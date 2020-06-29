Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве. 28 июня на своем сайте компания заявила, что обратилась к 11 главе закона о банкротстве, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.

В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

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Энергетика Bloomberg: в Китае может быть создан крупнейший в мире покупатель нефти Планы по консолидируемой покупке углеводородов разрабатывают крупнейшие нефтяные компании КНР, 28 июня со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

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Общество Стоимость ракеты «Ангара» в три раза превысила стоимость «Протона» Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на данные госзакупок, по контракту от апреля 2020 года стоимость изготовления ракеты «Протон-М» для запуска телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМУ4» составляет 2,33 млрд руб. 487

Экономика Сбербанк планирует сэкономить 82 млрд рублей за счет снижения зарплат менеджерам Сбербанк рассчитывает сэкономить в целом около 82 млрд рублей в основном за счет снижения зарплат менеджерам, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.

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Политика Лукашенко заявил о понимании Москвой ситуации с банком «Газпрома» В России понимают причины ситуации, которая сложилась вокруг Белгазпромбанка (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку), заявил на встрече с представителями Минской области президент Белоруссии Александр Лукашенко. 3

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Технологии Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне Определение геолокации на смартфонах следует ограничивать или отключать, если человек обеспокоен сбором своих персональных данных, рассказал 29 июня эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко. 76

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