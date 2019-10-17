Политика
ТК ЗвездаВ США объяснили приостановку помощи Украине
Решение Вашингтона о приостановке помощи Киеву связано с коррупцией на Украине и нежеланием других стран оказывать такую поддержку. В Вашингтоне пояснили, что заморозка средств для Украины вызвана опасениями в связи с коррупцией в стране.
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Белый дом: США приостановили помощь Киеву из-за коррупции на Украине
Московский Комсомолецвчера в 16:19
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Общество
Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, предусматривающий сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов.
РИА Новости вчера в 20:40
Политика
На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский
Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
ТАСС вчера в 07:22
Спорт
Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб российских спортсменов
В интервью газете The New York Times глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что российская сторона изменила результаты тысяч допинг-проб, чтобы не навредить звездам спорта, которые сегодня являются чиновниками и политиками.
Южный Федеральный 16 октября в 07:43
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины
Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил арестовать до 11 декабря двух мужчин и женщину, которые обвиняются в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля.
RT на русском вчера в 06:13
Армия и оружие
Турция договорилась с США о приостановке операции в Сирии
Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.
РИА Новости вчера в 13:59
Экономика
Компании Глеба Франка заплатят на крабовых аукционах 38 млрд рублей
Российский аукционный дом опубликовал результаты крабовых аукционов: разыграно 35 лотов из 41 на общую сумму более 142 млрд руб. Лот дает право на пользование квотами на добычу краба в районе промысла, компании получат их на 15 лет.
Ведомости вчера в 16:16
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас подурачился со своими детьми под песню Юрия Никулина
Энрике Иглесиас подурачился со своими детьми под песню Юрия Никулина Знаменитый исполнитель в последнее время во всю осваивает новую для себя роль – заботливого папы двух замечательных малышей.
Экспресс газета вчера в 16:21
Политика
В администрации Трампа объяснили заморозку военной помощи Украине
Исполняющий обязанности руководителя администрации президента США Дональда Трампа Мик Малвейни опроверг свое заявление о том, что заморозка военной помощи Украине имеет некоторую связь с расследованием в отношении демократов.
Газета.Ru вчера в 18:50
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон ответила на слухи о романе с Брэдом Питтом
На шоу Эллен Дедженерес пригласили актрис Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби, где они обсудили возможный роман Терон с Брэдом Питтом.
РЕН ТВ вчера в 09:07
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Газета.Ru вчера в 13:36
Шоу-бизнес
Сергей Губанов предпочел семье карьеру
Как выяснилось, в свое время артист предпочел жене и детям карьеру, о чем впоследствии ему пришлось пожалеть.
Bimru.ru вчера в 07:01
Общество
Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
Lenta.ru вчера в 09:11
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° вчера в 13:05
Хоккей
Шайба Гусева помогла «Нью-Джерси» обыграть «Рейнджерс»
Третий гол Никиты Гусева в сезоне помог "Нью-Джерси" выиграть у "Рейджерс" и одержать первую победу в текущем регулярном чемпионате после шести поражений на старте подряд.
ProstoProSport вчера в 23:17
Экономика
В Госдуме поддержали увеличение МРОТ в 2020 году
На заседании в среду, 16 октября, комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который доводит показатель МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.
Газета.Ru 16 октября в 13:16
Политика
Трамп заявил о близости США и Италии со времен Древнего Рима
"США и Италия объединяет культурная и политическая общность, насчитывающая тысячи лет со времен Древнего Рима", — заявил Трамп.
РИА Новости вчера в 19:25
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Недвижимость
Долги россиян по ипотеке начали продавать коллекторам. Неплательщиков будут выселять принудительно
Коллекторы начали проявлять активный интерес к покупке ипотечных долгов вместе с закладными.
URA.Ru вчера в 21:07
Кино
Голливуд выпустит в мировой прокат фильм забайкальского режиссера
Голливудская компания «Paramount Pictures Corporation» доработает фильм забайкальского режиссера Солбона Лыгдэнова «321-я сибирская» и выведет картину в мировой прокат.
Московский Комсомолец Чита вчера в 22:23
Общество
Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве
Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 16:42
Происшествия
Двоих жителей Курил госпитализировали после нападения медведицы
Двое жителей Кунашира в пятницу попали в больницу после нападения медведицы, сообщил РИА Новости мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.
РИА Новости вчера в 21:42
Кино
Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Kinonews.ru вчера в 02:53
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости 16 октября в 11:53
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» порезали себе руки в суде
В ходе заседания Люблинского районного суда Москвы двое фигурантов дела об организации экстремистского сообщества «Новое величие» — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — порезали себе руки лезвием бритвы.
RT на русском вчера в 15:04
Авто
Опубликовали снимки Nissan X-Trail нового поколения
Японская компания Nissan приступила к дорожным испытаниям кроссовера Nissan X-Trail нового поколения.
Автоновости дня 16 октября в 05:49
Музыка
Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора
В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
News.ru вчера в 06:01
Кино
Барабанщик Queen ответил критикам фильма «Богемская рапсодия»
Барабанщик Queen Роджер Тейлор ответил авторам критических отзывов о картине "Богемская рапсодия", сообщает NME.
РИА Новости вчера в 08:41
Политика
В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск
В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия вчера в 16:45
Спорт
Губернатор Токио предложила провести Олимпиаду на Курилах
Чемпионат вчера в 12:52
Политика
Эрдоган ответил на слова Трампа в Twitter
«Господин президент», — написал в ответ в Twitter Эрдоган, — «когда мы победим терроризм, который который является главным врагом человечества, будет спасено еще больше жизней».
РБК вчера в 17:54