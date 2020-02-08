Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПентагон объяснил установку ядерных ракет на подлодках

4 февраля американское военное ведомство сообщило, что ВМС США развернули на подлодках ядерные ракеты малой мощности для «сдерживания» противников, в том числе России. Отмечалось, что баллистические ракеты Trident с маломощными ядерными боеголовками W76-2 размещены на подлодке «Теннеси».
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В Пентагоне объяснили, зачем США нужны ядерные заряды малой мощности на подлодках

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США размещают ядерные заряды на подлодках для сдерживания конфликтов

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Пентагон: ядерные мини-боеголовки дадут США возможности для мини-войны

Красная веснавчера в 14:09
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На первенстве России по фигурному катанию среди юниоров в Саранске завершились соревнования девушек.
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Ведомости вчера в 14:25
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Мишустин назначил нового замглавы министра строительства и ЖКХ

«Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе.
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Московский Комсомолец вчера в 10:25
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Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы

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Лера Кудрявцева и Оскар Кучера раскроют детали диагноза дочери Любови Успенской

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Bimru.ru вчера в 11:06
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ДТП в Воронежской области: три человека погибли, шесть пострадали

В Воронежской области на трассе "Дон" три человека погибли и шесть получили травмы в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки.
Вести.Ru вчера в 21:05
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В Казани прощаются с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным

В Казани сегодня прощаются с депутатом Государственной Думы Айратом Хайруллиным. Церемония пройдет в Татарской государственной филармонии.
Вести.Ru вчера в 23:53
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Жертвами нового вида вируса стали почти 500 человек, по данным властей Китая, заражены более 24 тыс. человек

С учетом инфицированных во всех странах число зараженных превышает 24,5 тыс. человек.
Эхо Москвы 05 февраля в 17:09
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В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

ТАСС 06 февраля в 17:25
Гаджеты

Смартфон Motorola Razr 2019 выдержал лишь 27 тысяч циклов сгибаний

The Razr still folds, after a little more massaging now it’s out of the machine pic.twitter.com / XFagX7Akcr — Lexy Savvides (@ lexysavvides) February 7, 2020 Для сравнения, во время аналогичного теста Galaxy Fold, смартфон компании Samsung выдержал почти 120 тыс. циклов сгибаний-разгибаний, прежде чем вышел из строя, хотя южнокорейским производителем было заявлено о поддержке 200 тыс. циклов.
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Новый Volkswagen Polo для России превратили в лифтбек

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Около 200 человек в США заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз, штат Луизиана. Об этом сообщает телеканал WVUE.
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В Китае число жертв коронавируса выросло до 722 человек

РИА Новости вчера в 19:40
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Новое исследование зарубежных ученых показало, что дети почти не болеют новым коронавирусом.
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Общество

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru вчера в 21:21
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Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

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РИА Новости вчера в 12:04
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В Кузбассе возбудили дело по факту ДТП с перевозившим детей автобусом

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Волочкова ответила на слова об отсутствии красивых мужчин в России

Российская балерина Анастасия Волочкова прокомментировала заявление дизайнера Жан-Поля Готье об отсутствии красивых мужчин в России.
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Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
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Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным

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В Хабаровске введут масочный режим из-за ситуации с коронавирусом

Как пишет ТАСС, городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести масочный режим в Хабаровске из-за участившихся случаев ОРВИ и профилактики заноса коронавируса.
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Марк Эспер
Американский политик
Американский государственный деятель, министр обороны США с 23 июля 2019 года. Ранее занимал должность министра армии США.
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