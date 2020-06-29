Энергетика
ИзвестияВ США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве. 28 июня на своем сайте компания заявила, что обратилась к 11 главе закона о банкротстве, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 00:47, Ашберн
Общество
Испытатели российской вакцины от COVID-19 чувствуют себя хорошо
Специалисты не наблюдают нежелательные побочные реакции у добровольцев после введения российской вакцины от коронавируса.
Известия вчера в 19:05
Финансы
Банки ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам
На фоне пандемии коронавируса российские банки сократили более чем вдвое среднюю сумму предоставляемого клиентам овердрафта по дебетовым картам, сообщает 29 июня РБК.
Известия вчера в 22:13
Политика
Китай выражает США протест из-за давления на компании КНР
Китай выражает протест США из-за безосновательного давления на китайские компании и призывают американскую сторону прекратить подобные действия.
RT на русском 00:06
Политика
Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен
Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 07:29
Технологии
Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне
Определение геолокации на смартфонах следует ограничивать или отключать, если человек обеспокоен сбором своих персональных данных, рассказал 29 июня эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.
Известия вчера в 21:15
Кино
Марго Робби исполнит роль в женской версии «Пиратов Карибского моря»
МИР 24 27 июня в 13:40
Шоу-бизнес
Новым возлюбленным Гагариной может оказаться музыкант ChinKong
Новым возлюбленным российской певицы Полины Гагариной может оказаться саунд-продюсер ChinKong.
ФАН вчера в 22:06
Общество
Режиссер Собчак сломал руку во время конфликта в монастыре на Урале
Врачи диагностировали режиссеру документального фильма Ксении Собчак Сергею Ерженкову перелом кисти руки.
Телеканал 360° вчера в 02:44
Происшествия
Эксперт Антипов: на борту MH17 произошли еще два взрыва
ПолитРоссия 26 июня в 15:13
Политика
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ вчера в 18:09
Политика
Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными
Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза.
Lenta.ru вчера в 14:48
Общество
PepsiCo на два месяца откажется от рекламы в Facebook
По данным телеканала Fox News, корпорация прекратит размещать рекламу на платформе соцсети в период с начала июля до конца августа.
RuNews24.ru вчера в 23:27
Общество
Работающие пенсионеры в России получат по 12 тыс. рублей в июне
Ряду категорий работающих пенсионеров в России будет выплачено дополнительно по 12 тысяч рублей.
Общественная служба новостей вчера в 07:09
Футбол
Киевское «Динамо» проиграло «Десне» в чемпионате Украины
РИА Новости вчера в 15:36
Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые за долгий период посетила салон красоты
Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна впервые за долгий период времени посетила салон красоты.
Актуальные Новости вчера в 14:10
Футбол
Баркли: «Лэмпард сказал, что мы недостойны эмблемы „Челси“»
«Лэмпард сказал нам, что мы недостойны носить футболки с эмблемой «Челси», судя по игре в первом тайме», - рассказал Баркли BT Sport.
Евро-футбол.ру вчера в 17:32
Происшествия
В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой
В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 27 июня в 10:56
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Общество
В РФ готовят нововведение пенсионерам, получающим выплаты на карту
В РФ пенсионеры, получающие деньги на пластиковую карту, могут прочувствовать на себе некоторые нововведения.
ToDay News Ufa вчера в 14:03
Космос
Эксперт: Кремль готовится к параду планет
Какие последствия принес последний парад планет, а также как готовится к нему Кремль, рассказал политолог Илья Гращенков, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru 27 июня в 21:00
Происшествия
Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новости вчера в 09:23
Общество
Диетолог рассказала о связи между шашлыком и развитием рака
Употребление в пищу шашлыка может стать одним из факторов развития онкологических заболеваний, рассказала диетолог Марина Макиша.
Вечерняя Москва вчера в 19:23
Общество
В Нидерландах не нашли источник радиоактивных частиц в Северной Европе
Специалисты Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов заявили, что не могут определить происхождение радиоактивных частиц, повышенная концентрация которых была зафиксирована в Северной Европе.
Известия вчера в 17:46
Общество
Минкомсвязи предложило сделать портал госуслуг окном для жалоб россиян
Минкомсвязи России предложило сделать портал госуслуг единым окном для жалоб и обращений россиян в органы власти.
Ведомости вчера в 21:29
Политика
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ опубликовали фотографию здания посольства США в Москве, где рядом с американским флагом вывесили флаг ЛГБТ.
REGNUM 27 июня в 10:05
Политика
Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов
Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Известия 27 июня в 22:53
Происшествия
Два человека погибли в аварии на МКАД
"На 7-м километре МКАД произошло ДТП с участием двух транспортных средств, два человека погибли", - сказал собеседник агентства.
ТАСС вчера в 23:34
Футбол
«Интер» одержал волевую победу над «Пармой» в чемпионате Италии
Футболисты миланского "Интера" обыграли "Парму" в матче 28-го тура чемпионата Италии.
РИА Новости вчера в 18:18
Общество
Автостраховщики запустили новую электронную базу данных ОСАГО
Российский союз автостраховщиков (РСА) 28 июня запустил новую автоматизированную информационную систему ОСАГО, которая позволит централизованно хранить и обрабатывать информацию о полисах.
РБК 27 июня в 17:02