Политика
РИА НовостиВ США объяснили приостановку помощи Украине
Белый дом распространил заявления исполняющего обязанности руководителя администрации президента США Мика Малвейни, в котором тот опроверг ранее сказанные слова, что заморозка средств для Украины была отчасти связана с расследованием против демократов, и уточнил, что к такому решению привели опасения из-за коррупции.
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Армия и оружие
В США объяснили ситуацию с границами зоны безопасности в Сирии
Ситуация с зоной безопасности в Сирии, которую обещали обеспечить турки в рамках договорённости с США, пока до конца не ясна, заявил американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри, сообщает Reuters.
Армия и оружие
Появилось изображение российского САО «Мальва»
Политика
Саммит ЕС одобрил сделку по Brexit
Руководители 27 государств-членов ЕС одобрили условия сделки по выходу Великобритании из объединения.
Армия и оружие
Появилось видео пусков баллистических ракет на учениях «Гром-2019»
Как уточнили в российском военном ведомстве, стратегические подводные лодки Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баренцева и Охотского морей поразили баллистическими ракетами цели на полигонах «Кура» и «Чижа» в Архангельской области.
Шоу-бизнес
«У вас замочек расстегнулся»: Мария Горбань показала шикарные формы
Мимо снимка не смогли пройти и другие знаменитости. Актриса Мария Горбань опубликовала на своей странице в Instagram провокационное фото.
Кино
Netflix представил новый тизер «Ведьмака»
Стриминговая платформа Netflix представила новый тизер одного из самых ожидаемых в этом году сериалов «Ведьмак».
Шоу-бизнес
Муж Лолиты подал заявление на развод
Лолита и Иванов прожили в браке девять лет. До этого певица была замужем четыре раза.
Происшествия
Тело девочки обнаружено в одной из школ Новосибирска
Тело старшеклассницы обнаружено в одной из школ новосибирского микрорайона ОбьГЭС.
Политика
Министр энергетики США подал в отставку
Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Дарья Жукова снова вышла замуж за миллиардера
Напомним, что Дарья и Ставрос начала встречаться в конце 2017 года, вскоре после того, как Дарья развелась с Романом Абрамовичем.
Единоборства
Отец Хабиба осудил жестокое нападение на Расула Мирзаева
Космос
SpaceX запустит на орбиту еще 30 тысяч спутников
Компания SpaceX из США планирует запустить на земную орбиту ещё 30 тысяч спутников.
Авто
В России подешевели представительские автомобили
Средняя стоимость автомобиля представительского класса в России (с учетом подержанных) за последний год снизилась на 16% до 772 000 рублей, а самым популярным в сегменте остается Mercedes-Benz S-Class.
Происшествия
Митингующие устроили беспорядки в центре Барселоны
Кино
«Джокер» в мировом прокате собрал больше, чем в США
Фильм Тодда Филлипса "Джокер" стал более популярным на международном рынке, чем в США, сообщает Collider.
Авто
В Тольятти презентовали Lada Largus Karelia
На прошедшем 16 октября в Тольятти технопарке «Жигулевская долина», был презентован автомобиль Lada Largus Karelia.
Политика
В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT создание в Верховной раде межфракционного объединения «Кубань», которое займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
Культура
В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова
В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Гаджеты
Merlion стал официальным дистрибьютором смартфона TCL PLEX в России
Merlion подписал соглашение с корпорацией TCL и в статусе «Официального дистрибьютора смартфона TCL PLEX в России» принимает участие в совместном запуске в России этой новинки в партнерстве с тремя онлайн-ритейлерами – «Ситилинком», «Онлайн трейд ру» и Wildberries.
Футбол
Драка в ВИП-ложе произошла во время матча между Украиной и Португалией
Во время матча квалификации чемпионата Европы 2020 года между украинской и португальской командами в ВИП-ложе произошёл конфликт между главой Федерации футбола Украины Андреем Павелко, президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом и его братом, почётным членом УЕФА Григорием Суркисом.
Армия и оружие
Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку
Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.
Политика
РПЦ прекратит общение с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви
Представители русской православной церкви (РПЦ) заявили о разрыве молитвенного общения с представителями Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые как либо признают неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Политика
Трамп назвал Эрдогана чертовски хорошим лидером
Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о приостановке военной операции Анкары «Источник мира» в Сирии, назвал президента Турции Тайипа Эрдогана «чертовски хорошим лидером».
Игры
«Она вернула мне веру в игры по Star Wars»: первые отзывы критиков о Fallen Order
Музыка
Украина не пустит на Евровидение артистов, выступавших в России
Украинские организаторы отбора на Евровидение отказались рассматривать заявки от артистов, выступавших в России после 2014 года.
Игры
The Elder Scrolls 6: новости об игре
Компания Bethesda не дает конкретики – известно только, что дата выхода игры The Elder Scrolls 6 зависит от того, когда выпустят Starfield.
Авто
Genesis представила обновлённый седан Genesis G70
На южнокорейском рынке представили обновлённый премиальный седан Genesis G70 2020 модельного года.