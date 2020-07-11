Экономика

REGNUMREGNUMСША решили ввести пошлины на товары из Франции на сумму $1,3 млрд

Вашингтон, 11 июля 2020, 00:32 — REGNUM Решение ввести пошлины в 25% на ввозимые из Франции товары приняли американские власти, 10 июля сообщает Agence France-Presse. Общая сумма пошлин должна составить около $1,3 млрд.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Вашингтон отсрочит на полгода введение пошлин на французские товары

Российская газета21:38

Власти США намерены ввести дополнительные пошлины в размере 25% на товары из Франции

Эхо Москвы21:08

США решили ввести пошлины на товары из Франции на сумму $1,3 млрд

REGNUM17:32

Администрация Трампа объявила о введении 25% пошлины на французские товары

ИА Красная Весна18:37

США объявили о введении 25% пошлин на товары из Франции на сумму $1,3 млрд

ТАСС18:25

США приняли решение ввести пошлину в 25% на товары из Франции

Известия17:43

США объявили о введении 25% пошлин на товары из Франции

Московский Комсомолец19:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 23:29, Ашберн
Общество

В США выявили рекордные 63 тысячи новых случаев коронавируса за сутки

Рекордные 63 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки выявили в США, еще более 900 человек с COVID-19 скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
РИА Новости 06:36
3
Армия и оружие

НАТО и Украина договорились усилить военное присутствие в Черном море

Военное дело 11:00
15
Общество

Клишас раскритиковал поведение адвокатов по делу Ефремова

В конце июня ФПА уже предупреждала и Пашаева, который защищает Ефремова, и Добровинского, представляющего сторону потерпевших, о недопустимом поведении.
Известия 23:25
24
Футбол

«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов

В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Шоу-бизнес

Стало известно, сколько времени было у Хью Джекмана на подготовку к роли Росомахи

Знаменитый голливудский актер, многим известный по нашумевшей франшизе «Люди Икс», на днях устроил обоюдное интервью со своей коллегой по цеху Энн Хэтэуэй, которая в свое время исполнила роль Женщины-кошки в картине «Темный рыцарь: Возрождение легенды».
Bimru.ru вчера в 03:15
Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM 13:02
32
Здоровье

В Омской области детский сад закрыли на карантин из-за коронавируса

ВОмске 05:23
14
Общество

Россиянин Никулин признан виновным в киберпреступлениях в США

Американский суд признал гражданина России Евгения Никулина виновным в совершении киберпреступлений, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 20:18
9
Авто

Автоконцерн Kia выпустил гибридную версию кроссовера Sorento

В Южной Корее стартовала массовая сборка гибридной версии кроссовера Kia Sorento нового поколения.
Новые автомобили 22:18
7
Футбол

Моуриньо: «Верю, что „Тоттенхэм“ сможет выиграть трофеи при мне»

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо высказался о шансах завоевать трофей для лондонского клуба.
Soccer.ru 22:55
Армия и оружие

Стратегические бомбардировщики США замечены вблизи границ России

В "Звезде" рассказали о смене стратегии военной авиации США. Бомбардировщики США замечены вблизи границ России.
Piter.tv 01:27
49
Происшествия

Фургал в суде заявил о своей полной невиновности

Piter.tv 07:44
70
Происшествия

В Ингушетии задержали депутата Народного собрания республики

Депутата Народного собрания Республики Ингушетия Якуба Белхороева задержали по подозрению в растрате 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК.
Российская газета 08:57
18
Общество

ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами

Автомобили с иностранными госзнаками теперь тщательно "отслеживаются" инспекторами ГИБДД, особенно "под прицелом" находятся машины с армянскими номерами.
Новые автомобили 09:27
12
Хоккей

Сезон НХЛ возобновится 1 августа в двух городах

Сезон Национальной хоккейной лиги будет возобновлен с 1 августа, сообщает русскоязычный сайт Лиги.
Газета.Ru 19:35
Футбол

CAS отменит решение об отстранении «Манчестер Сити» от еврокубков

Чизмен проинформировал своих подписчиков, что CAS, вероятно, не поддержит обвинение УЕФА в нарушении «Манчестер Сити» финансовых фэйр-плей.
ProstoProSport 16:00
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
4,7K
Общество

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Введенные из-за коронавируса ограничения на международное авиасообщение будут постепенно отменяться с 15 июля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Известия 20:31
873
Происшествия

Три человека пострадали в Нижнем Новгороде из-за взрыва газа

Три человека пострадали в результате взрыва газа с последующим возгоранием в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде.
RT на русском 22:56
1
Происшествия

Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

РИА Новости 03:08
277
Общество

Доклинические исследования вакцины от коронавируса успешно завершились

В России успешно завершились доклинические исследования вакцины от коронавируса.
Накануне.Ru 15:28
10
Здоровье

Что нельзя употреблять в пищу при диабете

Как сообщает Российское информационное агентство LIVE24, специалистами перечислены продукты, представляющие особую опасность для диабетиков.
Стерлитамакский рабочий 00:35
23
Кино

Миронов сыграет роль Чайковского в пилотном проекте Серебренникова

Дни24 08 июля в 15:30
13
Политика

Трамп заявил, что США разрабатывают самый крупный ледокол в мире

В июне 2018 года глава государства на церемонии смены командующего Береговой охраной, которая является в стране одним из видов вооруженных сил наряду с сухопутными войсками, ВВС, ВМС и Корпусом морской пехоты, заявил, что эта служба получит свой первый за последние более чем 40 лет тяжелый ледокол.
ТАСС 14:37
21
Происшествия

Два человека погибли и пять пострадали в ДТП под Новосибирском

Два человека погибли и пять пострадали в массовом ДТП в Искитимском районе Новосибирской области.
ТАСС 22:57
1
Армия и оружие

Проходящий модернизацию «Маршал Шапошников» вышел на ходовые испытания

Проходящий капитальный ремонт и модернизацию в центре судоремонта "Дальзавод" бывший БПК проекта 1155, а ныне фрегат "Маршал Шапошников", впервые вышел на заводские ходовые испытания.
Военное обозрение 02:04
9
Общество

Олег Тиньков перенес пересадку костного мозга

Интерфакс 11:56
337
Фигурное катание

Тутберидзе положительно отреагировала на новую съемку Загитовой

Наставница Этери Тутберидзе оставила положительную оценку под постом.
CT news 05:41
Общество

Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ 06:45
101
Армия и оружие

Экс-глава генштаба Украины Муженко ждет наступления России с востока

Бывший начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил о том, что Украине следует готовиться к наступлению России.
Shraibikus News вчера в 10:16
34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное