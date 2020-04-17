Армия и оружие
РБКВ США объяснили закупку космических двигателей у России
Глава компании United Launch Alliance (подрядчик NASA) Тори Бруно объяснил, почему для запусков ракет семейства Atlas на протяжении многих лет используются российские двигатели РД-180. Об этом президент ULA рассказал в Twitter, отвечая на соответствующий вопрос от подписчика.
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Раскрыта причина использования российских двигателей в американской космонавтике
Lenta.ruвчера в 22:51
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МИД заподозрил лаборатории США в разработке смертельных патогенов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американские лаборатории за пределами США могут заниматься разработкой смертельных патогенов.
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Общество
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Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю.
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Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
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У Алёны Шишковой подозревают болезнь Юлии Началовой
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