Экономика
REGNUMСША решили ввести пошлины на товары из Франции на сумму $1,3 млрд
Вашингтон, 11 июля 2020, 00:32 — REGNUM Решение ввести пошлины в 25% на ввозимые из Франции товары приняли американские власти, 10 июля сообщает Agence France-Presse. Общая сумма пошлин должна составить около $1,3 млрд.
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Общество
В США выявили рекордные 63 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
Рекордные 63 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки выявили в США, еще более 900 человек с COVID-19 скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
РИА Новости 06:36
Армия и оружие
НАТО и Украина договорились усилить военное присутствие в Черном море
Военное дело 11:00
Общество
Клишас раскритиковал поведение адвокатов по делу Ефремова
В конце июня ФПА уже предупреждала и Пашаева, который защищает Ефремова, и Добровинского, представляющего сторону потерпевших, о недопустимом поведении.
Известия 23:25
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько времени было у Хью Джекмана на подготовку к роли Росомахи
Знаменитый голливудский актер, многим известный по нашумевшей франшизе «Люди Икс», на днях устроил обоюдное интервью со своей коллегой по цеху Энн Хэтэуэй, которая в свое время исполнила роль Женщины-кошки в картине «Темный рыцарь: Возрождение легенды».
Bimru.ru вчера в 03:15
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM 13:02
Общество
Россиянин Никулин признан виновным в киберпреступлениях в США
Американский суд признал гражданина России Евгения Никулина виновным в совершении киберпреступлений, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 20:18
Авто
Автоконцерн Kia выпустил гибридную версию кроссовера Sorento
В Южной Корее стартовала массовая сборка гибридной версии кроссовера Kia Sorento нового поколения.
Новые автомобили 22:18
Футбол
Моуриньо: «Верю, что „Тоттенхэм“ сможет выиграть трофеи при мне»
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо высказался о шансах завоевать трофей для лондонского клуба.
Soccer.ru 22:55
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США замечены вблизи границ России
В "Звезде" рассказали о смене стратегии военной авиации США. Бомбардировщики США замечены вблизи границ России.
Piter.tv 01:27
Происшествия
В Ингушетии задержали депутата Народного собрания республики
Депутата Народного собрания Республики Ингушетия Якуба Белхороева задержали по подозрению в растрате 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК.
Российская газета 08:57
Общество
ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами
Автомобили с иностранными госзнаками теперь тщательно "отслеживаются" инспекторами ГИБДД, особенно "под прицелом" находятся машины с армянскими номерами.
Новые автомобили 09:27
Хоккей
Сезон НХЛ возобновится 1 августа в двух городах
Сезон Национальной хоккейной лиги будет возобновлен с 1 августа, сообщает русскоязычный сайт Лиги.
Газета.Ru 19:35
Футбол
CAS отменит решение об отстранении «Манчестер Сити» от еврокубков
Чизмен проинформировал своих подписчиков, что CAS, вероятно, не поддержит обвинение УЕФА в нарушении «Манчестер Сити» финансовых фэйр-плей.
ProstoProSport 16:00
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Введенные из-за коронавируса ограничения на международное авиасообщение будут постепенно отменяться с 15 июля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Известия 20:31
Происшествия
Три человека пострадали в Нижнем Новгороде из-за взрыва газа
Три человека пострадали в результате взрыва газа с последующим возгоранием в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде.
RT на русском 22:56
Общество
Доклинические исследования вакцины от коронавируса успешно завершились
В России успешно завершились доклинические исследования вакцины от коронавируса.
Накануне.Ru 15:28
Здоровье
Что нельзя употреблять в пищу при диабете
Как сообщает Российское информационное агентство LIVE24, специалистами перечислены продукты, представляющие особую опасность для диабетиков.
Стерлитамакский рабочий 00:35
Кино
Миронов сыграет роль Чайковского в пилотном проекте Серебренникова
Дни24 08 июля в 15:30
Политика
Трамп заявил, что США разрабатывают самый крупный ледокол в мире
В июне 2018 года глава государства на церемонии смены командующего Береговой охраной, которая является в стране одним из видов вооруженных сил наряду с сухопутными войсками, ВВС, ВМС и Корпусом морской пехоты, заявил, что эта служба получит свой первый за последние более чем 40 лет тяжелый ледокол.
ТАСС 14:37
Происшествия
Два человека погибли и пять пострадали в ДТП под Новосибирском
Два человека погибли и пять пострадали в массовом ДТП в Искитимском районе Новосибирской области.
ТАСС 22:57
Армия и оружие
Проходящий модернизацию «Маршал Шапошников» вышел на ходовые испытания
Проходящий капитальный ремонт и модернизацию в центре судоремонта "Дальзавод" бывший БПК проекта 1155, а ныне фрегат "Маршал Шапошников", впервые вышел на заводские ходовые испытания.
Военное обозрение 02:04
Общество
Олег Тиньков перенес пересадку костного мозга
Интерфакс 11:56
Фигурное катание
Тутберидзе положительно отреагировала на новую съемку Загитовой
Наставница Этери Тутберидзе оставила положительную оценку под постом.
CT news 05:41
Общество
Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ 06:45
Армия и оружие
Экс-глава генштаба Украины Муженко ждет наступления России с востока
Бывший начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил о том, что Украине следует готовиться к наступлению России.
Shraibikus News вчера в 10:16