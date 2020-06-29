Энергетика

ИзвестияИзвестияВ США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве. 28 июня на своем сайте компания заявила, что обратилась к 11 главе закона о банкротстве, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
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Добывающая сланцевую нефть компания Chesapeake обанкротилась в США

Российская газетавчера в 19:15

Один из пионеров сланцевой отрасли США объявил о банкротстве

РБКвчера в 22:29

Добытчик сланцевой нефти из США Chesapeake Energy объявил о банкротстве

Коммерсантъвчера в 20:17

Добытчик сланцевой нефти из США Chesapeake заявил о банкротстве

RT на русскомвчера в 19:31

В США обанкротился крупный игрок на рынке сланцевой нефти

Вести.Ruвчера в 22:51

Американский добытчик сланцевой нефти Chesapeake объявил о банкротстве

РИА Новостивчера в 18:31

Добытчик сланцевой нефти в США Chesapeake Energy объявил о банкротстве

ТАССвчера в 17:05
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
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Гаджеты

Плата GIGABYTE GA-IMB410N формата Mini-ITX снабжена двумя портами GbE LAN

3DNews 00:07
Политика

Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов

Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Известия 27 июня в 22:53
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Экономика

Четыре закона в июле ударят по карману россиян

Четыре закона, которые вступят в силу с 1 июля заставят граждан раскошелиться.
PrimaMedia.ru 27 июня в 14:50
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Экономика

Аналитики предупредили о сокращении рынка электроники в России на 15%

В 2019 году объем рынка электроники в России снизился на 3% по сравнению с предыдущим годом и составил $2,8 млрд.
РБК 00:01
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Кино

В Сети опубликовали первый трейлер сериала «Дивный новый мир»

На YouTube-канале стриминговой платформы Peacock опубликовали первый трейлер научно-фантастического сериала "Дивный новый мир", основанного на одноименном романе Олдоса Хаксли о дистопии, замаскированной под утопию.
РИА Новости вчера в 19:09
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Технологии

Соцсеть TikTok заподозрили в слежке за пользователями

Пользователь отмечает, что ни одно из приложений других соцсетей не собирает такое количество сведений, сколько это делает TikTok.
Экономика сегодня вчера в 22:52
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 27 июня в 14:26
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Футбол

Экс-игрок «Ливерпуля»: Мбаппе? Игрок, не желающий перейти к нам, должен обратиться к врачу

Игрок, который не хочет перейти к нам, должен обратиться к врачу, — цитирует Гроббелара Goal.
Чемпионат вчера в 21:50
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз

39-летняя блогер и экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева родила в США четвертого ребенка.
Летидор вчера в 13:05
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Происшествия

В Ангарске двух человек сбили на пешеходном переходе

По имеющейся информации, водитель, следуя по проезжей части, сбил переходящих по нерегулируемому пешеходному переходу двух человек, после чего скрылся с места происшествия.
Областная газета (г. Иркутск) 00:21
Здоровье

Врач рассказала о связи шашлыка с развитием рака

Шашлык может способствовать развитию онкологических заболеваний, рассказала врач-диетолог Марина Макиша.
Известия вчера в 18:25
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Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 27 июня в 06:22
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Политика

Штат Миссисипи может поменять флаг

Авторы закона намерены поменять флаг, чтобы текущий не напоминал боевое знамя Конфедерации в годы Гражданской войны.
Газета.Ru вчера в 21:15
17
Политика

Политолог назвал страны, которые станут мировыми лидерами после США

По мнению политолога, ловушкой для американской экономики стал парадокс: чем больше рынок, тем больше покупательная способность, но чем выше эта способность, тем дороже товары.
News.ru вчера в 14:35
Происшествия

В Москве два человека погибли в аварии на МКАД

В Москве на 7-м км МКАД столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате погибли два человека.
РБК 01:07
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Общество

Стоимость ракеты «Ангара» в три раза превысила стоимость «Протона»

РБК вчера в 20:26
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Происшествия

На Алтае при взрыве газа в доме погибла женщина

РБК вчера в 22:20
Кино

Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры

Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
Evo-rus.com 27 июня в 02:31
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Экономика

Аналитики предсказали снижение ипотечной ставки в России до 7% и ниже

Согласно прогнозам аналитиков, к концу нынешнего года ставка по рыночным продуктам опуститься ниже показателя в 7,5 процента, и в сочетании с низкой ставкой по госпрограмме спровоцирует снижение средней стоимости жилищного займа до уровня менее 7 процентов.
Наша версия вчера в 05:43
390
Политика

Китай выражает США протест из-за давления на компании КНР

Китай выражает протест США из-за безосновательного давления на китайские компании и призывают американскую сторону прекратить подобные действия.
RT на русском 00:06
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Происшествия

Проценко оценил данные о найденных пакетах для трупов в Коммунарке

Газета.Ru вчера в 18:12
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Футбол

«Реал» обыграл «Эспаньол» и стал единоличным лидером Примеры

В матче 32-го тура "королевский клуб" обыграл "Эспаньол" (1:0) и опередил "Барселону" на два очка.
Российская газета вчера в 18:27
Общество

Массовые мероприятия разрешили на Сахалине

Власти Сахалина приняли решение о разрешении массовых мероприятий на территории региона. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:27
Политика

Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ вчера в 18:09
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Армия и оружие

В США обеспокоены присутствием российских подлодок в Средиземном море

Piter.tv 00:36
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Финансы

В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам

По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
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Происшествия

На Урале завели дело об убийстве хаски на глазах хозяйки

Российская газета 01:05
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Футбол

Черчесов поддержал «Сочи» за игру взрослым составом против «Ростова»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал футбольный клуб «Сочи», который ожесточенно критикуют за выставление на матч 23-го тура Тинькофф РПЛ основного состава против игроков «Ростова» школьного возраста.
Спорт день за днем вчера в 12:14
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Авто

В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей

С 1 июля на территории Российской Федерации вступит в силу целый ряд нововведений для водителей и владельцев автомобилей.
Новые автомобили вчера в 23:15
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