Американская телевизионная академия опубликовала список номинантов на телевизионную премию «Эмми»/2020. Лидером по числу номинаций стал сериал от HBO «Хранители».

В США объявили номинантов на премию «Эмми»

Игры Разработчики показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 В рамках презентации Xbox Games Showcase показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. При этом разработчики до сих пор не сообщают дату выхода игры. 597

Происшествия Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края. 294

Политика Россия и США обсудили безопасность в космосе и улучшение каналов связи "Обе делегации выразили заинтересованность в продолжении этих дискуссий и улучшении каналов связи, в частности улучшении коммуникаций между двумя странами по оперативным вопросам, связанным с космосом, с тем чтобы уменьшить риск недопонимания, помочь в предотвращении и реагировании на инциденты в космосе и предотвратить непреднамеренную эскалацию", - говорится в сообщении.

Общество Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. 1,4K

Экономика Европейским банкам рекомендовали «затянуть пояса» Европейский центральный банк (ЕЦБ) рекомендовал банкам еврозоны «затянуть пояса», то есть не платить дивиденды до января 2021 года из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Наука Эксперимент показал, что любители фен-шуя склонны видеть то, чего нет Ученые пока что не могут объяснить свое открытие, но предполагается, что у любителей фен-шуя есть склонность к прослеживанию ошибочных причинно-следственных связей.

Происшествия СК завершил расследование дела бывшего зампреда правительства Сахалинской области Главное следственное управление Следственного комитета РФ завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правительства Сахалинской области Игоря Быстрова.

Финансы Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля. 724

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать. 1,5K

Космос Спутник ESA нашел источник загадочного сигнала из глубокого космоса Об открытии кратко рассказывается на сайте Европейского космического агентства ESA.