Глава компании United Launch Alliance (подрядчик NASA) Тори Бруно объяснил, почему для запусков ракет семейства Atlas на протяжении многих лет используются российские двигатели РД-180. Об этом президент ULA рассказал в Twitter, отвечая на соответствующий вопрос от подписчика.

В США объяснили закупку космических двигателей у России

Политика Москва запросила 20 бригад военных медиков для борьбы с коронавирусом Власти Москвы запросили у Министерства обороны 20 бригад военных реаниматологов для борьбы с распространением коронавируса на территории города, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление мэра столицы Сергея Собянина.

Космос Астрономы выяснили, как образовался Оумуамуа Тепловое моделирование показало, что поверхность фрагментов, образовавшихся в результате разрушения исходного тела, будет плавиться при приближении к звезде и вновь конденсироваться на больших расстояниях, образуя тем самым кору, которая сделает вытянутую форму тела стабильной. 7

Транспорт Въезд в Карелию ограничат с 22 апреля Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ об ограничении въезда в регион с 22 апреля и до отмены режима повышенной готовности. 9

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Шоу-бизнес Умерла заслуженная артистка РФ Евгения Уралова "С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова", - говорится в сообщении. 3

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Общество Врач научила правильно заходить домой с улицы в период пандемии После выхода на улицу заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина советует вытирать ноги на входе в квартиру о тряпку, пропитанную хлорсодержащей жидкостью. 28

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