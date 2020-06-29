Энергетика
ИзвестияВ США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве. 28 июня на своем сайте компания заявила, что обратилась к 11 главе закона о банкротстве, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
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Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Шоу-бизнес
Пугачева в мятной пижаме приняла в гостях Юдашкиных и Буйнова
На появившейся в сети фотографии видно, что посвежевшая Пугачева встречала их в домашнем костюме-пижаме мятного цвета в белый горошек.
Московский Комсомолец вчера в 05:36
Армия и оружие
Контрольные испытания боевого робота «Маркер» пройдут в 2021 году
Контрольные испытания роботизированной платформы "Маркер" пройдут в 2021 году, после этого робот будет передан Минобороны РФ.
ТАСС 02:43
Общество
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 26 июня в 12:10
Общество
Минкомсвязи предложило сделать портал госуслуг окном для жалоб россиян
Минкомсвязи России предложило сделать портал госуслуг единым окном для жалоб и обращений россиян в органы власти.
Ведомости вчера в 21:29
Происшествия
В Карачи боевики напали на Пакистанскую фондовую биржу
RT на русском 02:32
Общество
Поклонская отреагировала на инцидент с Собчак
Газета.Ru вчера в 17:05
Энергетика
Bloomberg: в Китае может быть создан крупнейший в мире покупатель нефти
Планы по консолидируемой покупке углеводородов разрабатывают крупнейшие нефтяные компании КНР, 28 июня со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.
ИА Красная Весна 00:31
Общество
В Крыму за сутки выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом
Тридцать пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Крыму за минувшие сутки, из них двадцать восемь - строители одной рабочей площадки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости вчера в 03:18
Общество
Стоимость ракеты «Ангара» в три раза превысила стоимость «Протона»
Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на данные госзакупок, по контракту от апреля 2020 года стоимость изготовления ракеты «Протон-М» для запуска телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМУ4» составляет 2,33 млрд руб.
РБК вчера в 20:26
Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Порядка 76% россиян поддержали поправки в конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Игры
Бюджетная версия новой Xbox Series X получит 7,5 Гбайт ОЗУ
Помимо стандартной версии игровой приставки на рынок выйдет и ее удешевленная версия.
Astera вчера в 04:39
Экономика
Сбербанк планирует сэкономить 82 млрд рублей за счет снижения зарплат менеджерам
Сбербанк рассчитывает сэкономить в целом около 82 млрд рублей в основном за счет снижения зарплат менеджерам, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
ТАСС 01:46
Музыка
Lil Wayne исполнил песню о Брайанте на церемонии с Бейонсе, Наоми Кэмпбелл и Мишель Обамой
Рэпер Lil Wayne исполнил песню в память о трагически погибшем баскетболисте Коби Брайанте.
Чемпионат 03:01
Происшествия
«Норникель» прокомментировал сброс отходов с фабрики в тундру
Сброс отходов с фабрики в речку Хараелах и в озеро Пясино обнаружили бывший сотрудник норильского Росприроднадзора Василий Рябинин, активисты «Гринпис» и журналисты «Новой газеты».
Коммерсантъ вчера в 04:19
Политика
Лукашенко заявил о понимании Москвой ситуации с банком «Газпрома»
В России понимают причины ситуации, которая сложилась вокруг Белгазпромбанка (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку), заявил на встрече с представителями Минской области президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РБК вчера в 21:35
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru 27 июня в 23:37
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, которое пройдет в среду 1 июля.
РИА Новости вчера в 17:11
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 29 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:10
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
Общество
Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты
Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК вчера в 06:04
Технологии
Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне
Определение геолокации на смартфонах следует ограничивать или отключать, если человек обеспокоен сбором своих персональных данных, рассказал 29 июня эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.
Известия вчера в 21:15
Наука
Кислород помог повысить удельную емкость суперконденсаторов
Повысить удельную емкость суперконденсаторов путем внедрения атомов кислорода в углеродные электроды смогли исследователи из Центра проектирования, производства и материалов Сколтеха (CDMM), 25 июня сообщает журнал phys.org.
ИА Красная Весна вчера в 12:02
Политика
Староста района Прага-6 назвал виной России снос памятника Коневу
Газета.Ru вчера в 04:18
Общество
Москва вошла в топ-20 перспективных технологических городов Европы
Москва вошла в двадцатку европейских городов, наиболее перспективных для инвестиций в технологии, инновации и стартапы.
Вечерняя Москва 00:13
Политика
Трамп высказался о причине исключения России из G8
По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
RT на русском вчера в 22:12
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой и внуком
Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой Машей и внуком Лёвой - сыном своего старшего сына Жана.
Аргументы недели 27 июня в 13:09
Футбол
Смолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболу
Vprognoze.ru 27 июня в 15:27