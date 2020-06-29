Энергетика
ИзвестияВ США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве. 28 июня на своем сайте компания заявила, что обратилась к 11 главе закона о банкротстве, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
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Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Футбол
Памятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве
Памятник известному футболисту московского "Спартака" Федору Черенкову открыт на могиле футболиста на Троекуровском кладбище в Москве.
РИА Новости вчера в 07:19
Космос
В «Роскосмосе» перечислили недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска
В качестве главного недостатка было названо расположение двигателей системы аварийного спасения сразу за стеной кабины.
Деловое.ТВ 27 июня в 08:20
Экономика
Греф ожидает быстрого укрепления рубля до конца года
Рубль к концу 2020 года укрепится, а доллар резко упадет до 60-62 рублей, прогнозирует глава Сбербанка Герман Греф.
Вести.Ru 02:15
Политика
СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы
Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
Происшествия
В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
В больнице в Коммунарке в Москве, где лечат больных коронавирусной инфекцией, находятся более 300 пациентов.
RT на русском 01:59
Политика
Трамп высказался о причине исключения России из G8
По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
RT на русском вчера в 22:12
Кино
Робот впервые в истории кино сыграет главную роль в фильме
Фильм начнут снимать в Европе в следующем году.
Evo-rus.com 26 июня в 07:15
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 29 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:10
Общество
Более 1 тыс. пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве за сутки
Еще 1007 пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве за минувшие сутки.
Известия 02:16
Экономика
Евтушенков сообщил об интересе Amazon и Softbank к Ozon
Иностранные инвесторы проявляют высокий интерес к интернет-магазину Ozon, сообщил журналистам основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.
РБК 27 июня в 10:25
Здоровье
Эксперт предупредила о риске роста числа диабетиков после пандемии
Газета.Ru вчера в 22:31
Общество
Старт 1 сентября: в России вернут дистанционное обучение
Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в этом году власти рекомендовали переводить школьников на дистанционное обучение еще 14 марта.
Primpress.ru вчера в 16:30
Политика
Граждане 113 стран с января смогут въезжать в РФ без бумажной визы
Граждане 113 стран смогут въезжать в Россию без оформления бумажной визы, сообщил "Ъ" замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Интерфакс вчера в 14:38
Общество
Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем
Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:28
Общество
На Сахалине сняли запрет на проведение массовых мероприятий
"Установить, что проведение на территории Сахалинской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях допускается при условии обеспечения организаторами соблюдения гражданами социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)", - говорится в документе.
ТАСС вчера в 21:45
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru 27 июня в 23:37
Фигурное катание
Бывшая фигуристка Попова рассказала о несчастном детстве из-за спорта
Бывшая российская фигуристка Бетина Попова пожаловалась на несчастное детство из-за спорта.
Национальная служба новостей 02:45
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 27 июня в 06:22
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv 01:11
Происшествия
В Тульской области найдено тело пропавшей 13-летней девочки
Киреевск, Тульская область, 29 июня 2020, 07:35 — REGNUM Тело 13-летней девочки, пропавшей три дня назад в Тульской области, найдено вечером 28 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.
REGNUM 00:35
Армия и оружие
США так надеялись на «русский след» в Ливии, что упустили египетский
Через несколько дней глава ливийского парламента, заседающего на востоке страны (контролируемом как раз ЛНА), заявил, что соответствующее обращение к египетским властям может последовать, если войска Правительства национального согласия (ПНС) захватят город Сирт и провинцию Джуфра, а затем двинутся дальше на восток.
РИА Новости 01:00
Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Порядка 76% россиян поддержали поправки в конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Общество
Греф сообщил о краже у него $2 тыс. кибермошенниками
Глава Сбербанка Герман Греф однажды стал жертвой кибермошенников и потерял $2 тыс. после заграничной поездки.
РБК 01:42
Экономика
Аналитики предупредили о сокращении рынка электроники в России на 15%
Среди основных причин падения рынка в 2020 году Покровский называет сокращение покупательной способности населения и инвестиций инфраструктурных компаний в технологическое развитие.
РБК 00:01
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой и внуком
Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой Машей и внуком Лёвой - сыном своего старшего сына Жана.
Аргументы недели 27 июня в 13:09
Общество
В России предложили новые меры поддержки родителям детей-инвалидов
«Просим вас позволить родителям детей-инвалидов, получающим пособие по уходу за ребенком-инвалидом, иметь источники дохода, не превышающие один МРОТ (минимальный размер оплаты труда), при сохранении пособия», — сказано в тексте обращения.
Известия 00:05