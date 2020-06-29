Энергетика
ИзвестияВ США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве. 28 июня на своем сайте компания заявила, что обратилась к 11 главе закона о банкротстве, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
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Общество
Минкомсвязи предложило сделать портал госуслуг окном для жалоб россиян
Минкомсвязи России предложило сделать портал госуслуг единым окном для жалоб и обращений россиян в органы власти.
Ведомости вчера в 21:29
Происшествия
В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
Более 300 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко.
РИА Новости 01:29
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, которое пройдет в среду 1 июля.
РИА Новости вчера в 17:11
Происшествия
Жителей райцентра в Липецкой области подняли по тревоге
Жителей Усмани ночью 29 июня подняли по тревоге. Сработала сирена, оповещающая город о чрезвычайной ситуации.
LipetskMedia.ru 01:17
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv 01:11
Политика
Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске
Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
Znak.com 02:09
Политика
Лукашенко рассказал о выводе $640 млн Белгазпромбанком в Латвию
12 июня в Белгазпромбанке прошел обыск, были возбуждены уголовные дела в отношении ряда бывших и действующих сотрудников банка и задержаны 15 человек, в том числе несколько топ-менеджеров.
Ведомости 01:20
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Общество
В Финляндию на сбор урожая приедут девять тысяч украинцев
В 2020 году на посадке и сборе урожая в Финляндии заняты в основном граждане Украины.
РИА Новости вчера в 20:14
Футбол
ФК «Крылья Советов» сменил главного тренера
ИА Красная Весна вчера в 10:24
Экономика
Делягин рассказал, как отберут сбережения россиян
Накопленные средства в банках, лежащие на счетах россиян, можно с легкостью отобрать, считает экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru вчера в 04:45
Кино
Актер Marvel обвинил в расизме создателей фильма «Черная пантера»
Piter.tv вчера в 09:05
Экономика
Греф спрогнозировал резкое укрепление рубля к концу года
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что до конца года курс рубля может вырасти примерно на 10%.
РБК 01:45
Общество
Перечислят сразу на карту. Кто сможет получить пособие в 20 тыс. руб
Для россиян приготовили новое пособие, размер которого при ряде условий может составлять 20 тыс. руб. При этом средства будут перечислены на карту получателей автоматически.
Konkurent.ru вчера в 20:41
Происшествия
Неизвестные напали на здание фондовой биржи в Пакистане
Неизвестные напали на здание фондовой биржи в пакистанском городе Карачи, из-за чего погибли два человека, сообщает телеканал "Гео-ти-ви".
Газета.Ru 02:14
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru 26 июня в 09:55
Экономика
Минфин РФ планирует урезать финансирование нацпроектов
Москва, 29 июня 2020, 09:10 — REGNUM Уже в ближайшие несколько лет финансирование по всей системе национальных проектов в России может значительно сократиться.
REGNUM 02:10
Технологии
Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне
Определение геолокации на смартфонах следует ограничивать или отключать, если человек обеспокоен сбором своих персональных данных, рассказал 29 июня эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.
Известия вчера в 21:15
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru вчера в 09:51
Здоровье
В Алтайском крае за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
Четыре зараженных коронавирусом пациента скончались в Алтайском крае за сутки, количество летальных исходов достигло 67, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости 27 июня в 05:11
Армия и оружие
Военные начали строительство двух медцентров в Псковской области
ТАСС 26 июня в 22:24
Гаджеты
Apple перестанет комплектовать новые iPhone зарядками
Компания Apple начнет выпускать новый зарядный блок мощностью 20 Вт и параллельно завершит производство моделей на 5 и 18 Вт. У новинки будут те же габариты и оснащение портом USB-C.
Piter.tv 01:23
Общество
Опубликованы лучшие снимки НЛО за 40 лет
Обнародованы лучшие снимки НЛО за 40 лет. Об этом сообщает газета "Известия". Автором фото стал житель польской деревни Ястрово.
Москва 24 вчера в 19:22
Культура
Профессор из Нью-Йорка предложила ноу-хау по сносу памятников
Более 93 тысяч репостов набрал совет профессора Нью-Йоркского колледжа криминальной юстиции Эрин Томпсон протестующим американцам по более эффективному сносу памятников историческим деятелям США, 28 июня сообщает ИА Красная Весна.
ИА Красная Весна 27 июня в 18:15
Здоровье
Власти США предупредили о «закрывающемся окне» возможностей из-за вируса
У властей США осталось не так много времени для того, чтобы поставить под контроль распространение коронавируса.
РБК 02:02
Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза вчера в 03:50
Здоровье
Испытатели российской вакцины от COVID-19 чувствуют себя хорошо
Специалисты не наблюдают нежелательные побочные реакции у добровольцев после введения российской вакцины от коронавируса.
Известия вчера в 19:05
Единоборства
Емельяненко пообещал жестко «гасить» Исмаилова в ринге
ProstoProSport 02:12
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец вчера в 06:22