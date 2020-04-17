Политика

РБКРБКВ США объяснили закупку космических двигателей у России

Глава компании United Launch Alliance (подрядчик NASA) Тори Бруно объяснил, почему для запусков ракет семейства Atlas на протяжении многих лет используются российские двигатели РД-180. Об этом президент ULA рассказал в Twitter, отвечая на соответствующий вопрос от подписчика.
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Лишь бы не оказались в Северной Корее и Иране: В США объяснили выбор русских ракетных двигателей

Царьград09:08

В США рассказали, почему используют российские ракетные двигатели

РИА Новости07:45

В США объяснили, почему используют российские ракетные двигатели

РЕН ТВ08:06

В США объяснили закупку космических двигателей у России

Piter.tv08:45

В США объяснили закупку космических двигателей у России

РБК06:00

Названа причина использования российских двигателей в американской космонавтике

ФАН02:44

Раскрыта причина использования российских двигателей в американской космонавтике

Lenta.ruвчера в 22:51
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Экономика

Глава ЦБ Набиуллина отказалась раздавать деньги россиянам

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ответила тем, кто предлагает раздать россиянам деньги из-за пандемии коронавируса.
НТВ 11:11
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Авто

GM-АвтоВАЗ получила новое название

Продажа Niva перешла к дилерам АвтоВАЗа, а в 2020 году внедорожник получит новый шильдик и переживет рестайлинг .
Авторамблер вчера в 04:26
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Политика

Трамп вступил в перепалку с губернатором Нью-Йорка из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп вступил в перепалку с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо из-за того, как штат реагирует на коронавирус.
РИА Новости 13:22
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Культура

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Piter.tv вчера в 02:04
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Общество

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве непростая, заявил мэр города Сергей Собянин в пятницу, 17 апреля.
Известия 10:07
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Недвижимость

Россиянам разъяснили условия получения льготной ипотеки под 6,5%

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин предложил облегчить выплату ипотеки, запустив льготную программу.
ТК Звезда 11:21
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Здоровье

В Петербурге 137 медработников госпитализированы из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге госпитализировали 137 медработников с подозрением на коронавирус.
URA.Ru 12:23
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Общество

Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам

Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
РБК 12:28
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Политика

Помпео и Лавров обсудили следующие шаги по стратегической безопасности

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудили по телефону шаги в двустороннем диалоге по стратегической стабильности.
РЕН ТВ 12:12
1
Авто

Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения

Новый Nissan X-Trail, чьи патентные изображения «Автоновости дня» показывали в начале апреля, рассекречен на цветных официальных снимках.
Автоновости дня 01:23
10
Политика

Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
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Наука

Причиной смерти от COVID-19 может быть активность иммунных клеток

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Journal of Experimental Medicine, летальные исходы могут быть обусловлены нетозом иммунных клеток.
ToDay News Ufa 11:37
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Общество

ГУ МВД объяснило полицейским, что журналистам не нужны пропуска

В ответе, который СЖР получил из ГУ МВД Москвы говорится, что до всех наружных нарядов доведена информация, что оформление электронного пропуска не требуется государственным и муниципальным служащим, судьям, адвокатам, журналистам и охранникам.
Московский Комсомолец 13:25
Общество

В Коммунарке назвали средний возраст умерших от коронавируса

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал средний возраст умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в медучреждении.
RT на русском 13:44
2
Политика

Путин потребовал от владимирского губернатора отчёт о коронавирусе

Глава государства назвал Владимирскую область и республику Коми регионами со «сложной ситуацией» по коронавирусу и заявил, что главы региона должны перед ним отчитаться.
REGNUM 09:11
58
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
701
Происшествия

Установлены заказчики бунта в российской колонии

Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru вчера в 05:25
116
Экономика

ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения

Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
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Политика

Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко доложил главе государства о том, что Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавирусной инфекции.
Российская газета 09:55
21
Общество

Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
1,4K
Общество

Мишустин призвал создавать новые резервы для борьбы с коронавирусом

Необходимо и дальше открывать новые больницы для пациентов с коронавирусом, чтобы быть готовыми к любому развитию ситуации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 13:25
24
Происшествия

Мэр города Данилов Ярославской области погиб при пожаре вместе с женой

Газета.Ru 03:39
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Происшествия

Российские врачи пошли под суд по делу об убийстве младенца

В Калининградский областной суд поступило уголовное дело в отношении врачей-неонатологов Элины Сушкевич и Елены Белой: первой вменяется убийство малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии, а ее коллеге — организация этого убийства.
Lenta.ru 12:32
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Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
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Авто

Компания Karma готовит свой первый электромобиль Revero GTE

По словам вице-президента Karma Powertrain Влада Калика, Revero GTE является продолжением успешного Revero GT и "открывает новую эру чистых полностью электрических технологий".
За рулем Кубань 01:46
Общество

Нобелевский лауреат полагает, что коронавирус создали в лаборатории

Французский вирусолог, получивший в 2008 году Нобелевскую премию за открытие ВИЧ, Люк Монтанье высказал версию о том, что новый коронавирус COVID-19 не имеет природного происхождения и был выработан в лаборатории.
РИА Новости 12:12
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Экономика

Российским семьям хватит денежных запасов на 63 дня

Национальный центр финансовой грамотности советует населению начать копить денежные средства, хотя бы по 10% от доходов.
Местное время (г. Пермь) 02:29
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Общество

В МЧС объяснили, что будет в Петербурге в случае введения режима ЧС

Заместитель начальника ГУ МЧС по Петербургу объяснил, что будет происходить в городе в случае введения чрезвычайного положения.
Piter.tv 11:45
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру

Gazeta.SPb вчера в 18:01
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Армия и оружие

Российская армия получила одну из самых мощных пушек в мире

Генеральный директор «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров, которого цитирует пресс-служба, отметил, что это одна из самых мощных в мире самоходных пушек, которая предназначена для поражения важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта.
Известия вчера в 03:27
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