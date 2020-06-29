Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве. 28 июня на своем сайте компания заявила, что обратилась к 11 главе закона о банкротстве, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.

В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

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