»

В случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи», заявил в интервью Polskie Radio 24 профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский.
RT на русском00:08
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Минздрав РФ утвердил правила посещения пациентов в реанимации

Министерство здравоохранения РФ утвердило правила, по которым пациентов в отделениях интенсивной терапии смогут посещать друзья и близкие, следует из приказа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Octagon.Media00:50

Эксперты обсуждают приём Тихановской в Польше в качестве «президента Беларуси»

Стоит отметить, что г-жа Тихановская, которая ещё совсем недавно заявляла, что не собирается бороться за власть, а сосредоточится на «жарке котлет», прибыла в Польшу с провозглашением себя «президентом Беларуси».
Военное обозрение9 сентября в 12:23
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Потеря домашнего животного может вызвать проблемы с психикой у детей

Согласно новому исследованию, проведенному исследователями Массачусетской больницы общего профиля (MGH), смерть домашнего питомца может вызвать у детей глубокое и продолжительное чувство горя и потенциально может привести к последующим проблемам с психическим здоровьем.
MedikForum.ru00:50

ЦИК предупредила о возможной ликвидации партии племянника Путина

Центральная избирательная комиссия предупредила о возможной ликвидации до конца 2020 года четырех политических партий, в том числе и партии «Народ против коррупции», лидером которой является двоюродный племянник президента России Роман Путин.
Lenta.ru01:51
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На бывшего вице-губернатора Приморья завели дело об отмывании денег

Дело об отмывании денег возбуждено в отношении бывшего первого вице-губернатора Приморья, который ранее был осужден за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новостивчера в 03:39
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Эстония призвала привлечь ОЗХО к расследованию инцидента с Навальным

Постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон призвал провести международное расследование ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального с участием экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru18:31
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