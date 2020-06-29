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В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве. 28 июня на своем сайте компания заявила, что обратилась к 11 главе закона о банкротстве, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.В источнике
Подробнее о событии

В США обанкротился крупный игрок на рынке сланцевой нефти

Вести.Ru22:51

Американский добытчик сланцевой нефти Chesapeake объявил о банкротстве

РИА Новости18:31

Добытчик сланцевой нефти из США Chesapeake Energy объявил о банкротстве

Коммерсантъ20:17

Добытчик сланцевой нефти из США Chesapeake заявил о банкротстве

RT на русском19:31

Добывающая сланцевую нефть компания Chesapeake обанкротилась в США

Российская газета19:15

Один из пионеров сланцевой отрасли США объявил о банкротстве

РБК22:29

Добытчик сланцевой нефти в США Chesapeake Energy объявил о банкротстве

ТАСС17:05
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В Минтруде подтвердили выплату «путинского» пособия на детей 1 июля

Сегодня издание Znak.com написало о закрытом совещании руководства Пенсионного фонда России, на котором обсуждалось перечисление пособий 1 июля, в основной день голосования по изменению Конституции.
Говорит Москвавчера в 13:17
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В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru27 июня в 06:22
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«Норникель» мог допустить новое загрязнение на своем предприятии

Разливы оборотной воды на хвостохранилище – типичная для горнодобывающих предприятий авария, многие фабрики допускают подобные нарушения в ежедневном режиме, говорит аналитик АКРА Максим Худалов.
Ведомостивчера в 16:08
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Сестрам Хачатурян добавили три тома

Адвокаты настаивают, что допрасследование еще раз подтвердило, что девушки лишь защищали свои жизни от неминуемого посягательства со стороны отца, а потому в случае утверждения прокуратурой заключения будут требовать для всех трех суда присяжных.
Коммерсантъ18:04
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Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне

Определение геолокации на смартфонах следует ограничивать или отключать, если человек обеспокоен сбором своих персональных данных, рассказал 29 июня эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.
Известия21:15
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В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам

По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ22:13
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Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»

Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times.
РИА Новостивчера в 00:17
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Совфед: с 1 июля индексацию пенсий вернут опекунам и попечителям

С 1 июля пенсии граждан, которые являются опекунами и попечителями, будут проиндексированы, сообщила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Политика Сегодня27 июня в 11:48
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Эксперт предупредила о риске роста числа диабетиков после пандемии

Завкафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава России Татьяна Демидова заявила о риске роста числа пациентов с диабетом после пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru22:31
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WP сообщила о гибели военных США из-за «сговора» России и талибов

Ранее 27 июня The New York Times (NYT), ссылаясь на источники, сообщила, что разведка США несколько месяцев назад пришла к выводу, что Россия предлагала связанным с «Талибаном» боевикам награду за убийство американских служащих.
РБК23:33
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