Энергетика

ИзвестияИзвестияВ США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве. 28 июня на своем сайте компания заявила, что обратилась к 11 главе закона о банкротстве, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
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Американская компания-пионер по добыче сланцевой нефти обанкротилась

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Добытчик сланцевой нефти из США Chesapeake заявил о банкротстве

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Один из пионеров сланцевой отрасли США объявил о банкротстве

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Добытчик сланцевой нефти из США Chesapeake Energy объявил о банкротстве

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Первопроходец «сланцевой революции» в США объявил о банкротстве

Российская газета02:33

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РИА Новостивчера в 18:31

Добытчик сланцевой нефти в США Chesapeake Energy объявил о банкротстве

ТАССвчера в 17:05
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