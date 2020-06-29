Энергетика

ИзвестияИзвестияВ США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве. 28 июня на своем сайте компания заявила, что обратилась к 11 главе закона о банкротстве, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
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Один из пионеров сланцевой отрасли США объявил о банкротстве

РБКвчера в 22:29

Американская нефтедобывающая компания Chesapeake объявила о банкротстве

Взгляд.рувчера в 21:21

Американский добытчик сланцевой нефти Chesapeake объявил о банкротстве

РИА Новостивчера в 18:31

Добытчик сланцевой нефти из США Chesapeake заявил о банкротстве

RT на русскомвчера в 19:31

Добывающая сланцевую нефть компания Chesapeake обанкротилась в США

Российская газетавчера в 19:15

Добытчик сланцевой нефти из США Chesapeake Energy объявил о банкротстве

Коммерсантъвчера в 20:17

Добытчик сланцевой нефти в США Chesapeake Energy объявил о банкротстве

ТАССвчера в 17:05
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Происшествия

Проценко оценил данные о найденных пакетах для трупов в Коммунарке

Газета.Ru вчера в 18:12
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Финансы

В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам

По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 27 июня в 06:17
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Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
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Общество

Греф сравнил ситуацию с коронавирусом с дефолтом 1998 года

Глава Сбербанка Герман Греф сравнил ситуацию с новой коронавирусной инфекцией с обстоятельствами дефолта 1998 года.
ТАСС 01:01
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Шоу-бизнес

София Ротару потеряла 42 млн рублей из-за коронавируса

По словам Лаврова, из-за отсутствия концертов Ротару ежемесячно теряла около 14 млн рублей, на сегодняшний день потери составляют более 42 млн.
НТВ 27 июня в 04:43
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Игры

Tencent анонсировала шутер с открытым миром в стиле киберпанк

О дате релиза игры не сообщается. Планируется, что SYN можно будет играть на консолях и ПК.
Evo-rus.com вчера в 09:11
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Политика

Китайское СМИ оценило «смертоносные машины» на параде Победы в Москве

На параде Победы в Москве 24 июня Россия не только отдала дань уважения героям Великой Отечественной войны, продемонстрировав раритетную технику, но и показала новейшие боевые машины, пишет китайское издание «Хуаньцю шибао».
Известия 00:03
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Общество

У россиян началась сокращенная рабочая неделя

Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по правкам в Конституцию, которое пройдет в среду 1 июля.
РИА Новости вчера в 17:11
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Происшествия

Сестрам Хачатурян добавили три тома

Следствие осталось при своем мнении, что две старшие сестры виновны в умышленном убийстве, а младшая, которая на момент преступления была несовершеннолетней, должна быть направлена на принудительное лечение.
Коммерсантъ вчера в 18:04
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
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Общество

Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты

Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК вчера в 06:04
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Шоу-бизнес

Жена хоккеиста Овечкина показала фото подросшего сына

На одном из опубликованных снимков Шубская и Овечкин с малышом запечатлены все вместе, на втором – Настасья позирует с сыном без мужа.
RuNews24.ru вчера в 10:01
Общество

Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости 26 июня в 12:10
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Общество

Испытатели российской вакцины от COVID-19 чувствуют себя хорошо

Специалисты не наблюдают нежелательные побочные реакции у добровольцев после введения российской вакцины от коронавируса.
Известия вчера в 19:05
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Политика

Путин: Россия выйдет из пандемии коронавируса с минимальными потерями

Власти в Россия сделали все от них зависящее для оптимизации экономики, поэтому страна имеет все возможности выйти из пандемии COVID-19 с минимальными потерями.
МонаВиста вчера в 05:56
1,2K
Общество

Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем

Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:28
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Здоровье

Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла

Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru 26 июня в 09:55
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Политика

Трамп высказался о причине исключения России из G8

По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
RT на русском вчера в 22:12
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Происшествия

Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре

«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК 27 июня в 10:33
8,8K
Здоровье

Врач рассказала о связи шашлыка с развитием рака

Шашлык может способствовать развитию онкологических заболеваний, рассказала врач-диетолог Марина Макиша.
Известия вчера в 18:25
23
Политика

WP заявила о гибели военных США из-за якобы связи талибов с РФ

Газета.Ru вчера в 22:51
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Шоу-бизнес

49-летняя Лера Кудрявцева впервые показала свою невестку

Лера Кудрявцева показала свою невестку В микроблоге в Instagram телеведущая активно делится своими впечатлениями от отдыха в Адлере.
Вокруг ТВ вчера в 11:06
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Общество

Голикова рассказала о страшном периоде пандемии коронавируса в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова в воскресенье, 28 июня, рассказала о страшных первых полутора месяцах пандемии коронавирусной инфекции в стране.
Известия вчера в 10:02
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Спорт

Исинбаева и легкоатлеты России написали в МОК открытое письмо

ИА Красная Весна 27 июня в 12:38
Общество

В Китае назвали три недостатка россиянок

Lenta.ru вчера в 09:51
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Политика

Лукашенко заявил о понимании Москвой ситуации с банком «Газпрома»

В России понимают причины ситуации, которая сложилась вокруг Белгазпромбанка (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку), заявил на встрече с представителями Минской области президент Белоруссии Александр Лукашенко.
РБК вчера в 21:35
Общество

Работающие пенсионеры в России получат по 12 тыс. рублей в июне

Ряду категорий работающих пенсионеров в России будет выплачено дополнительно по 12 тысяч рублей.
Общественная служба новостей вчера в 07:09
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Общество

В России с 2021 года стартапы могут приравнять к дипломным работам

В России со следующего года стартапы могут стать аналогами дипломных работ для выпускников как минимум 40 вузов страны.
Невские Новости 00:19
Футбол

Алексей Еськов назначен главным арбитром матча ЦСКА – «Спартак»

Говорит Москва вчера в 14:49
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