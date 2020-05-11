Коронавирус
Газета.RuВ США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU. Антитела вырабатываются только в случае, если болезнь проходила в тяжелой форме.
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с чего всё началось
Сильный и продолжительный иммунитет формируется только у семи-восьми процентов переболевших COVID-19, нередко самый устойчивый иммунитет получают пациенты, у которых течение болезни было тяжелым, сообщила РИА Новости доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова.РИА Новостивчера в 21:05
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Биолог рассказал, у кого формируется устойчивый иммунитет к коронавирусу
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