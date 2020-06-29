Энергетика

ИзвестияИзвестияВ США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве. 28 июня на своем сайте компания заявила, что обратилась к 11 главе закона о банкротстве, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
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Американская компания-пионер по добыче сланцевой нефти обанкротилась

Московский Комсомолец01:58

Первопроходец «сланцевой революции» в США объявил о банкротстве

Российская газета02:33

Американский добытчик сланцевой нефти Chesapeake объявил о банкротстве

РИА Новостивчера в 18:31

Добытчик сланцевой нефти из США Chesapeake Energy объявил о банкротстве

Коммерсантъвчера в 20:17

Добытчик сланцевой нефти из США Chesapeake заявил о банкротстве

RT на русскомвчера в 19:31

Один из пионеров сланцевой отрасли США объявил о банкротстве

РБКвчера в 22:29

Добытчик сланцевой нефти в США Chesapeake Energy объявил о банкротстве

ТАССвчера в 17:05
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Накануне в России за сутки выявили 6791 новый случай коронавируса.
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РБК 03:13
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Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса

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Газета.Ru вчера в 08:48
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Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей от 16 до 18 лет

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Опубликованы «лучшие фотографии» НЛО за 40 лет

Специалист, в свою очередь, обратился к бывшему начальнику отдела расследований Британской исследовательской ассоциации НЛО Филиппу Мэнтлу, который, ознакомившись с фотографиями, назвал их лучшими, что он видел за последние 40 лет, и предположил, что они, скорее всего, подлинные.
ТК Звезда 01:08
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«Автодор» объявил цену проезда по ЦКАД

Новый участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье открыт с 29 июня — длиной 23 километра от Можайского до Новорижского шоссе.
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Курсант Вольского военного института госпитализирован с коронавирусом

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Лукашенко назвал Минск единственным союзником Москвы

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По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
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Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
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РФ упростит условия поездок для иностранцев-родственников россиян

Москва рассматривает возможность оформления многократных долгосрочных частных виз для иностранцев, являющихся близкими родственниками граждан РФ, а также бесплатно оформит российские визы тем, кто с середины марта не смог посетить Россию из-за коронавирусной пандемии, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ, статс-секретарь Евгений Иванов.
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Минкомсвязи России предложило сделать портал госуслуг единым окном для жалоб и обращений россиян в органы власти.
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Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление

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У россиян началась сокращенная рабочая неделя

Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, которое пройдет в среду 1 июля.
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ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

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Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

ЦОС предполагает создание условий для реализации образовательных программ с применением электронных технологий для всех уровней образования.
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Экономика

Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
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