Энергетика

ИзвестияИзвестияВ США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве. 28 июня на своем сайте компания заявила, что обратилась к 11 главе закона о банкротстве, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
Читать в источнике
Комментировать217

Подробнее о событии

Банкротство Chesapeake Energy повлечет реструктуризацию долга и продажу активов

ПРАЙМ11:44

Первопроходец «сланцевой революции» в США объявил о банкротстве

Российская газета02:33

Американский добытчик сланцевой нефти Chesapeake объявил о банкротстве

РИА Новостивчера в 18:31

Добытчик сланцевой нефти из США Chesapeake Energy объявил о банкротстве

Коммерсантъвчера в 20:17

Добытчик сланцевой нефти из США Chesapeake заявил о банкротстве

RT на русскомвчера в 19:31

Один из пионеров сланцевой отрасли США объявил о банкротстве

РБКвчера в 22:29

Добытчик сланцевой нефти в США Chesapeake Energy объявил о банкротстве

ТАССвчера в 17:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 19:03, Ашберн
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
2,2K
Футбол

«Спартак» является фаворитом в матче 25-го тура РПЛ с ЦСКА

В рамках 25-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА на своём стадионе примет «Спартак».
Metaratings 08:01
Технологии

Обязательное обновление для Windows 10 замедляет работу ПК

В конце мая Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 10 под номером 2004.
The GEEK 08:18
8
Технологии

МТС запустила голосового помощника «Марвин»

Сроки релиза колонки не называются, однако в компании утверждают, что первую партию из нескольких тысяч устройств раздадут случайным московским абонентам по акции за 1 руб. Впервые о голосовом помощнике и "умной" колонке МТС стало известно в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 13:25
15
Политика

США могут выкупить у Турции системы С-400

Известия 18:07
69
Политика

МВД Белоруссии начало проверку еще одного соперника Лукашенко

Белорусское МВД заявило о начале проверки в отношении Валерия Цепкало, который участвует в выборах президента и является соперником Александра Лукашенко.
РБК 09:54
5
Армия и оружие

Военные развернули в Кызыле мобильный госпиталь на 100 коек

В понедельник, 29 июня, глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол и первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов осмотрели в Кызыле оперативно развернутый военными полевой многофункциональный госпиталь на сто койко-мест.
Российская газета 08:20
1
Технологии

Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне

Перечислены реальные преимущества отключения геолокации на смартфоне.
Evo-rus.com 12:18
188
Культура

Шнуров стал генеральным продюсером RTVI

РБК 17:37
98
Культура

Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме

Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 07:41
173
Общество

Женевский автосалон-2021 отменили из-за пандемии коронавируса

Организаторы международного женевского автосалона приняли решение отменить шоу в 2021 году из-за пандемии коронавируса.
Известия 17:34
Общество

Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений

Министерство считает, что работа этих приложений причиняет «ущерб суверенитету и целостности Индии», а также угрожает безопасности государства и общественному порядку.
РБК 15:31
34
Игры

Кодзима работает над Death Stranding 2?

Городской портал Новый Нижний вчера в 11:00
4
Авто

Audi показала обновлённый кроссовер Q5

Немецкий автомобильный гигант Audi официально рассекретил усовершенствованный паркетник Audi Q5.
Rusargument 15:12
4
Общество

Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля

Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля.
Собеседник вчера в 06:35
85
Политика

Мадуро дал 72 часа представителю ЕС в Венесуэле, чтобы покинуть страну

Власти Венесуэлы решили выслать из страны представителя Евросоюза в Каракасе после того, как ЕС внес 11 венесуэльских чиновников и парламентариев в санкционный список.
Газета.Ru 18:27
Политика

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
3,5K
Шоу-бизнес

Супруг Полины Гагариной показал свою настоящую любовь

Несмотря на развод с Полиной Гагариной, Дмитрий Исхаков продолжает общаться с детьми, которых воспитывал в браке с супругой.
OvideO.ru 14:18
3
Наука

Южный полюс нагревается в три раза быстрее, чем остальная часть Земли

ИА Красная Весна 13:43
Космос

Канада планирует построить манипулятор для изучения Луны к 2025 году

Получить готовые изделия агентство планирует к 2025 году, а запуск будет зависеть от графика работы лунного шлюза.
ИА Красная Весна вчера в 14:07
Киберспорт

Состав Natus Vincere по CS:GO вернулся на первое место рейтинга HLTV

Чемпионат 17:42
1
Авто

Эксперты назвали автомобили с худшими двигателями

IrkutskMedia 14:20
8
Экономика

В России создадут резерв из 300 млн защитных масок

Резерв из примерно 300 млн защитных масок и нескольких миллионов защитных костюмов создадут в России на случай второй волны коронавирусной инфекции и других новых эпидемий.
Известия 11:08
13
Авто

General Motors выиграл контракт на поставку внедорожников армии США

Издание Speed Me сообщило о подписанном контракте американскими военными с подразделением GM Defense, которое входит в состав концерна General Motors и специализируется на обслуживании оборонного сектора, на поставку внедорожников для мотострелковых отделений.
Военное дело 08:20
Армия и оружие

Макрон обвинил Турцию за ее участие в ливийском конфликте

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Турцию за ее участие в ливийском конфликте.
Новостной фронт 14:46
Армия и оружие

Испытания по голосовому управлению боевыми роботами начались в России

В России проводятся испытания голосового управления боевыми роботами, командир отдает приказы автоматизированному комплексу так же, как и солдатам, заявил глава Национального центра развития технологий Фонда перспективных исследований Олег Мартьянов.
Взгляд.ру 03:35
10
Общество

Всероссийская перепись населения России состоится в апреле 2021 года

Всероссийскую перепись населения перенесут с октября 2020 года на апрель 2021 года из-за распространения коронавируса.
Mockva.ru 11:37
55
Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
388
Политика

Граждане 113 стран с 2021 года смогут въезжать в РФ без бумажной визы

Граждане 113 стран с 2021 года смогут въезжать в РФ без бумажной визы.
Piter.tv 01:25
121
Общество

В России готовят нововведение получающим выплаты на карту пенсионерам

Общественники предложили пожилым людям предоставлять на выбор карты – с бесконтактной функцией, или же с нею.
Live24 05:33
44
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное