Энергетика
ИзвестияВ США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве. 28 июня на своем сайте компания заявила, что обратилась к 11 главе закона о банкротстве, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
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Общество
Женевский автосалон-2021 отменили из-за пандемии коронавируса
Организаторы международного женевского автосалона приняли решение отменить шоу в 2021 году из-за пандемии коронавируса.
Известия 17:34
Футбол
Арбитр признал ошибкой назначенный в ворота «Рубина» пенальти
Игрок в результате получил желтую карточку, а пенальти реализовал полузащитник москвичей Алексей Миранчук.
Inkazan 14:42
Футбол
«Беневенто» досрочно вышел в высший дивизион чемпионата Италии
"Беневенто" набрал 76 очков и гарантировал себе первое место в турнирной таблице чемпионата, а вместе с ним и путевку в серию А. Последний и единственный раз "Беневенто" играл в высшем дивизионе чемпионата Италии в сезоне-2017 / 18.
РИА Новости 17:17
Общество
Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»
Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос 07:21
Общество
ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке
Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
Политика
Мадуро решил выслать из Венесуэлы представителя ЕС
Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение выслать из страны представителя Евросоюза (ЕС).
Lenta.ru 19:30
Политика
Шампанское от Жириновского ушло лучшим дамам «Мосфильма»
По мнению режиссера, сегодняшние события в США свидетельствуют о том, что огромная империя рушится.
Вести.Ru 15:31
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 08:52
Авто
General Motors выиграл контракт на поставку внедорожников армии США
Издание Speed Me сообщило о подписанном контракте американскими военными с подразделением GM Defense, которое входит в состав концерна General Motors и специализируется на обслуживании оборонного сектора, на поставку внедорожников для мотострелковых отделений.
Военное дело 08:20
Общество
Мишустин сообщил о росте безработицы в 3,5 раза с апреля
Число официально зарегистрированных безработных в России с 1 апреля выросло больше чем в 3,5 раза, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 10:23
Происшествия
В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник
Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 17:23
Политика
Австрийский канцлер заявил о необходимости ограничить миграцию
Вена, 30 июня 2020, 02:23 — REGNUM Политика, направленная на сдерживание миграции в Австрию, должна быть продолжена в целях профилактики межэтнических конфликтов, заявил австрийский канцлер Себастьян Курц 29 июня в эфире телеканала Puls 24.
REGNUM 19:23
Общество
Всероссийская перепись населения России состоится в апреле 2021 года
Всероссийскую перепись населения перенесут с октября 2020 года на апрель 2021 года из-за распространения коронавируса.
Mockva.ru 11:37
Технологии
Компания Boston Dynamics представила домашнюю модель робота-собаки
Компания Boston Dynamics разработала новую модель робота-собаки, предназначенную специально для использования в домашних условиях.
Goroday.ru вчера в 17:04
Политика
В Кремле назвали уткой публикацию NYT о сговоре России с талибами
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой статью The New York Times о том, что российские власти якобы предлагали боевикам афганского движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) вознаграждение за убийство военнослужащих США.
Газета.Ru 09:46
Авто
Ателье Atoy Customs представило новую версию Toyota Land Cruiser 200
Представленный тюнинг-ателье Atoy Customs авто адаптирован к езде в плотном дорожном потоке Филиппин и в экстремальных условиях.
Evo-rus.com 09:27
Общество
Стоимость «Ангары-А5» в три раза превышает стоимость «Протона-М»
Стоимость изготовления ракеты «Протон-М» составляет 2,33 млрд рублей по заключённому в апреле 2020 года контракту.
RT на русском вчера в 18:31
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Первый и последний операторы пока отменили путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости 27 июня в 12:11
Общество
В Омске на «конституционных» лотерейных билетах нашли метки
В Омске на лотерейных билетах «Моего региона» были обнаружены пометки. Об этом сообщает портал «Коммерческие вести».
Вестник 13:35
Культура
Худрук МХАТа призвал «поставить на место» Ефремова
Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков считает, что к смертельному ДТП Михаила Ефремова привела безнаказанность, которую «развивали» его коллеги.
ФАН 17:40
Энергетика
Высокая премия станет нормой для нефти Urals
В четверг 26 июня премия российской нефти марки Urals к Dated Brent в Северо-Западной Европе установила новый рекорд в $2.35 за баррель, и аналитики Альфа-банка ожидают, что она останется высокой в ближайшие месяцы.
Profinance.ru 11:09
Политика
Названо место России в числе наследников США в мировом лидерстве
Наследниками США в мировом лидерстве могут стать Россия, Индия и Китай.
Lenta.ru 15:46
Культура
Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI
Российская газета 17:19
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35