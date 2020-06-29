Энергетика
ИзвестияВ США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве. 28 июня на своем сайте компания заявила, что обратилась к 11 главе закона о банкротстве, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
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Происшествия
Сестрам Хачатурян добавили три тома
Коммерсантъ вчера в 18:04
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv 01:11
Общество
«Роскосмос» объяснил высокую стоимость ракеты «Ангара»
Высокая стоимость ракеты "Ангара-А5" обусловлена ее сборкой в двух городах — Москве и Омске, а также штучным изготовлением, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос".
РИА Новости 02:41
Общество
В России за сутки выявили 6719 новых случаев коронавируса
Накануне в России за сутки выявили 6791 новый случай коронавируса.
RT на русском 03:36
Технологии
В iOS 14 впервые станет доступна возможность добавлять подписи к фото
В iOS 14 впервые появится возможность добавлять подписи к снимкам. Изменения можно будет оценить в приложении «Фото».
Дни24 вчера в 11:23
Футбол
Виктор Гончаренко продолжит тренировать ЦСКА
Vprognoze.ru 03:25
Происшествия
В Норильске произошёл пожар на полигоне с отходами
В Норильске произошёл пожар на полигоне с твёрдыми промышленными отходами, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Красноярского края.
RT на русском 03:41
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса
Одинцовский городской суд Подмосковья вернул в прокуратуру дело о краже имущества гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 08:48
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова приехала в закрытое на карантин село Дивеево
Скандально известная балерина Анастасия Волочкова в минувшие выходные посетила село Дивеево.
Нижегородская Правда 02:41
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей от 16 до 18 лет
Минтруд РФ не поддержал предложение об увеличении возраста получателей единовременной выплаты в 10 тыс. рублей до 18 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Rambler News Service 27 июня в 01:49
Общество
В Минтруде назвали число россиян, получающих пенсии
Заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила, что 42 миллиона россиян являются получателями пенсий.
РИА Новости 02:51
Общество
Опубликованы «лучшие фотографии» НЛО за 40 лет
Специалист, в свою очередь, обратился к бывшему начальнику отдела расследований Британской исследовательской ассоциации НЛО Филиппу Мэнтлу, который, ознакомившись с фотографиями, назвал их лучшими, что он видел за последние 40 лет, и предположил, что они, скорее всего, подлинные.
ТК Звезда 01:08
Транспорт
«Автодор» объявил цену проезда по ЦКАД
Новый участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье открыт с 29 июня — длиной 23 километра от Можайского до Новорижского шоссе.
Вести.Ru 03:10
Здоровье
Курсант Вольского военного института госпитализирован с коронавирусом
В Вольском военном институте материального обеспечения выявлен заболевший коронавирусом. Об этом сообщает портал "Вольск.ру".
Взгляд-инфо 03:25
Политика
Лукашенко назвал Минск единственным союзником Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия не хочет потерять республику, так как Минск остался единственным союзником Москвы.
RT на русском 01:19
Финансы
В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
Политика
Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске
Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
Znak.com 02:09
Общество
Боня получила МРОТ, раздачу которого ранее критиковала
РИА Новости 01:56
Политика
РФ упростит условия поездок для иностранцев-родственников россиян
Москва рассматривает возможность оформления многократных долгосрочных частных виз для иностранцев, являющихся близкими родственниками граждан РФ, а также бесплатно оформит российские визы тем, кто с середины марта не смог посетить Россию из-за коронавирусной пандемии, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ, статс-секретарь Евгений Иванов.
Интерфакс вчера в 22:29
Общество
Минкомсвязи предложило сделать портал госуслуг окном для жалоб россиян
Минкомсвязи России предложило сделать портал госуслуг единым окном для жалоб и обращений россиян в органы власти.
Ведомости вчера в 21:29
Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза вчера в 03:50
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, которое пройдет в среду 1 июля.
РИА Новости вчера в 17:11
Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Порядка 76% россиян поддержали поправки в конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Политика
Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
РБК вчера в 08:51
Общество
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году
ЦОС предполагает создание условий для реализации образовательных программ с применением электронных технологий для всех уровней образования.
АТВмедиа 02:30
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07