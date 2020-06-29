Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве. 28 июня на своем сайте компания заявила, что обратилась к 11 главе закона о банкротстве, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.

В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Происшествия В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов Более 300 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко. 319

Общество У россиян началась сокращенная рабочая неделя Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, которое пройдет в среду 1 июля. 891

Происшествия Жителей райцентра в Липецкой области подняли по тревоге Жителей Усмани ночью 29 июня подняли по тревоге. Сработала сирена, оповещающая город о чрезвычайной ситуации.

Культура Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене. 38

Политика Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.

Политика Лукашенко рассказал о выводе $640 млн Белгазпромбанком в Латвию 12 июня в Белгазпромбанке прошел обыск, были возбуждены уголовные дела в отношении ряда бывших и действующих сотрудников банка и задержаны 15 человек, в том числе несколько топ-менеджеров. 3

Экономика Делягин рассказал, как отберут сбережения россиян Накопленные средства в банках, лежащие на счетах россиян, можно с легкостью отобрать, считает экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU. 1

Экономика Греф спрогнозировал резкое укрепление рубля к концу года Глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что до конца года курс рубля может вырасти примерно на 10%. 11

Происшествия Неизвестные напали на здание фондовой биржи в Пакистане Неизвестные напали на здание фондовой биржи в пакистанском городе Карачи, из-за чего погибли два человека, сообщает телеканал "Гео-ти-ви".

Экономика Минфин РФ планирует урезать финансирование нацпроектов Москва, 29 июня 2020, 09:10 — REGNUM Уже в ближайшие несколько лет финансирование по всей системе национальных проектов в России может значительно сократиться. 20

Технологии Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне Определение геолокации на смартфонах следует ограничивать или отключать, если человек обеспокоен сбором своих персональных данных, рассказал 29 июня эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко. 58

Здоровье В Алтайском крае за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом Четыре зараженных коронавирусом пациента скончались в Алтайском крае за сутки, количество летальных исходов достигло 67, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19. 476

Гаджеты Apple перестанет комплектовать новые iPhone зарядками Компания Apple начнет выпускать новый зарядный блок мощностью 20 Вт и параллельно завершит производство моделей на 5 и 18 Вт. У новинки будут те же габариты и оснащение портом USB-C. 76

Общество Опубликованы лучшие снимки НЛО за 40 лет Обнародованы лучшие снимки НЛО за 40 лет. Об этом сообщает газета "Известия". Автором фото стал житель польской деревни Ястрово. 7

Культура Профессор из Нью-Йорка предложила ноу-хау по сносу памятников Более 93 тысяч репостов набрал совет профессора Нью-Йоркского колледжа криминальной юстиции Эрин Томпсон протестующим американцам по более эффективному сносу памятников историческим деятелям США, 28 июня сообщает ИА Красная Весна. 1

Здоровье Власти США предупредили о «закрывающемся окне» возможностей из-за вируса У властей США осталось не так много времени для того, чтобы поставить под контроль распространение коронавируса.