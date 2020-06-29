Энергетика
ИзвестияВ США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве. 28 июня на своем сайте компания заявила, что обратилась к 11 главе закона о банкротстве, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
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Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется
Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии.
РИА Новости 11:58
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Деловое.ТВ 02:36
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
Здоровье
Побывавший в «красной зоне» врач раскрыл странности коронавируса
Врач-реаниматолог Специализированного центра инфекционных заболеваний Мурманской областной больницы Максим Лифинский, пробывший в «красной зоне» — с активными зараженными — 45 дней, раскрыл россиянам особенности и странности коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 13:34
Общество
Греф назвал «провокацией» высказывания Михалкова в «Бесогоне»
Глава Сбербанка Герман Греф назвал "провокацией и манипуляцией" слова режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи "Бесогон".
Инфорос 07:21
Общество
ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке
Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
Здоровье
Как кофе влияет на вес человека, выяснили ученые
МедиаПоток вчера в 05:41
Общество
В России из-за коронавируса были сокращены 680 тысяч работников
Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что за период карантина на российских предприятиях были сокращены около 680 тыс. человек, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:35
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Российская газета 13:44
Общество
Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля вопреки пандемии
Несмотря на пандемию коронавируса, затронувшую и Россию, коммунальные тарифы в стране по сложившейся традиции будут увеличены с 1 июля.
Lenta.ru 05:53
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Максим Фадеев, продюсер и композитор, опубликовал фотографию в своем Instagram-аккаунте.
CT news 06:20
Футбол
Радимов — Евсееву: «С твоей силой духа и талантом тебя ждет фантастическое будущее»
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказал свое отношение экс-защитнику «Локомотива», а ныне главному тренеру «Уфы» Вадиму Евсееву.
Sport24.ru 09:22
Общество
Главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров снял колонку, посвященную мнению проголосовавших россиян о поправках
Главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров снял колонку, посвященную мнению проголосовавших россиян о поправках к Конституции.
Эхо Москвы 15:04
Общество
Меркель заверила, что надевает маску в магазине
Канцлер Германии Ангела Меркель заверила журналистов, что надевает медицинскую маску, когда ходит по магазинам.
Интерфакс 13:47
Происшествия
Киевлянин в трусах верхом на коне въехал в магазин за пивом
Житель Киева в нижнем белье и верхом на коне заехал в супермаркет за пивом. Инцидент произошел на проспекте Георгия Гонгадзе.
Народные новости 09:17
Происшествия
СК назвал причину пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы
Причиной пожара в жилом доме № 3 на улице Проходчиков на северо-востоке Москвы стала преступная небрежность при обращении с газовым оборудованием.
РБК 15:05
Происшествия
Пожар во владимирском драмтеатре потушен
Изначально огнем было охвачено 50 кв. м, позднее площадь увеличилась до 500 кв. м из-за несвоевременного обращения к пожарным — двое рабочих пытались потушить возгорание собственными силами.
Известия 12:35
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
Общество
Объявлена дата начала учебного года в России
Lenta.ru 12:56
Происшествия
Давшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания
Прокуратура попросила суд освободить от наказания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, показания которой легли в основу приговора по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.
РБК 07:35
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала подписчикам красавицу-невестку
Недавно в сторис своего «Инстаграма» Лера заявила, что обязательно покажет подписчикам свою красавицу-невестку.
OvideO.ru 14:47
Общество
Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля
В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета вчера в 06:30
Игры
Энтузиасты выпустили второй эпизод ремейка Sonic на Unreal Engine
Evo-rus.com вчера в 07:07
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Планируется, что уже завтра, тридцатого июня, начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя.
ToDay News Ufa 09:54
Кино
Марго Робби снимется в «Пиратах Карибского моря»
Актриса Марго Робби исполнит главную роль в «женском» продолжении «Пиратов Карибского моря».
Городовой 12:35
Политика
Белый дом: разведка США не имеет фактов о сговоре РФ с талибами
В Белом доме заявили, что разведка США не готова признать достоверными утверждения американских СМИ о причастности России к выплате вознаграждений за убийство американских военнослужащих.
РЕН ТВ 14:43