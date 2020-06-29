Энергетика

ИзвестияИзвестияВ США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве. 28 июня на своем сайте компания заявила, что обратилась к 11 главе закона о банкротстве, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
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Chesapeake Energy - знаковая жертва COVID-19

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Первопроходец «сланцевой революции» в США объявил о банкротстве

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Американский добытчик сланцевой нефти Chesapeake объявил о банкротстве

РИА Новости28 июня в 18:31

Добытчик сланцевой нефти из США Chesapeake Energy объявил о банкротстве

Коммерсантъ28 июня в 20:17

Добытчик сланцевой нефти из США Chesapeake заявил о банкротстве

RT на русском28 июня в 19:31

Один из пионеров сланцевой отрасли США объявил о банкротстве

РБК28 июня в 22:29

Добытчик сланцевой нефти в США Chesapeake Energy объявил о банкротстве

ТАСС28 июня в 17:05
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Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски

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Глава Центризбиркома России Элла Памфилова объяснила, что информация о предварительных результатах общенационального голосования по поправкам к конституции публикуется для того, чтобы избежать несуразицы и неправильной интерпретации.
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С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
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Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
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