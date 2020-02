The Razr still folds, after a little more massaging now it’s out of the machine pic.twitter.com / XFagX7Akcr — Lexy Savvides (@ lexysavvides) February 7, 2020 Для сравнения, во время аналогичного теста Galaxy Fold, смартфон компании Samsung выдержал почти 120 тыс. циклов сгибаний-разгибаний, прежде чем вышел из строя, хотя южнокорейским производителем было заявлено о поддержке 200 тыс. циклов.