Армия и оружие
Lenta.ruВ США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны. Согласно данным Минобороны России, в полетах над Seadragon были задействованы не Ту-95, а дальние противолодочные самолеты Ту-142.
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Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
Экономика
Мантуров увидел плюсы для российской промышленности в ослаблении рубля
Ослабление рубля повышает конкурентоспособность большинства отраслей российской промышленности, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Наука
Ученые прояснили математику роста головного мозга
Группа исследователей из Стэнфордского университета использовала методы микроскопии и математического моделирования, чтобы найти закономерности в росте нейронов в мозге плоского червя.
Происшествия
На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян
На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
Музыка
Little Big анонсировала песню для «Евровидения»
Питерская рейв-группа Little Big, которая будет представлять РФ на «Евровидении-2020», анонсировала песню для конкурса.
Общество
Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.
Политика
Помпео заявил о готовности США поставлять нефть Белоруссии
По словам, главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус Госсекретарь, Помпео в ходе переговоров подтвердил готовность США немедленно начать поставки нефти в Белоруссию по конкурентным рыночным ценам.
Здоровье
В Ульяновской области заболевших коронавирусом не зарегистрировано
Граждане, посещавшие территории, где заболевшие есть, должны сообщать о своём возвращении в РФ на «горячую линию» Ульяновской области.
Гаджеты
Названы бренды, обновляющие смартфоны оперативнее всего
Редакция журнала Computerworld составила список производителей, которые оперативнее всего рассылают новые версии Android на свои устройства.
Общество
«Я не собираюсь снабжать»: мужчина требует от бывшей возлюбленной вернуть подарки на 400 тысяч рублей
Пару дней назад интернет взбудоражил любопытный список — мужчина предъявил счет своей бывшей возлюбленной и попросил её вернуть всё, что тратил на неё, её родственников и давал «в долг».
Политика
Ермак заявил о невозможности выхода Украины из минских соглашений
Выход Украины из минских соглашений приведет к "катастрофическому результату", заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак.
Происшествия
Под Владимиром поезд столкнулся с автомобилем
Общество
В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
С 16 марта по 30 апреля запрещено проводить на его территории театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие мероприятия с числом участников более 1 тыс. человек, следует из документа.
Хоккей
КХЛ обсуждает с клубами новый формат проведения плей-офф
По информации "Чемпионат.com", руководство Континентальной хоккейной лиги обсуждает вопрос об изменении формата плей-офф Кубка Гагарина.
Здоровье
Еще пять случаев заражения коронавирусом зафиксировали в столице
Еще пять случаев заражения коронавирусом зафиксировали в столице.
Происшествия
Американский самолет запросил посадку на Камчатке, но не сел
Политика
Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам
Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Шоу-бизнес
Звезда «Форрест Гампа», заболевший коронавирусом, вышел на связь
Общество
Тетя Макгрегора умерла от коронавируса
Тетя ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скончалась из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Общество
Дерипаска призывает к полному карантину в России
Бизнесмен Олег Дерипаска призывает ввести в России полный карантин на 60 дней в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Единоборства
Турнир Bellator 241 отменен в связи со вспышкой коронавируса
Происшествия
ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии, заявили в ДНР
Украинские силовики из артиллерии обстреляли подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловку, повреждена линия электропередачи, без света – более тысячи абонентов, сообщили в субботу в Народной милиции ДНР.
Армия и оружие
Сирийский полковник-дезертир сообщил об отправке США боевиков в Идлиб
Сирийские спецслужбы узнали, что американские военные направляют подконтрольных им боевиков для осуществления диверсий за пределы 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе, в частности, в провинцию Идлиб.
Армия и оружие
Ступени главного храма ВС России сделают из траков немецких танков
Ступени главного храма Вооруженных сил РФ будут сделаны из сплава траков немецких танков времен Великой Отечественной войны, заявил в интервью телеканалу "Звезда" министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
Общество
Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США
Политика
В Якутии депутат сдала мандат, отказавшись голосовать за поправки
Избранная от партии «Справедливая Россия» депутат якутского госсобрания Сулустана Мыраан единственная проголосовала против поправок в Конституцию и сдала мандат.
Спорт
ВФЛА оштрафована на 10 млн долларов за скандал с допингом
Гаджеты
Обновление Windows для устранения ошибок сломало компьютеры
Обновление Windows для исправления ошибок, выпущенное в марте, сломало компьютеров.
Происшествия
ФСБ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием
Сотрудники ФСБ совместно с МВД России изъяли крупнейший арсенал у торговцев оружием. Об этом в четверг, 12 марта, сообщается на сайте ФСБ.