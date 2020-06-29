Энергетика

ИзвестияИзвестияВ США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве. 28 июня на своем сайте компания заявила, что обратилась к 11 главе закона о банкротстве, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
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«Цирк дю Солей» подал заявление на защиту от кредиторов, чтобы избежать банкротства

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Американский добытчик сланцевой нефти Chesapeake объявил о банкротстве

РИА Новостивчера в 18:31

Первопроходец «сланцевой революции» в США объявил о банкротстве

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Один из пионеров сланцевой отрасли США объявил о банкротстве

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Добытчик сланцевой нефти из США Chesapeake Energy объявил о банкротстве

Коммерсантъвчера в 20:17

Добытчик сланцевой нефти из США Chesapeake заявил о банкротстве

RT на русскомвчера в 19:31

Банкротство Chesapeake Energy повлечет реструктуризацию долга и продажу активов

ПРАЙМ11:44
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В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

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ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке

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Как кофе влияет на вес человека, выяснили ученые

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В России из-за коронавируса были сокращены 680 тысяч работников

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что за период карантина на российских предприятиях были сокращены около 680 тыс. человек, передает ТАСС.
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Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

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Несмотря на пандемию коронавируса, затронувшую и Россию, коммунальные тарифы в стране по сложившейся традиции будут увеличены с 1 июля.
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказал свое отношение экс-защитнику «Локомотива», а ныне главному тренеру «Уфы» Вадиму Евсееву.
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СК назвал причину пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы

Причиной пожара в жилом доме № 3 на улице Проходчиков на северо-востоке Москвы стала преступная небрежность при обращении с газовым оборудованием.
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Пожар во владимирском драмтеатре потушен

Изначально огнем было охвачено 50 кв. м, позднее площадь увеличилась до 500 кв. м из-за несвоевременного обращения к пожарным — двое рабочих пытались потушить возгорание собственными силами.
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Объявлена дата начала учебного года в России

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Давшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания

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Белый дом: разведка США не имеет фактов о сговоре РФ с талибами

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