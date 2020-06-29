Энергетика
ИзвестияВ США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве. 28 июня на своем сайте компания заявила, что обратилась к 11 главе закона о банкротстве, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
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Футбол
«Челси» обыграл «Лестер» и вышел в полуфинал Кубка Англии
Лестер, Великобритания, 29 июня 2020, 09:11 — REGNUM Лондонский «Челси» одержал победу над «Лестер Сити» в матче ¼ финала Кубка Англии по футболу.
REGNUM 02:11
Политика
Кремль: публикация экзит-полов по голосованию не влияет на результат
Кремль прокомментировал публикацию ВЦИОМом экзит-полов по голосованию по поправкам в Конституцию.
Коммерсантъ 06:01
Политика
СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы
Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
Учитель подчеркнул, что Асмус прекрасно с ней справилась.
Evo-rus.com 01:38
Общество
На российско-китайской границе медведи подрались и сломали фотоловушку
В Еврейской автономной области, на границе с Китаем два бурых медведя подрались, сломали фотоловушку и попали на видео.
Вести.Ru 05:12
Финансы
Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня
В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
BFM.ru 05:14
Политика
Каир заявил о желании закупить 500 российских танков Т-90МС
Правительство Египта намерено закупить пять сотен танков Т-90МС российского производства.
NewInform 03:06
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
Общество
Коронавирус выявлен у почти 40 сотрудников МИД России
Лавров отметил, что почти четыре десятка случаев заражения выявлены в центральном аппарате МИД и представительствах в российских регионах.
REGNUM 04:47
Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Происшествия
Полицейских в РФ обязали сообщать родным о госпитализации задержанных
Изменения внесены в Положение об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в территориальных органах МВД РФ, документ был принят 23 июня.
Известия 05:43
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова хочет тюрьмы для отца после смертельного ДТП
Выяснилось, что Анна-Мария хочет тюрьмы для актёра после смертельного ДТП.
Версия.Инфо 05:09
Общество
Кинотеатры в России откроются 15 июля
С 15 июля в России снимаются ограничения с кинотеатров, они будут открыты.
Вести.Ru 05:35
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса
Одинцовский городской суд Подмосковья вернул в прокуратуру дело о краже имущества гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 08:48
Происшествия
СКР проверит выдачу двух бюллетеней члену ТИК от КПРФ в Вологде
По версии следствия, член ТИК 26 июня с использованием служебного положения «ввела в заблуждение представителя нижестоящей избирательной комиссии и, злоупотребив доверием, дважды получила бюллетени для участия в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации».
Коммерсантъ 04:56
Экономика
Венгрия приняла решение о строительстве продолжения «Турецкого потока»
Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство соединительного газопровода с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год, сообщает 26 июня пресс-служба оператора.
Известия 26 июня в 17:56
Хоккей
Овечкин стал лучшим восьмым номером в истории НХЛ
Газета.Ru 05:34
Энергетика
В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК 05:46
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru вчера в 09:51
Общество
В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:13
Общество
ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке
Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращению в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
Армия и оружие
Парламент Ливии одобряет идею нового распределения доходов от нефти
Заседающий на востоке Ливии в Тобруке парламент поддерживает идею справедливого распределения нефтяных доходов между всеми городами и районами Ливии, заявил в интервью РИА Новости заместитель спикера парламента Ахмида Хома.
РИА Новости 04:22
Политика
Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился
Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
Русская Планета 06:20
Авто
Названы 5 «неубитых» премиальных кроссоверов не дороже 500 тыс. рублей
Новые автомобили 05:51
Армия и оружие
Пилот ВВС США признал неэффективность истребителей F-35 против России
Военное дело 02:11
Здоровье
Заболеваемость пневмонией на Украине за месяц выросла вдвое
Заболеваемость пневмонией на Украине за месяц увеличилась в два раза, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
RT на русском 06:22
Происшествия
Адвокат рассказал о занятиях Ефремова под домашним арестом
Адвокат Эльман Пашаев рассказал о том, чем занимается актер Михаил Ефремов, находясь под домашним арестом, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 05:52