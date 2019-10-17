Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ США объяснили приостановку помощи Украине

Белый дом распространил заявления исполняющего обязанности руководителя администрации президента США Мика Малвейни, в котором тот опроверг ранее сказанные слова, что заморозка средств для Украины была отчасти связана с расследованием против демократов, и уточнил, что к такому решению привели опасения из-за коррупции.
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В США объяснили приостановку помощи Украине

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Белый дом объяснил нежелание отправлять $400 млн на Украину

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США объяснили приостановку помощи Киеву коррупцией на Украине

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Белый дом: США приостановили помощь Киеву из-за коррупции на Украине

Московский Комсомолец16:19

Белый дом объяснил нежелание отправлять деньги на Украину

Взгляд.ру13:25
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В США объяснили ситуацию с границами зоны безопасности в Сирии

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Руководители 27 государств-членов ЕС одобрили условия сделки по выходу Великобритании из объединения.
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Фигуранты дела «Нового величия» порезали вены в суде

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