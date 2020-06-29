Энергетика

ИзвестияИзвестияВ США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве. 28 июня на своем сайте компания заявила, что обратилась к 11 главе закона о банкротстве, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
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Американская компания-пионер по добыче сланцевой нефти обанкротилась

Московский Комсомолец01:58

Первопроходец «сланцевой революции» в США объявил о банкротстве

Российская газета02:33

Американский добытчик сланцевой нефти Chesapeake объявил о банкротстве

РИА Новостивчера в 18:31

Добытчик сланцевой нефти из США Chesapeake Energy объявил о банкротстве

Коммерсантъвчера в 20:17

Добытчик сланцевой нефти из США Chesapeake заявил о банкротстве

RT на русскомвчера в 19:31

Один из пионеров сланцевой отрасли США объявил о банкротстве

РБКвчера в 22:29

Добытчик сланцевой нефти в США Chesapeake Energy объявил о банкротстве

ТАССвчера в 17:05
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Футбол

«Челси» обыграл «Лестер» и вышел в полуфинал Кубка Англии

Лестер, Великобритания, 29 июня 2020, 09:11 — REGNUM Лондонский «Челси» одержал победу над «Лестер Сити» в матче ¼ финала Кубка Англии по футболу.
REGNUM 02:11
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 05:15
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Политика

Кремль: публикация экзит-полов по голосованию не влияет на результат

Кремль прокомментировал публикацию ВЦИОМом экзит-полов по голосованию по поправкам в Конституцию.
Коммерсантъ 06:01
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Политика

СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы

Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
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Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

Учитель подчеркнул, что Асмус прекрасно с ней справилась.
Evo-rus.com 01:38
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Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК вчера в 15:32
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Общество

На российско-китайской границе медведи подрались и сломали фотоловушку

В Еврейской автономной области, на границе с Китаем два бурых медведя подрались, сломали фотоловушку и попали на видео.
Вести.Ru 05:12
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Финансы

Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня

В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
BFM.ru 05:14
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Политика

Каир заявил о желании закупить 500 российских танков Т-90МС

Правительство Египта намерено закупить пять сотен танков Т-90МС российского производства.
NewInform 03:06
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Общество

Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах

Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
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Общество

Коронавирус выявлен у почти 40 сотрудников МИД России

Лавров отметил, что почти четыре десятка случаев заражения выявлены в центральном аппарате МИД и представительствах в российских регионах.
REGNUM 04:47
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Общество

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
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Происшествия

Полицейских в РФ обязали сообщать родным о госпитализации задержанных

Изменения внесены в Положение об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в территориальных органах МВД РФ, документ был принят 23 июня.
Известия 05:43
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова хочет тюрьмы для отца после смертельного ДТП

Выяснилось, что Анна-Мария хочет тюрьмы для актёра после смертельного ДТП.
Версия.Инфо 05:09
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Общество

Кинотеатры в России откроются 15 июля

С 15 июля в России снимаются ограничения с кинотеатров, они будут открыты.
Вести.Ru 05:35
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Происшествия

Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса

Одинцовский городской суд Подмосковья вернул в прокуратуру дело о краже имущества гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 08:48
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Происшествия

СКР проверит выдачу двух бюллетеней члену ТИК от КПРФ в Вологде

По версии следствия, член ТИК 26 июня с использованием служебного положения «ввела в заблуждение представителя нижестоящей избирательной комиссии и, злоупотребив доверием, дважды получила бюллетени для участия в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации».
Коммерсантъ 04:56
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Экономика

Венгрия приняла решение о строительстве продолжения «Турецкого потока»

Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба оператора.
Известия 26 июня в 17:56
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Хоккей

Овечкин стал лучшим восьмым номером в истории НХЛ

Газета.Ru 05:34
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Энергетика

В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти

Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК 05:46
3
Общество

В Китае назвали три недостатка россиянок

Lenta.ru вчера в 09:51
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Общество

В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:13
15
Общество

ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке

Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращению в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
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Общество

В «Роскосмосе» назвали стоимость ракеты «Ангара»

РБК 06:09
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Армия и оружие

Парламент Ливии одобряет идею нового распределения доходов от нефти

Заседающий на востоке Ливии в Тобруке парламент поддерживает идею справедливого распределения нефтяных доходов между всеми городами и районами Ливии, заявил в интервью РИА Новости заместитель спикера парламента Ахмида Хома.
РИА Новости 04:22
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Политика

Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился

Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
Русская Планета 06:20
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Авто

Названы 5 «неубитых» премиальных кроссоверов не дороже 500 тыс. рублей

Новые автомобили 05:51
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Армия и оружие

Пилот ВВС США признал неэффективность истребителей F-35 против России

Военное дело 02:11
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Здоровье

Заболеваемость пневмонией на Украине за месяц выросла вдвое

Заболеваемость пневмонией на Украине за месяц увеличилась в два раза, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
RT на русском 06:22
Происшествия

Адвокат рассказал о занятиях Ефремова под домашним арестом

Адвокат Эльман Пашаев рассказал о том, чем занимается актер Михаил Ефремов, находясь под домашним арестом, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 05:52
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