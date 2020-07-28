Культура

ВедомостиВедомостиВ США объявили номинантов на премию «Эмми»

Американская телевизионная академия опубликовала список номинантов на телевизионную премию «Эмми»/2020. Лидером по числу номинаций стал сериал от HBO «Хранители».
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

В Лос-Анджелесе объявлены номинанты престижной телевизионной премии «Эмми»

Эхо Москвы20:09

Объявлены номинации на «Эмми»: за звание лучшей драмы будут сражаться «Рассказ служанки», «Мандалорец» и «Убивая Еву»

Комсомольская правда14:20

«Хранители» премии

Коммерсантъ14:48

Объявлены сериалы – претенденты на «телевизионный «Оскар»

Взгляд.ру13:48

В США назвали номинантов на премию «Эмми»

РБК13:05

Стали известны номинанты на премию Emmy

ТАСС12:57

Объявлены номинанты на премию «Эмми-2020»

Газета.Ru12:21
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:13, Ашберн
Космос

Аппараты NASA сняли на видео панораму с Марса в высоком качестве

TV BRICS вчера в 05:35
Игры

Разработчики показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

В рамках презентации Xbox Games Showcase показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. При этом разработчики до сих пор не сообщают дату выхода игры.
Нева Спорт вчера в 02:16
597
Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
294
Происшествия

Два человека пострадали при столкновении поездов в Петербурге

Два грузовых поезда столкнулись в Петербурге.
BFM.ru 09:20
425
Армия и оружие

Великобритания представила истребитель «следующего» поколения

Королевские ВВС Великобритании показали ролик, демонстрирующий истребитель "следующего" поколения. Видеозапись опубликована в Twitter.
ПолитРоссия вчера в 01:36
44
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
847
Политика

Россия и США обсудили безопасность в космосе и улучшение каналов связи

"Обе делегации выразили заинтересованность в продолжении этих дискуссий и улучшении каналов связи, в частности улучшении коммуникаций между двумя странами по оперативным вопросам, связанным с космосом, с тем чтобы уменьшить риск недопонимания, помочь в предотвращении и реагировании на инциденты в космосе и предотвратить непреднамеренную эскалацию", - говорится в сообщении.
РИА Новости 19:56
Космос

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров

Объект размером с футбольное поле приблизится к планете 5 августа. Подразделение NASA сообщило о приближении к Земле астероида.
Piter.tv 01:09
407
Происшествия

В озере в Тамбовском районе утонул мужчина

АСН24 19:57
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
1,4K
Политика

США допустили передачу своей вакцины от коронавируса другим странам

Власти Соединенных Штатов допускают, что будут снабжать своей вакциной против коронавирусной инфекции другие страны.
Известия 20:02
24
Кино

Новый фильм Нолана в России покажут в сентябре

Прокат фильма в США начнется 3 сентября, в России - 10 сентября.
Газета.Ru 08:09
2
Экономика

Европейским банкам рекомендовали «затянуть пояса»

Европейский центральный банк (ЕЦБ) рекомендовал банкам еврозоны «затянуть пояса», то есть не платить дивиденды до января 2021 года из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru 21:09
Политика

Канье Уэст подал документы на регистрацию кандидатом в президенты США

Взгляд.ру 16:59
1
Наука

Эксперимент показал, что любители фен-шуя склонны видеть то, чего нет

Ученые пока что не могут объяснить свое открытие, но предполагается, что у любителей фен-шуя есть склонность к прослеживанию ошибочных причинно-следственных связей.
Planet Today 03:36
Происшествия

СК завершил расследование дела бывшего зампреда правительства Сахалинской области

Главное следственное управление Следственного комитета РФ завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правительства Сахалинской области Игоря Быстрова.
ТАСС 19:33
Армия и оружие

В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США

Современные подводные лодки, добавил высокопоставленный военный, позволяют российским крылатым ракетам угрожать территории США, и это тоже представляет «серьезную проблему».
Известия 17:42
31
Общество

Минкульт запретил библиотекам выдавать детям книги Есенина и Довлатова

Министерство культуры России запретило библиотекам выдавать детям книги с маркировкой "18+".
Pravda.Ru 09:41
41
Общество

Гейтс назвал неэффективной систему тестирования на коронавирус в США

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал неэффективной американскую систему по выявлению заразившихся коронавирусом.
Российская газета 17:50
22
Финансы

Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия вчера в 08:37
724
Здоровье

Правительство Великобритании запустило программу по борьбе с ожирением

Правительство Великобритании обнародовало национальную стратегию по борьбе с ожирением.
Страна Советов on-line вчера в 14:44
10
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 19:56
1,5K
Космос

Спутник ESA нашел источник загадочного сигнала из глубокого космоса

Об открытии кратко рассказывается на сайте Европейского космического агентства ESA.
Российская газета 07:57
Футбол

«Зенит» не планирует делать массовых закупок в летнее трансферное окно

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев рассказал о летней трансферной политике клуба.
Газета.Ru 01:44
Политика

МИД РФ намерен расширить список стран для возобновления авиасообщения

Список государств, с которыми Россия возобновит авиасообщение, расширится в ближайшее время.
iReactor 06:55
26
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл заявил, что недоволен поведением дочери и ее мужа

Маркл добавил, что любит свою дочь, однако не гордиться ее поведением.
RuNews24.ru 20:02
12
Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa 00:44
1,9K
Культура

Алибасов пожаловался на нарушения памяти после инцидента с «Кротом»

Газета.Ru 05:33
119
Футбол

Игорь Осинькин: «Крылья Советов» находятся в тяжёлой ситуации

Чемпионат 12:13
Футбол

В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА

ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором общаются куклы, изображающие вратаря армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.
RT на русском 14:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Убивая Еву
Killing Eve, сериал, с 2018 г. (18+)
Аналитик MI5 Ева Поластри начинает охоту на психопатичную наёмную убийцу Вилланель. Две женщины становятся одержимы друг другом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Удивительная миссис Мейзел
The Marvelous Mrs. Maisel, сериал, с 2017 г.
Действие разворачивается в Нью-Йорке 1958 года. В основе сюжета лежит история «примерной домохозяйки» Мириам Мейзел, которая внезапно обнаруживает у себя скрытый талант к стендапу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное