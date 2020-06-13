Армия и оружие
РИА НовостиNI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США. Такое мнение в статье для The National Interest высказал американский публицист Питер Сучиу.
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с чего всё началось
Так, в статье для National Interest 9 июня эксперт напоминает, что в 1918 году американские военные оказались в России и сражались против большевиков, хотя изначально должны были мешать наступлению немцев в ходе Первой мировой войны.Известиявчера в 19:45
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Гаджеты
Российский филиал Samsung предлагает подарки и скидки до 40 %
Samsung Electronics в российском онлайн-магазине проводит акцию «Летняя распродажа».
Letnews.ru 05:08
Авто
GM снимет с производства седан Chevrolet Malibu
Ранее GM снял с производства еще одну «легенду» Chevrolet – полноразмерный седан Impala, чье появление на рынке датируется аж 1958 годом.
Автоновости дня 05:25
Технологии
Обнаружен простой способ смотреть бесплатно YouTube без рекламы
Любознательные обнаружили небольшую брешь у популярного видеохостинга YouTube. Теперь есть возможность смотреть видеоролики без рекламы.
ToDay News Ufa вчера в 11:56
Общество
Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре
Промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
РБК 05:30
Происшествия
В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции
В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Татарстану.
RT на русском 04:13
Авто
Audi начала продажи электрического кроссовера e-tron в РФ
Компания Audi начала прием заказов в России на свой первый электрический кроссовер Audi e-Tron.
Автоновости дня 11 июня в 06:43
Общество
Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
Игры
Sony показала дизайн PlayStation 5
Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube.
ТК Звезда 11 июня в 18:43
Авто
Кондиционер забирает около 2% мощности автомобиля
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 02:10
Общество
Названы изменения с 1 июля для пенсионеров, получающих пенсию на карту
Нововведения для пенсионеров, которым перечисляются выплаты на банковскую карту, могут вступить в силу с 1 июля нынешнего года.
ФАН вчера в 04:33
Киберспорт
В CS:GO появился фильтр ненормативной лексики
Разработчики добавили в игру фильтр ненормативной лексики для текстового чата. Новая функция включена по умолчанию.
CyberSport.ru вчера в 04:37
Космос
SpaceX запустила на орбиту еще 58 спутников связи Starlink
В субботу американская компания SpaceX запустила с космодрома во Флориде ракету-носитель Falcon 9 со спутниками Starlink.
Вести.Ru 05:45
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 11 июня в 06:33
Общество
На сайте стопкоронавирус.рф появилась карта выхода из самоизоляции
На карте указано, на каком этапе снятия ограничительных мер находятся все регионы России.
Газета.Ru вчера в 04:27
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 уже можно предзаказать за $40
Megaobzor.com 10 июня в 09:06
Гаджеты
Платы на AMD B550 обещают рекордный разгон памяти: лучше AMD X570 и Intel Z490
Любопытно, что даже для самых продвинутых плат на чипсете Intel Z490 под процессоры Comet Lake-S производители заявляют поддержку памяти DDR4 с частотами до 4800 МГц.
3DNews 11 июня в 13:58
Авто
В РФ стартовало производство новой версии Renault Logan
Оправдать наименование серии (Technology) должны информационно-развлекательный комплекс с mp3, USB, Bluetooth и 4 динамиками, многофункциональное рулевое колесо с кнопками, как правило, предлагающиеся во флагманских вариациях Logan.
CarsWeek.ru вчера в 01:45
Общество
В МВД России отметили снижение числа преступлений в мае
В России общее число преступлений, совершенных за май текущего года, снизилось на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Известия 04:07
Происшествия
Ночью ветер в Туле повалил десятки деревьев
Ночью ветер в Туле повалил десятки деревьев Бригады городской службы спасения приступили к ликвидации последствий непогоды.
MySLO.ru 03:45
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Происшествия
Допрос Ефремова продолжался 5 часов
РЕН ТВ 11 июня в 13:37
Армия и оружие
Запад обеспокоен искусственным интеллектом в самолетах ВКС РФ
Политическая Экспертиза вчера в 08:49
Политика
Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах
Несколько президентов разных стран уже согласились приехать в Москву, цитирует главу российского МИД Сергея Лаврова РИА Новости.
Lenta.ru 11 июня в 10:33
Авто
Появились первые «живые» фото нового кроссовера Haval
Марка Haval опубликовала первые "живые" фотографии нового брутального кроссовера под заводским индексом B06.
Новые автомобили 00:21
Общество
45 случаев коронавируса выявлено в Татарстане
Всего на 13 июня в Татарстане зафиксировано 3868 случая заболевания коронавирусом.
Казань24 05:21
Игры
Анонсирован ремейк Demon’s Souls
Игромания.ру 11 июня в 16:56
Игры
Rockstar выпустят GTA V на PlayStation 5 в 2021 году
Piter.tv вчера в 11:01
Гаджеты
Смартфон Redmi 9A показался на сайте регулятора
На днях китайская компания Xiaomi официально представила смартфон Redmi 9, оснащённый 6,53-дюймовым дисплеем Full HD+, процессором MediaTek Helio G80 и четверной камерой.
3DNews 00:11