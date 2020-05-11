Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу

Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU. Антитела вырабатываются только в случае, если болезнь проходила в тяжелой форме.
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с чего всё началось

Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19

Сильный и продолжительный иммунитет формируется только у семи-восьми процентов переболевших COVID-19, нередко самый устойчивый иммунитет получают пациенты, у которых течение болезни было тяжелым, сообщила РИА Новости доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова.
РИА Новостивчера в 21:05

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В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу

Газета.Ru02:17

Биолог рассказал, у кого формируется устойчивый иммунитет к коронавирусу

Комсомольская правдавчера в 22:22

Биолог рассказала об особенностях формирования иммунитета к COVID-19

Известиявчера в 22:57

Биолог рассказала о формировании иммунитета к коронавирусу

RT на русскомвчера в 22:26

Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к коронавирусу

URA.Ruвчера в 22:23

Биолог объяснила процесс формирования иммунитета против коронавируса

РБК00:39

Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19

РИА Новостивчера в 21:05
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Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
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Происшествия

При пожаре в больнице в Петербурге погибло пять человек

Коммерсантъ 00:56
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Общество

В Туле вводится обязательный масочный режим

Тула, 11 мая 2020, 12:44 — REGNUM Обязательный масочный режим вводится в Туле, а также в Новомосковске, в Веневском, Тепло-Огаревском, Щекинском, Заокском и Ясногорском районах Тульской области.
REGNUM вчера в 05:44
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Экономика

Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились

В первые минуты после начала сессии промышленный индекс Dow Jones понизился на 218,86 пункта (-0,90%), до отметки 24 112,46, сообщает ТАСС.
News.ru вчера в 10:30
Здоровье

Разработали калькулятор вероятности смерти от коронавируса

Калькулятор вероятности смертельного исхода в случае заражения новым типом коронавируса создали специалисты из Польши.
МедиаПоток вчера в 06:31
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Общество

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%

Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
98
Политика

В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство

Законопроект о наказании чиновников за хамство, который предусматривает административную ответственность, внесли в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 02:20
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Кино

Фото: в сеть выложили новый кадр «Дюны» с Тимоти Шаламе и Джошем Бролином

Дэни Вильнёв пояснил, что на фото показано первое знакомство главного героя с пустыней, которая в этот момент его "загипнотизировала". https: / / twitter.com / DuneInfo / status / 1259856565865234432 Первый кадр новой экранизации "Дюны" создатели картины выложили в сеть в апреле 2020 года.
REGNUM вчера в 14:19
Общество

Путин рассказал о федеральной доплате для соцработников

Специальная федеральная доплата будет установлена для соцработников с 15 апреля по 15 июля, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 09:35
57
Политика

На Украине намерены продлить карантин по коронавирусу после 22 мая

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, продлят после 22 мая.
РИА Новости 01:41
Общество

Москвичам разъяснили принцип действия защитных масок и перчаток

Москвичам объяснили, как правильно пользоваться защитными средствами.
ТВ Центр 02:16
3
Общество

Куйвашев анонсировал смягчение карантина в Свердловской области

Глава региона отметил, что наступившая неделя может стать решающей для Свердловской области при определении вопроса о продлении или снятия ограничительных мер.
Kursk.com вчера в 14:30
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Энергетика

Brent подорожала до $29,71 за баррель

К 7:50 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,08 (0,27%), до $29,71 за баррель.
Интерфакс 01:12
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Происшествия

В Новосибирской области выявили еще 71 случай заражения коронавирусом

В Новосибирской области зафиксировали еще 71 случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК вчера в 01:46
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Общество

Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на ЖКХ

Минстрой предлагает снизить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи — с 22% до 15%.
Известия вчера в 12:00
2
Общество

Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
1,1K
Экономика

Промсвязьбанк продал почти все запасы золота

Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ 10 мая в 08:20
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Экономика

Правительство выделило 81,1 млрд рублей на поддержку бизнеса

«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — говорится в публикации.
Известия 10 мая в 09:02
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Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
2,3K
Космос

Роскосмос назвал Марс наиболее подходящей планетой для колонизации

«Исследования Солнца показывают, что оно в данный момент нагревается, и температура на Венере и Марсе медленно растет, в том числе поэтому сегодня Марс выглядит, пожалуй, наиболее предпочтительным с точки зрения перспективы терраформирования и колонизации», — сказал Блошенко.
REGNUM 02:26
Общество

В правительстве обозначили условия открытия российских курортов

Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
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Культура

Умер актер и комик Джерри Стиллер

На 93-м году жизни умер американский актер и комик Джерри Стиллер. Об этом в твиттере сообщил его сын, актер Бен Стиллер.
Афиша Daily вчера в 08:35
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Общество

В Москве еще 1 820 человек вылечились после коронавируса

Число выздоровевших после заражения коронавирусом увеличилось в Москве за прошедшие сутки на 1 820 и достигло 19 642 человек.
ТАСС 02:21
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Игры

Авторы Disco Elysium официально переводят игру на русский

Игромания.ру вчера в 13:28
Происшествия

В Саратовской области пропавший полгода назад мужчина найден мертвым

Романовский район, 12 мая 2020, 08:57 — REGNUM Следственные органы Саратовской области устанавливают обстоятельства гибели 46-летнего мужчины, сообщает пресс-служба регионального СКР.
REGNUM 01:57
Общество

В Ростовской области режим самоизоляции продлится до особого распоряжения

Как сообщало ИА REGNUM, ранее донской губернатор Василий Голубев заявил, что после майских праздников в регионе может быть принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM 02:13
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело после пожара в больнице в Петербурге

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в больнице Святого Георгия в отделении реанимации в Санкт-Петербурге.
ТАСС 01:52
Общество

В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето

Погода в России в предстоящее лето будет неоднородной, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд «Российской газете».
РБК 01:24
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Армия и оружие

Норвежцы боятся реакции России на новый американский радар

Газета.Ru 01:51
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Музыка

Новый клип группы Little Big набрал более 15 млн просмотров

Клип получился сюжетным, гангстерским, при этом комическим. Он набрал уже 15 миллионов просмотров.
Наш Брянск.Ru вчера в 06:59
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