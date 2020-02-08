Армия и оружие
ИзвестияПентагон объяснил установку ядерных ракет на подлодках
4 февраля американское военное ведомство сообщило, что ВМС США развернули на подлодках ядерные ракеты малой мощности для «сдерживания» противников, в том числе России. Отмечалось, что баллистические ракеты Trident с маломощными ядерными боеголовками W76-2 размещены на подлодке «Теннеси».
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Пентагон объяснил причины размещения ядерных зарядов малой мощности на подлодках
Lenta.ruвчера в 22:36
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The Razr still folds, after a little more massaging now it’s out of the machine pic.twitter.com / XFagX7Akcr — Lexy Savvides (@ lexysavvides) February 7, 2020 Для сравнения, во время аналогичного теста Galaxy Fold, смартфон компании Samsung выдержал почти 120 тыс. циклов сгибаний-разгибаний, прежде чем вышел из строя, хотя южнокорейским производителем было заявлено о поддержке 200 тыс. циклов.
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