Энергетика
ИзвестияВ США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве. 28 июня на своем сайте компания заявила, что обратилась к 11 главе закона о банкротстве, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
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Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Ожидается, что уже завтра начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя.
The GEEK вчера в 09:35
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех
Четыре человека пострадали в Москве при взрыве в жилом доме, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 07:07
Происшествия
Адвокат рассказал о занятиях Ефремова под домашним арестом
Адвокат Эльман Пашаев рассказал о том, чем занимается актер Михаил Ефремов, находясь под домашним арестом, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 05:52
Общество
РСА запустил новую электронную базу данных ОСАГО
Российский союз автостраховщиков (РСА) объявил о запуске новой автоматизированной информационной системы (АИС) ОСАГО.
Право.ру 05:11
Общество
На российско-китайской границе медведи подрались и сломали фотоловушку
В Еврейской автономной области, на границе с Китаем два бурых медведя подрались, сломали фотоловушку и попали на видео.
Вести.Ru 05:12
Политика
В Кремле прокомментировали публикацию экзитполов до конца голосования
Добавим, что глава Центризбиркома Элла Памфилова напомнила, что каких-либо запретов на публикацию экзитполов на голосовании по Конституции РФ не предусмотрено, однако ЦИК просила не публиковать их до окончания плебисцита.
REGNUM 06:51
Общество
Кинотеатры в России откроются 15 июля
С 15 июля в России снимаются ограничения с кинотеатров, они будут открыты.
Вести.Ru 05:35
Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
Энергетика
В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
РБК 05:46
Шоу-бизнес
Родила дома: Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
39-летняя певица и блогер Саша Зверева в четвертый раз стала мамой.
Блокнот.ру 05:01
Футбол
«Кристал Пэлас» — «Бернли»: какие ставки предлагают наши эксперты
29 июня состоится матч 32-го тура английской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Бернли».
Bookmaker-ratings.ru 04:14
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о ранении двух военных в Донбассе
Украинские силовики заявили о ранении двух военных в понедельник вблизи подконтрольного Киеву поселка Крымское в Донбассе из-за обстрелов.
РИА Новости 04:32
Общество
Боня получила МРОТ, раздачу которого ранее критиковала
РИА Новости 01:56
Происшествия
Прокурор попросил для экс-главбуха «Седьмой студии» Масляевой 2 года и 3 месяца колонии
Коммерсантъ 07:01
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru вчера в 09:51
Происшествия
Акции «Норникеля» снизились на новостях о сбросе отходов в тундру
Акции снижаются на фоне инцидента со сбросом отходов на одном из предприятий компании.
РБК 03:11
Авто
General Motors выиграл контракт на оснащение военной базы США
Территория новостей 04:56
Финансы
ЦБ повысил курс доллара на 30 июня до 69,95 рубля
Банк России установил на 30 июня 2020 года официальный курс доллара на уровне 69,9513 рубля, что на 82,3 копейки выше предыдущего показателя.
ТАСС 06:45
Кино
Марго Робби заменит Джонни Деппа в спин-оффе «Пиратов Карибского моря»
Киноафиша России 03:50
Общество
В «Роскосмосе» назвали стоимость ракеты «Ангара»
Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на финансовый отчет Центра Хруничева за 2019 год пришел к выводу, что производство одной ракеты-носителя "Ангара-А5" стоит 7 млрд руб. Это в три раза дороже, чем производство "Протон-М".
РБК 06:09
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Биатлон
Зайцева снялась с выборов в правление Союза биатлонистов России
Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева отказалась от участия в выборах в правление Союза биатлонистов России (СБР), пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 06:17
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК 27 июня в 16:54
Общество
На Южном Урале разрешили работу летних кафе и фитнес-центров
В Челябинской области возобновят свою работу летние кафе, фитнес-центры и зоопарки, закрытые из-за пандемии коронавируса.
УралПолит.Ru 04:34
Происшествия
В Хельсинки один человек пострадал при взрыве в театре
В столице Финляндии произошел взрыв в Городском театре Хельсинки, пострадал один человек, сообщили в полиции.
Интерфакс 07:15