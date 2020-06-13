с чего всё началось

У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США. Такое мнение в статье для The National Interest высказал американский публицист Питер Сучиу.

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

Авто GM снимет с производства седан Chevrolet Malibu Ранее GM снял с производства еще одну «легенду» Chevrolet – полноразмерный седан Impala, чье появление на рынке датируется аж 1958 годом.

Общество Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре Промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс». 4

Происшествия В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Татарстану. 413

Игры Sony показала дизайн PlayStation 5 Японская корпорация Sony продемонстрировала дизайн новой приставки PlayStation 5. Устройство было представлено на презентации компании, трансляция которой была в частности открыта на YouTube. 934

Авто Кондиционер забирает около 2% мощности автомобиля В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах. 29

Киберспорт В CS:GO появился фильтр ненормативной лексики Разработчики добавили в игру фильтр ненормативной лексики для текстового чата. Новая функция включена по умолчанию.

Общество Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва". 384

Авто В РФ стартовало производство новой версии Renault Logan Оправдать наименование серии (Technology) должны информационно-развлекательный комплекс с mp3, USB, Bluetooth и 4 динамиками, многофункциональное рулевое колесо с кнопками, как правило, предлагающиеся во флагманских вариациях Logan. 24

Происшествия Ночью ветер в Туле повалил десятки деревьев Ночью ветер в Туле повалил десятки деревьев Бригады городской службы спасения приступили к ликвидации последствий непогоды. 3