4 февраля американское военное ведомство сообщило, что ВМС США развернули на подлодках ядерные ракеты малой мощности для «сдерживания» противников, в том числе России. Отмечалось, что баллистические ракеты Trident с маломощными ядерными боеголовками W76-2 размещены на подлодке «Теннеси».

Экономика Россия и Белоруссия договорились о цене на газ Россия продолжит в 2020 г. поставлять Белоруссии газ на условиях прошлого года, заявил замруководителя администрации Дмитрий Козак по итогам переговоров президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в расширенном составе.

Гаджеты Смартфон Motorola Razr 2019 выдержал лишь 27 тысяч циклов сгибаний The Razr still folds, after a little more massaging now it’s out of the machine pic.twitter.com / XFagX7Akcr — Lexy Savvides (@ lexysavvides) February 7, 2020 Для сравнения, во время аналогичного теста Galaxy Fold, смартфон компании Samsung выдержал почти 120 тыс. циклов сгибаний-разгибаний, прежде чем вышел из строя, хотя южнокорейским производителем было заявлено о поддержке 200 тыс. циклов.

Здоровье Дети практически не заражаются коронавирусом Новое исследование зарубежных ученых показало, что дети почти не болеют новым коронавирусом.

Общество Ляшко заявил о газовом обмане украинцев Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.

Политика Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.

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Общество Олег Дерипаска проиграл экс-главе ВЭБа суд на $95 млн В январе представитель бизнесмена говорил Forbes, что Дерипаска выплатил Чернухину $95 млн еще в сентябре прошлого года, а акции миллиардера на $245 млн, которые суд взял в качестве обеспечения на оплату судебных издержек и материальных претензий экс-главы ВЭБа, уже освобождены из-под залога.