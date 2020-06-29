Энергетика
ИзвестияВ США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве. 28 июня на своем сайте компания заявила, что обратилась к 11 главе закона о банкротстве, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
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Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех
Четыре человека пострадали в Москве при взрыве в жилом доме, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 07:07
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Ожидается, что уже завтра начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя.
The GEEK вчера в 09:35
Кино
Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры
Создатели американского мультсериала "Симпсоны" заявили, что белые актеры больше не будут озвучивать темнокожих персонажей.
Piter.tv 02:19
Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто.
Коммерсантъ 03:50
Происшествия
Прокурор попросил освободить бывшего бухгалтера «Седьмой студии»
Прокурор попросил назначить для неё наказание в виде двух лет и трёх месяцев колонии общего режима и освободить от него, так как этот срок экс-бухгалтер провела в СИЗО и под домашним арестом.
REGNUM 08:15
Общество
На границе России и Китая подравшиеся медведи сломали фотоловушку
На границе России и Китая подрались два медведя. Хищники сломали фотоловушку, установленную на тигриной тропе, и ограждение.
Дни24 07:30
Общество
В Свердловской области продлили «режим повышенной готовности»
«Продление режима самоизоляции для людей из групп риска позволит дополнительно обезопасить их в период распространения коронавирусной инфекции», — сообщают в оперштабе Свердловской области.
REGNUM 06:11
Происшествия
Актер из «Улиц разбитых фонарей» ударил жену ножом в лицо
Между супругами возникла ссора, в ходе которой артист «рассвирепел, схватил нож и поранил лицо жены».
Lenta.ru 06:45
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор 06:56
Политика
Япония выступила за сохранение нынешнего формата G7
Генеральный секретарь правительства Японии Есихидэ Суга прокомментировал намерение американского президента Дональда Трампа пригласить на саммит G7 в 2020 году лидеров России, Южной Кореи, Индии и Австралии.
Газета.Ru 03:32
Энергетика
Shell из-за кризиса сократила расходы на бурение в российских СП
Англо-голландский нефтегазовый концерн Shell сократил глобальные капзатраты в 2020 году из-за кризиса на 20%, оптимизация расходов коснулась и деятельности в России.
ТАСС 06:50
Армия и оружие
Отремонтированный крейсер «Адмирал Нахимов» передадут ВМФ в 2022 году
Ремонт крейсера «Адмирал Нахимов» планируется завершить в 2022 году, угрозы срыва сроков нет, сообщил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
ТК Звезда 06:44
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Экономика
Мишустин подписал постановление об увеличении размера льготной ипотеки
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее максимальный размер кредита по программе льготной ипотеки.
Ведомости 06:18
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Максим Фадеев, продюсер и композитор, опубликовал фотографию в своем Instagram-аккаунте.
CT news 06:20
Армия и оружие
Мисмари: Турция хочет захватить ливийский нефтяной полумесяц
Турецкая сторона совместно с террористическими группировками Триполи планируют захватить район ливийского нефтяного полумесяца.
NewInform 05:04
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
Общество
В Челябинской области заработали летние кафе и фитнес-центры
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ряда ограничений, связанных с пандемией COVID-19.
Российская газета 03:45
Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза вчера в 03:50
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной поделился редким фото с дочерью и пасынком
Известная певица Полина Гагарина в 2014 году стала женой фотографа Дмитрия Исхакова.
Летидор 05:30
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза вопросы внутренней и внешней политики
Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудил с членами Совета безопасности вопросы внутренней и внешней политики.
Вечерняя Москва 07:08
Технологии
В твиттере появился аккаунт новой стриминговой платформы Brime — возможно, на неё перейдёт DrDisRespect
На рынке появится новая стриминговая платформа Brime — её владельцы уже зарегистрировали аккаунт в твиттере.
CyberSport.ru вчера в 11:17
Общество
Российские кинотеатры возобновят работу с 15 июля
С 28 марта в России действовал режим "нерабочих дней" из-за распространения в стране COVID-19.
Интерфакс 05:59
Технологии
Названы преимущества отключения геолокации на смартфоне
Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал агентству «Прайм» о том, почему именно нужно отключать функцию геолокации на своем смартфоне.
Live24 00:40