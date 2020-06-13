Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиNI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США. Такое мнение в статье для The National Interest высказал американский публицист Питер Сучиу.
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с чего всё началось
Так, в статье для National Interest
 9 июня эксперт напоминает, что в 1918 году американские военные оказались в России и сражались против большевиков, хотя изначально должны были мешать наступлению немцев в ходе Первой мировой войны.
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Журналист объяснил опасения России о возможном вторжении НАТО

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В США объяснили, почему Россия должна опасаться нападения НАТО

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Опасения России о возможном вторжении НАТО объяснили

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В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Татарстану.
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Игры

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Общество

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Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
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Платы на AMD B550 обещают рекордный разгон памяти: лучше AMD X570 и Intel Z490

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В РФ стартовало производство новой версии Renault Logan

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Ночью ветер в Туле повалил десятки деревьев Бригады городской службы спасения приступили к ликвидации последствий непогоды.
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Общество

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Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
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Происшествия

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Политика

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Авто

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45 случаев коронавируса выявлено в Татарстане

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Игры

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