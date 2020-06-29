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В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве. 28 июня на своем сайте компания заявила, что обратилась к 11 главе закона о банкротстве, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.В источнике
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Добытчик сланцевой нефти из США Chesapeake заявил о банкротстве

RT на русскомвчера в 19:31

Первопроходец «сланцевой революции» в США объявил о банкротстве

Российская газетавчера в 02:33

Один из пионеров сланцевой отрасли США объявил о банкротстве

РБКвчера в 22:29

Добытчик сланцевой нефти из США Chesapeake Energy объявил о банкротстве

Коммерсантъвчера в 20:17

Банкротство Chesapeake Energy повлечет реструктуризацию долга и продажу активов

ПРАЙМвчера в 11:44

Американский добытчик сланцевой нефти Chesapeake объявил о банкротстве

РИА Новостивчера в 18:31

Добытчик сланцевой нефти в США Chesapeake Energy объявил о банкротстве

ТАССвчера в 17:05
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Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

"За самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), наградить орденом Пирогова Анурьеву Светлану Борисовну — волонтера, Ульяновская область (посмертно)", — говорится в тексте Указа.
РИА Новостивчера в 12:25
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Актер Marvel обвинил создателей фильма «Черная пантера» в расизме

Актер Энтони Маки, известный общественности по роли Сокола в популярной кинофраншизе «Мстители», подверг жесткой критике студию Marvel за отсутствие расового разнообразия в ее фильмах, сообщает портал Screenrant.
Live24вчера в 08:59
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Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новостивчера в 07:35
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ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января

Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
Коммерсантъвчера в 11:00
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Шнуров написал стих о нападении на Собчак в монастыре

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на нападение на журналистку Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, в котором находится скандально известный схиигумен Сергий (Николай Романов).
URA.Ru28 июня в 09:10
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ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке

Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомостивчера в 06:34
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Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Главный врач больницы в поселке Коммунарка в Москве Денис Проценко в понедельник, 29 июня, опубликовал на своей странице в Facebook инфографику, представляющую количество находящихся на лечении пациентов с подтвержденным коронавирусом.
Известиявчера в 05:15
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Путин после 1 июля

Если люди ждут, что система изменится в результате "умного голосования", "марша миллионов" или голосования против поправок, а потом раз за разом обнаруживают, что все по-прежнему, они начинают думать, будто Россия обречена.
Росбалтвчера в 03:45
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