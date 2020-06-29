Энергетика
ИзвестияВ США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве. 28 июня на своем сайте компания заявила, что обратилась к 11 главе закона о банкротстве, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
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Автоспорт
Гран При Австрии: Предварительный прогноз погоды
F1news.ru вчера в 17:00
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости 27 июня в 11:29
Музыка
Давид Манукян сделал татуировку в честь нового трека
StarHit.ru вчера в 17:00
Армия и оружие
Атомную подлодку «Казань» передадут ВМФ России в декабре 2020 года
Атомную подлодку модернизированного проекта 885М «Казань» передадут на вооружение Военно-морскому флоту России в декабре 2020 года.
Kazanfirst.ru вчера в 07:12
Общество
Более 390 россиян вылетели из США в Москву вывозным рейсом
Вывозной рейс с 394 россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка в Москву, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
RT на русском вчера в 22:52
Общество
Старт 1 сентября: в России вернут дистанционное обучение
Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в этом году власти рекомендовали переводить школьников на дистанционное обучение еще 14 марта.
Primpress.ru вчера в 16:30
Политика
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ вчера в 18:09
Армия и оружие
Два жилых дома на окраине Донецка загорелись в результате обстрела ВСУ
В результате обстрела загорелись два жилых дома.
Народные новости 27 июня в 14:11
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru вчера в 09:51
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 27 июня в 06:22
Футбол
Экс-игрок «Ливерпуля»: Мбаппе? Игрок, не желающий перейти к нам, должен обратиться к врачу
Игрок, который не хочет перейти к нам, должен обратиться к врачу, — цитирует Гроббелара Goal.
Чемпионат вчера в 21:50
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей от 16 лет
Министерство труда России не поддержало идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет.
Вечерняя Москва 26 июня в 20:21
Происшествия
На Алтае при взрыве газа в доме погибла женщина
РБК вчера в 22:20
Общество
Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем
Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:28
Общество
В Абакане шквалистый ветер повалил десятки деревьев
Стихия серьезно прошлась по Абакану. В столице Хакасии шквалистый ветер повалили десятки деревьев. Порывы достигали 20 метров в секунду.
МИР 24 вчера в 10:22
Общество
Опубликованы лучшие снимки НЛО за 40 лет
Обнародованы лучшие снимки НЛО за 40 лет. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на The Mirror.
Москва 24 вчера в 19:22
Происшествия
Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак намерена подать иски в суд в связи с нападением на нее в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РБК 27 июня в 15:29
Шоу-бизнес
Ольга Бузова устроила жаркую фотосессию в бане
Ольга Бузова накануне устроила эффектную фотосессию в стиле Анастасии Волочковой, похваставшись привлекательными формами прямо в парной.
Bimru.ru вчера в 12:55
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
Общество
Во втором районе Приморья ввели режим ЧС из-за затоплений
В Чугуевском районе Приморья был введён режим чрезвычайной ситуации, после того как в результате ливней оказались подтоплены придомовые участки и огороды.
RT на русском вчера в 21:20
Армия и оружие
Китайские журналисты назвали «смертоносными машинами» танки на параде Победы
На параде Победы в Москве были показаны новые версии «смертоносных машин» - танки Т-90М, системы залпового огня ТОС-2 и модернизированные танки Т-80БВМ.
Московский Комсомолец вчера в 23:32
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Ожидается, что уже завтра начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя.
The GEEK вчера в 09:35
Происшествия
На территории Вологодской области зафиксировали смерч
Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС 27 июня в 11:58
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС вчера в 05:13
Происшествия
Проценко оценил данные о найденных пакетах для трупов в Коммунарке
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал данные о найденных неподалеку от медучреждения пакетов для перевозки трупов.
Газета.Ru вчера в 18:12
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по правкам в конституцию, которое пройдет в среду, 1 июля.
РИА Новости вчера в 17:11
Общество
ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию
В Центральную избирательную комиссию поступило 115 обращений, касающихся использования административного ресурса при проведении голосования по поправкам к Конституции РФ.
Российская газета вчера в 11:30
Армия и оружие
Индия и Китай укрепляют рубежи в районе боевых столкновений
ИА Красная Весна вчера в 05:35
Происшествия
В Москве задержали участников пикетов в поддержку Юлии Цветковой
В Москве у памятника Крупской на Сретенском бульваре задержали участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 27 июня в 10:56