Политика

ТК ЗвездаТК ЗвездаВ США объяснили приостановку помощи Украине

Решение Вашингтона о приостановке помощи Киеву связано с коррупцией на Украине и нежеланием других стран оказывать такую поддержку. В Вашингтоне пояснили, что заморозка средств для Украины вызвана опасениями в связи с коррупцией в стране.
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Белый дом объяснил нежелание отправлять $400 млн на Украину

РБКвчера в 18:15

США объяснили приостановку финансовой помощи Киеву

Российская газетавчера в 16:36

США объяснили приостановку помощи Киеву коррупцией на Украине

ТАССвчера в 13:25

США объяснили приостановку помощи Киеву коррупцией на Украине

Известиявчера в 15:06

В США объяснили, почему приостановили помощь Украине

News.ruвчера в 13:37

Белый дом: США приостановили помощь Киеву из-за коррупции на Украине

Московский Комсомолецвчера в 16:19

Белый дом объяснил нежелание отправлять деньги на Украину

Взгляд.рувчера в 13:25
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Общество

Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, предусматривающий сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов.
РИА Новости вчера в 20:40
Политика

На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
ТАСС вчера в 07:22
Спорт

Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб российских спортсменов

В интервью газете The New York Times глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что российская сторона изменила результаты тысяч допинг-проб, чтобы не навредить звездам спорта, которые сегодня являются чиновниками и политиками.
Южный Федеральный 16 октября в 07:43
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины

Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил арестовать до 11 декабря двух мужчин и женщину, которые обвиняются в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля.
RT на русском вчера в 06:13
Армия и оружие

Турция договорилась с США о приостановке операции в Сирии

Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.
РИА Новости вчера в 13:59
Экономика

Компании Глеба Франка заплатят на крабовых аукционах 38 млрд рублей

Российский аукционный дом опубликовал результаты крабовых аукционов: разыграно 35 лотов из 41 на общую сумму более 142 млрд руб. Лот дает право на пользование квотами на добычу краба в районе промысла, компании получат их на 15 лет.
Ведомости вчера в 16:16
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас подурачился со своими детьми под песню Юрия Никулина

Энрике Иглесиас подурачился со своими детьми под песню Юрия Никулина Знаменитый исполнитель в последнее время во всю осваивает новую для себя роль – заботливого папы двух замечательных малышей.
Экспресс газета вчера в 16:21
Политика

В администрации Трампа объяснили заморозку военной помощи Украине

Исполняющий обязанности руководителя администрации президента США Дональда Трампа Мик Малвейни опроверг свое заявление о том, что заморозка военной помощи Украине имеет некоторую связь с расследованием в отношении демократов.
Газета.Ru вчера в 18:50
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон ответила на слухи о романе с Брэдом Питтом

На шоу Эллен Дедженерес пригласили актрис Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби, где они обсудили возможный роман Терон с Брэдом Питтом.
РЕН ТВ вчера в 09:07
Политика

Путин предложил отменить международный взнос России

Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru вчера в 13:36
Шоу-бизнес

Сергей Губанов предпочел семье карьеру

Как выяснилось, в свое время артист предпочел жене и детям карьеру, о чем впоследствии ему пришлось пожалеть.
Bimru.ru вчера в 07:01
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru вчера в 09:11
Культура

Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров

Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° вчера в 13:05
Хоккей

Шайба Гусева помогла «Нью-Джерси» обыграть «Рейнджерс»

Третий гол Никиты Гусева в сезоне помог "Нью-Джерси" выиграть у "Рейджерс" и одержать первую победу в текущем регулярном чемпионате после шести поражений на старте подряд.
ProstoProSport вчера в 23:17
Экономика

В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году

На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Газета.Ru 16 октября в 13:16
Политика

Трамп заявил о близости США и Италии со времен Древнего Рима

"США и Италия объединяет культурная и политическая общность, насчитывающая тысячи лет со времен Древнего Рима", — заявил Трамп.
РИА Новости вчера в 19:25
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Недвижимость

Долги россиян по ипотеке начали продавать коллекторам. Неплательщиков будут выселять принудительно

Коллекторы начали проявлять активный интерес к покупке ипотечных долгов вместе с закладными.
URA.Ru вчера в 21:07
Кино

Голливуд выпустит в мировой прокат фильм забайкальского режиссера

Голливудская компания «Paramount Pictures Corporation» доработает фильм забайкальского режиссера Солбона Лыгдэнова «321-я сибирская» и выведет картину в мировой прокат.
Московский Комсомолец Чита вчера в 22:23
Общество

Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве

Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 16:42
Происшествия

Двоих жителей Курил госпитализировали после нападения медведицы

Двое жителей Кунашира в пятницу попали в больницу после нападения медведицы, сообщил РИА Новости мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.
РИА Новости вчера в 21:42
Кино

Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»

Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Kinonews.ru вчера в 02:53
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости 16 октября в 11:53
Происшествия

Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде

В ходе заседания Люблинского районного суда Москвы двое фигурантов дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе руки лезвием бритвы.
RT на русском вчера в 15:04
Авто

Опубликовали снимки Nissan X-Trail нового поколения

Японская компания Nissan приступила к дорожным испытаниям кроссовера Nissan X-Trail нового поколения.
Автоновости дня 16 октября в 05:49
Музыка

Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора

В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
News.ru вчера в 06:01
Кино

Барабанщик Queen ответил критикам фильма «Богемская рапсодия»

Барабанщик Queen Роджер Тейлор ответил авторам критических отзывов о картине "Богемская рапсодия", сообщает NME.
РИА Новости вчера в 08:41
Политика

В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск

В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия вчера в 16:45
Спорт

Губернатор Токио предложила провести Олимпиаду на Курилах

Чемпионат вчера в 12:52
Политика

Эрдоган ответил на слова Трампа в Twitter

«Господин президент», — написал в ответ в Twitter Эрдоган, — «когда мы победим терроризм, который который является главным врагом человечества, будет спасено еще больше жизней».
РБК вчера в 17:54
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Мик Малвани
Американский политик
Американский политик, представляющий Республиканскую партию. Директор Административно-бюджетного управления. В 2007-2009 член Палаты представителей Южной Каролины.
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