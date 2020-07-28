Культура
ВедомостиВ США объявили номинантов на премию «Эмми»
Американская телевизионная академия опубликовала список номинантов на телевизионную премию «Эмми»/2020. Лидером по числу номинаций стал сериал от HBO «Хранители».
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Космос
Аппараты NASA сняли на видео панораму с Марса в высоком качестве
TV BRICS вчера в 05:35
Игры
Разработчики показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
В рамках презентации Xbox Games Showcase показали первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. При этом разработчики до сих пор не сообщают дату выхода игры.
Нева Спорт вчера в 02:16
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Происшествия
Два человека пострадали при столкновении поездов в Петербурге
Два грузовых поезда столкнулись в Петербурге.
BFM.ru 09:20
Армия и оружие
Великобритания представила истребитель «следующего» поколения
Королевские ВВС Великобритании показали ролик, демонстрирующий истребитель "следующего" поколения. Видеозапись опубликована в Twitter.
ПолитРоссия вчера в 01:36
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
Политика
Россия и США обсудили безопасность в космосе и улучшение каналов связи
"Обе делегации выразили заинтересованность в продолжении этих дискуссий и улучшении каналов связи, в частности улучшении коммуникаций между двумя странами по оперативным вопросам, связанным с космосом, с тем чтобы уменьшить риск недопонимания, помочь в предотвращении и реагировании на инциденты в космосе и предотвратить непреднамеренную эскалацию", - говорится в сообщении.
РИА Новости 19:56
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 метров
Объект размером с футбольное поле приблизится к планете 5 августа. Подразделение NASA сообщило о приближении к Земле астероида.
Piter.tv 01:09
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Политика
США допустили передачу своей вакцины от коронавируса другим странам
Власти Соединенных Штатов допускают, что будут снабжать своей вакциной против коронавирусной инфекции другие страны.
Известия 20:02
Кино
Новый фильм Нолана в России покажут в сентябре
Прокат фильма в США начнется 3 сентября, в России - 10 сентября.
Газета.Ru 08:09
Экономика
Европейским банкам рекомендовали «затянуть пояса»
Европейский центральный банк (ЕЦБ) рекомендовал банкам еврозоны «затянуть пояса», то есть не платить дивиденды до января 2021 года из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Lenta.ru 21:09
Наука
Эксперимент показал, что любители фен-шуя склонны видеть то, чего нет
Ученые пока что не могут объяснить свое открытие, но предполагается, что у любителей фен-шуя есть склонность к прослеживанию ошибочных причинно-следственных связей.
Planet Today 03:36
Происшествия
СК завершил расследование дела бывшего зампреда правительства Сахалинской области
Главное следственное управление Следственного комитета РФ завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правительства Сахалинской области Игоря Быстрова.
ТАСС 19:33
Армия и оружие
В Пентагоне назвали российские подлодки угрозой для территории США
Современные подводные лодки, добавил высокопоставленный военный, позволяют российским крылатым ракетам угрожать территории США, и это тоже представляет «серьезную проблему».
Известия 17:42
Общество
Минкульт запретил библиотекам выдавать детям книги Есенина и Довлатова
Министерство культуры России запретило библиотекам выдавать детям книги с маркировкой "18+".
Pravda.Ru 09:41
Общество
Гейтс назвал неэффективной систему тестирования на коронавирус в США
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал неэффективной американскую систему по выявлению заразившихся коронавирусом.
Российская газета 17:50
Финансы
Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия вчера в 08:37
Здоровье
Правительство Великобритании запустило программу по борьбе с ожирением
Правительство Великобритании обнародовало национальную стратегию по борьбе с ожирением.
Страна Советов on-line вчера в 14:44
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 19:56
Космос
Спутник ESA нашел источник загадочного сигнала из глубокого космоса
Об открытии кратко рассказывается на сайте Европейского космического агентства ESA.
Российская газета 07:57
Футбол
«Зенит» не планирует делать массовых закупок в летнее трансферное окно
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев рассказал о летней трансферной политике клуба.
Газета.Ru 01:44
Политика
МИД РФ намерен расширить список стран для возобновления авиасообщения
Список государств, с которыми Россия возобновит авиасообщение, расширится в ближайшее время.
iReactor 06:55
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл заявил, что недоволен поведением дочери и ее мужа
Маркл добавил, что любит свою дочь, однако не гордиться ее поведением.
RuNews24.ru 20:02
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
ToDay News Ufa 00:44
Футбол
В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА
ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором общаются куклы, изображающие вратаря армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.
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