Политика
РБКВ США объяснили закупку космических двигателей у России
Глава компании United Launch Alliance (подрядчик NASA) Тори Бруно объяснил, почему для запусков ракет семейства Atlas на протяжении многих лет используются российские двигатели РД-180. Об этом президент ULA рассказал в Twitter, отвечая на соответствующий вопрос от подписчика.
Читать в источнике
Оценить134
Подробнее о событии
Показать все источники
Раскрыта причина использования российских двигателей в американской космонавтике
Lenta.ruвчера в 22:51
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:04, Ашберн
Экономика
Глава ЦБ Набиуллина отказалась раздавать деньги россиянам
Глава Банка России Эльвира Набиуллина ответила тем, кто предлагает раздать россиянам деньги из-за пандемии коронавируса.
НТВ 11:11
Авто
GM-АвтоВАЗ получила новое название
Продажа Niva перешла к дилерам АвтоВАЗа, а в 2020 году внедорожник получит новый шильдик и переживет рестайлинг .
Авторамблер вчера в 04:26
Политика
Трамп вступил в перепалку с губернатором Нью-Йорка из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп вступил в перепалку с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо из-за того, как штат реагирует на коронавирус.
РИА Новости 13:22
Культура
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Piter.tv вчера в 02:04
Общество
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве непростая, заявил мэр города Сергей Собянин в пятницу, 17 апреля.
Известия 10:07
Недвижимость
Россиянам разъяснили условия получения льготной ипотеки под 6,5%
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин предложил облегчить выплату ипотеки, запустив льготную программу.
ТК Звезда 11:21
Здоровье
В Петербурге 137 медработников госпитализированы из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге госпитализировали 137 медработников с подозрением на коронавирус.
URA.Ru 12:23
Общество
Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам
Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
РБК 12:28
Политика
Помпео и Лавров обсудили следующие шаги по стратегической безопасности
Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудили по телефону шаги в двустороннем диалоге по стратегической стабильности.
РЕН ТВ 12:12
Авто
Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения
Новый Nissan X-Trail, чьи патентные изображения «Автоновости дня» показывали в начале апреля, рассекречен на цветных официальных снимках.
Автоновости дня 01:23
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
Наука
Причиной смерти от COVID-19 может быть активность иммунных клеток
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Journal of Experimental Medicine, летальные исходы могут быть обусловлены нетозом иммунных клеток.
ToDay News Ufa 11:37
Общество
ГУ МВД объяснило полицейским, что журналистам не нужны пропуска
В ответе, который СЖР получил из ГУ МВД Москвы говорится, что до всех наружных нарядов доведена информация, что оформление электронного пропуска не требуется государственным и муниципальным служащим, судьям, адвокатам, журналистам и охранникам.
Московский Комсомолец 13:25
Общество
В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в медучреждении.
RT на русском 13:44
Политика
Путин потребовал от владимирского губернатора отчёт о коронавирусе
Глава государства назвал Владимирскую область и республику Коми регионами со «сложной ситуацией» по коронавирусу и заявил, что главы региона должны перед ним отчитаться.
REGNUM 09:11
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Происшествия
Установлены заказчики бунта в российской колонии
Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru вчера в 05:25
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Политика
Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко доложил главе государства о том, что Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавирусной инфекции.
Российская газета 09:55
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Общество
Мишустин призвал создавать новые резервы для борьбы с коронавирусом
Необходимо и дальше открывать новые больницы для пациентов с коронавирусом, чтобы быть готовыми к любому развитию ситуации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 13:25
Происшествия
Мэр города Данилов Ярославской области погиб при пожаре вместе с женой
Газета.Ru 03:39
Происшествия
Российские врачи пошли под суд по делу об убийстве младенца
В Калининградский областной суд поступило уголовное дело в отношении врачей-неонатологов Элины Сушкевич и Елены Белой: первой вменяется убийство малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, а ее коллеге — организация этого убийства.
Lenta.ru 12:32
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
Авто
Компания Karma готовит свой первый электромобиль Revero GTE
По словам вице-президента Karma Powertrain Влада Калика, Revero GTE является продолжением успешного Revero GT и "открывает новую эру чистых полностью электрических технологий".
За рулем Кубань 01:46
Общество
Нобелевский лауреат полагает, что коронавирус создали в лаборатории
Французский вирусолог, получивший в 2008 году Нобелевскую премию за открытие ВИЧ, Люк Монтанье высказал версию о том, что новый коронавирус COVID-19 не имеет природного происхождения и был выработан в лаборатории.
РИА Новости 12:12
Экономика
Российским семьям хватит денежных запасов на 63 дня
Национальный центр финансовой грамотности советует населению начать копить денежные средства, хотя бы по 10% от доходов.
Местное время (г. Пермь) 02:29
Общество
В МЧС объяснили, что будет в Петербурге в случае введения режима ЧС
Заместитель начальника ГУ МЧС по Петербургу объяснил, что будет происходить в городе в случае введения чрезвычайного положения.
Piter.tv 11:45
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Армия и оружие
Российская армия получила одну из самых мощных пушек в мире
Генеральный директор «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров, которого цитирует пресс-служба, отметил, что это одна из самых мощных в мире самоходных пушек, которая предназначена для поражения важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта.
Известия вчера в 03:27