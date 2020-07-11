Экономика
RT на русскомВ США объявили о введении 25%-ных пошлин на французские товары
В США было объявлено о введении 25%-ных пошлин на товары из Франции объёмом $1,3 млрд, сообщает агентство AFP. Отмечается, что пошлины не вступят в силу до января 2021 года.
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Космос
SpaceX вновь отложила запуск новой партии интернет-спутников Starlink
Вечерняя Москва 08 июля в 12:32
Футбол
Тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на остаток сезона РПЛ
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 500 тысяч рублей, Шамиль Газизов приступил к работе генеральным директором клуба, а его коллеге из "Зенита" Александру Медведеву грозит наказание за провокационное заявление в адрес красно-белых.
Газета.Ru 15:28
Кино
Состоялся релиз «Грейхаунда» с Томом Хэнксом и «Бессмертной гвардии» от Netflix
В сети состоялась премьера двух новых фильмов — военной драмы «Грейхаунд» и фантастического боевика «Бессмертная гвардия».
Игромания.ру 08:33
Хоккей
Сезон НХЛ возобновится 1 августа в двух городах
Сезон Национальной хоккейной лиги будет возобновлен с 1 августа, сообщает русскоязычный сайт Лиги.
Газета.Ru 19:35
Общество
Россиянин Евгений Никулин признан в США виновным в киберпреступлениях
В США присяжные признали российского гражданина Евгения Никулина виновным в киберпреступлениях.
Вести.Ru 21:01
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Политика
Рябков: Россия ответит на попытки США обеспечить военное преимущество
Россия сможет ответить на любые попытки США обеспечить себе неоспоримое военное преимущество, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
РИА Новости 18:36
Армия и оружие
Солдаты сирийской армии заблокировали проезд военному патрулю США
На севере Сирии в провинции Хасеке патрулю американских военнослужащих заблокировали путь военнослужащие сирийской армии.
ИА Красная Весна 07:21
Футбол
«Реал» одержал восьмую победу подряд в чемпионате Испании по футболу
Московский Комсомолец 19:18
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Введенные из-за коронавируса ограничения на международное авиасообщение будут постепенно отменяться с 15 июля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Известия 20:31
Происшествия
Суд арестовал хабаровского губернатора Фургала
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Коммерсантъ 07:31
Экономика
Рост пенсий россиян в 2021 году может составить более 6%
Как сообщает ToDay News Ufa, только в 2021 году у россиян ожидается рост пенсий на 6,3%. Эта информация поступила из Пенсионного фонда России (ПФР).
ToDay News Ufa 14:30
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Общество
Доклинические исследования вакцины от коронавируса успешно завершились
В России успешно завершились доклинические исследования вакцины от коронавируса.
Накануне.Ru 15:28
Общество
Илон Маск обогнал Баффета в рейтинге миллиардеров
Американский предприниматель Илон Маск в пятницу занял седьмую строчку в рейтинге миллиардеров, составленном агентством Bloomberg, обогнав главу инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.
ТАСС 20:44
Наука
Ученые придумали необычный способ диагностики коронавируса
Ученые MIT рассказали о необычном способе диагностики коронавируса.
Вести.Ru 11:34
Политика
На Украине назвали еще один «гвоздь в невозврат» Крыма
Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» заявил, что закон о государственном языке стал еще одним «гвоздем в невозврат» Крыма на Украину.
Lenta.ru 00:41
Здоровье
Что нельзя употреблять в пищу при диабете
Как сообщает Российское информационное агентство LIVE24, специалистами перечислены продукты, представляющие особую опасность для диабетиков.
Стерлитамакский рабочий 00:35
Шоу-бизнес
Нападение на Ольгу Бузову: звезда «Дома-2» может остаться без голоса после пережитого стресса
Комсомольская правда 16:55
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Общество
В Калифорнии из-за пандемии хотят освободить около 10 тыс. заключенных
В свете пандемии нового коронавируса власти американского штата Калифорния намерены освободить досрочно около 10 тысяч заключенных.
РЕН ТВ 17:09
Политика
Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии статуса мечети
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети.
РИА Новости 15:19
Наука
Фитопланктон в Северном Ледовитом океане увеличился на 57%
Учёные из Стэнфордского университета обнаружили рекордный рост фитопланктона и мелких водорослей в Северном Ледовитом океане — на 57%.
News.ru 18:54
Игры
Sony инвестирует в Epic Games $250 млн
МонаВиста 12:47
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM 13:02
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета 08:57
Политика
Пушков прокомментировал предложения включить Украину и Грузию в НАТО
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике заявил об увеличении риска военного столкновения России и НАТО в случае принятия в состав альянса Грузии и Украины.
Газета.Ru 16:24
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01