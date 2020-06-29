Энергетика

ИзвестияИзвестияВ США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве. 28 июня на своем сайте компания заявила, что обратилась к 11 главе закона о банкротстве, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
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Американская компания-пионер по добыче сланцевой нефти обанкротилась

Московский Комсомолец01:58

Первопроходец «сланцевой революции» в США объявил о банкротстве

Российская газета02:33

Добытчик сланцевой нефти в США Chesapeake Energy объявил о банкротстве

ТАССвчера в 17:05

Добытчик сланцевой нефти из США Chesapeake Energy объявил о банкротстве

Коммерсантъвчера в 20:17

Добытчик сланцевой нефти из США Chesapeake заявил о банкротстве

RT на русскомвчера в 19:31

Американский добытчик сланцевой нефти Chesapeake объявил о банкротстве

РИА Новостивчера в 18:31

Один из пионеров сланцевой отрасли США объявил о банкротстве

РБКвчера в 22:29
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Шоу-бизнес

Шнуров написал стихотворение о нападении на Собчак в монастыре

Live24 01:46
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
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Футбол

Памятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве

Памятник известному футболисту московского "Спартака" Федору Черенкову открыт на могиле футболиста на Троекуровском кладбище в Москве.
РИА Новости вчера в 07:19
Космос

В «Роскосмосе» перечислили недостатки корабля Crew Dragon Илона Маска

В качестве главного недостатка было названо расположение двигателей системы аварийного спасения сразу за стеной кабины.
Деловое.ТВ 27 июня в 08:20
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Экономика

Греф ожидает быстрого укрепления рубля до конца года

Рубль к концу 2020 года укрепится, а доллар резко упадет до 60-62 рублей, прогнозирует глава Сбербанка Герман Греф.
Вести.Ru 02:15
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Политика

СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы

Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
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Происшествия

В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов

В больнице в Коммунарке в Москве, где лечат больных коронавирусной инфекцией, находятся более 300 пациентов.
RT на русском 01:59
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Политика

Трамп высказался о причине исключения России из G8

По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
RT на русском вчера в 22:12
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Кино

Робот впервые в истории кино сыграет главную роль в фильме

Фильм начнут снимать в Европе в следующем году.
Evo-rus.com 26 июня в 07:15
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 29 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:10
9
Общество

Более 1 тыс. пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве за сутки

Еще 1007 пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве за минувшие сутки.
Известия 02:16
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Экономика

Евтушенков сообщил об интересе Amazon и Softbank к Ozon

Иностранные инвесторы проявляют высокий интерес к интернет-магазину Ozon, сообщил журналистам основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.
РБК 27 июня в 10:25
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Здоровье

Эксперт предупредила о риске роста числа диабетиков после пандемии

Газета.Ru вчера в 22:31
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Общество

Стоимость ракеты «Ангара» в три раза превысила стоимость «Протона»

РБК вчера в 20:26
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Общество

Старт 1 сентября: в России вернут дистанционное обучение

Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в этом году власти рекомендовали переводить школьников на дистанционное обучение еще 14 марта.
Primpress.ru вчера в 16:30
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Политика

Граждане 113 стран с января смогут въезжать в РФ без бумажной визы

Граждане 113 стран смогут въезжать в Россию без оформления бумажной визы, сообщил "Ъ" замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Интерфакс вчера в 14:38
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Происшествия

Защита Шамсутдинова планирует просить о суде присяжных

Газета.Ru 01:45
1
Общество

Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем

Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:28
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Общество

На Сахалине сняли запрет на проведение массовых мероприятий

"Установить, что проведение на территории Сахалинской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях допускается при условии обеспечения организаторами соблюдения гражданами социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)", - говорится в документе.
ТАСС вчера в 21:45
Армия и оружие

В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей

Газета.Ru 27 июня в 23:37
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Фигурное катание

Бывшая фигуристка Попова рассказала о несчастном детстве из-за спорта

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова пожаловалась на несчастное детство из-за спорта.
Национальная служба новостей 02:45
Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 27 июня в 06:22
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Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv 01:11
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Происшествия

В Тульской области найдено тело пропавшей 13-летней девочки

Киреевск, Тульская область, 29 июня 2020, 07:35 — REGNUM Тело 13-летней девочки, пропавшей три дня назад в Тульской области, найдено вечером 28 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.
REGNUM 00:35
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Армия и оружие

США так надеялись на «русский след» в Ливии, что упустили египетский

Через несколько дней глава ливийского парламента, заседающего на востоке страны (контролируемом как раз ЛНА), заявил, что соответствующее обращение к египетским властям может последовать, если войска Правительства национального согласия (ПНС) захватят город Сирт и провинцию Джуфра, а затем двинутся дальше на восток.
РИА Новости 01:00
Общество

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Порядка 76% россиян поддержали поправки в конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
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Общество

Греф сообщил о краже у него $2 тыс. кибермошенниками

Глава Сбербанка Герман Греф однажды стал жертвой кибермошенников и потерял $2 тыс. после заграничной поездки.
РБК 01:42
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Экономика

Аналитики предупредили о сокращении рынка электроники в России на 15%

Среди основных причин падения рынка в 2020 году Покровский называет сокращение покупательной способности населения и инвестиций инфраструктурных компаний в технологическое развитие.
РБК 00:01
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой и внуком

Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой Машей и внуком Лёвой - сыном своего старшего сына Жана.
Аргументы недели 27 июня в 13:09
7
Общество

В России предложили новые меры поддержки родителям детей-инвалидов

«Просим вас позволить родителям детей-инвалидов, получающим пособие по уходу за ребенком-инвалидом, иметь источники дохода, не превышающие один МРОТ (минимальный размер оплаты труда), при сохранении пособия», — сказано в тексте обращения.
Известия 00:05
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