Энергетика

ИзвестияИзвестияВ США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве. 28 июня на своем сайте компания заявила, что обратилась к 11 главе закона о банкротстве, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
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Добытчик сланцевой нефти из США Chesapeake Energy объявил о банкротстве

Коммерсантъвчера в 20:17

Первопроходец «сланцевой революции» в США объявил о банкротстве

Российская газета02:33

Один из пионеров сланцевой отрасли США объявил о банкротстве

РБКвчера в 22:29

Банкротство Chesapeake Energy повлечет реструктуризацию долга и продажу активов

ПРАЙМ11:44

Добытчик сланцевой нефти из США Chesapeake заявил о банкротстве

RT на русскомвчера в 19:31

Американский добытчик сланцевой нефти Chesapeake объявил о банкротстве

РИА Новостивчера в 18:31

Добытчик сланцевой нефти в США Chesapeake Energy объявил о банкротстве

ТАССвчера в 17:05
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 19:48, Ашберн
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Женевский автосалон-2021 отменили из-за пандемии коронавируса

Организаторы международного женевского автосалона приняли решение отменить шоу в 2021 году из-за пандемии коронавируса.
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Арбитр признал ошибкой назначенный в ворота «Рубина» пенальти

Игрок в результате получил желтую карточку, а пенальти реализовал полузащитник москвичей Алексей Миранчук.
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«Беневенто» досрочно вышел в высший дивизион чемпионата Италии

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РИА Новости 17:17
Общество

Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»

Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос 07:21
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Общество

ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке

Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
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Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

РБК 19:44
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Политика

Мадуро решил выслать из Венесуэлы представителя ЕС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение выслать из страны представителя Евросоюза (ЕС).
Lenta.ru 19:30
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Политика

Шампанское от Жириновского ушло лучшим дамам «Мосфильма»

По мнению режиссера, сегодняшние события в США свидетельствуют о том, что огромная империя рушится.
Вести.Ru 15:31
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Происшествия

«Норникель» прокомментировал слив ядовитых отходов в озеро Пясино

ИА Запад24 00:00
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Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 08:52
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Авто

General Motors выиграл контракт на поставку внедорожников армии США

Издание Speed Me сообщило о подписанном контракте американскими военными с подразделением GM Defense, которое входит в состав концерна General Motors и специализируется на обслуживании оборонного сектора, на поставку внедорожников для мотострелковых отделений.
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Общество

Мишустин сообщил о росте безработицы в 3,5 раза с апреля

Число официально зарегистрированных безработных в России с 1 апреля выросло больше чем в 3,5 раза, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 10:23
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Происшествия

В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник

Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 17:23
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Политика

Австрийский канцлер заявил о необходимости ограничить миграцию

Вена, 30 июня 2020, 02:23 — REGNUM Политика, направленная на сдерживание миграции в Австрию, должна быть продолжена в целях профилактики межэтнических конфликтов, заявил австрийский канцлер Себастьян Курц 29 июня в эфире телеканала Puls 24.
REGNUM 19:23
Общество

Всероссийская перепись населения России состоится в апреле 2021 года

Всероссийскую перепись населения перенесут с октября 2020 года на апрель 2021 года из-за распространения коронавируса.
Mockva.ru 11:37
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Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 12:25
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Компания Boston Dynamics представила домашнюю модель робота-собаки

Компания Boston Dynamics разработала новую модель робота-собаки, предназначенную специально для использования в домашних условиях.
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Найдена причина алмазных дождей на Уране и Нептуне

МИР 24 07:29
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В Кремле назвали уткой публикацию NYT о сговоре России с талибами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой статью The New York Times о том, что российские власти якобы предлагали боевикам афганского движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) вознаграждение за убийство военнослужащих США.
Газета.Ru 09:46
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Ателье Atoy Customs представило новую версию Toyota Land Cruiser 200

Представленный тюнинг-ателье Atoy Customs авто адаптирован к езде в плотном дорожном потоке Филиппин и в экстремальных условиях.
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Стоимость «Ангары-А5» в три раза превышает стоимость «Протона-М»

Стоимость изготовления ракеты «Протон-М» составляет 2,33 млрд рублей по заключённому в апреле 2020 года контракту.
RT на русском вчера в 18:31
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Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Известия 15:44
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Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

Первый и последний операторы пока отменили путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости 27 июня в 12:11
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Общество

В Омске на «конституционных» лотерейных билетах нашли метки

В Омске на лотерейных билетах «Моего региона» были обнаружены пометки. Об этом сообщает портал «Коммерческие вести».
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Худрук МХАТа призвал «поставить на место» Ефремова

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Высокая премия станет нормой для нефти Urals

В четверг 26 июня премия российской нефти марки Urals к Dated Brent в Северо-Западной Европе установила новый рекорд в $2.35 за баррель, и аналитики Альфа-банка ожидают, что она останется высокой в ближайшие месяцы.
Profinance.ru 11:09
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Названо место России в числе наследников США в мировом лидерстве

Наследниками США в мировом лидерстве могут стать Россия, Индия и Китай.
Lenta.ru 15:46
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Культура

Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI

Российская газета 17:19
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
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