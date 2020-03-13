Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны. Согласно данным Минобороны России, в полетах над Seadragon были задействованы не Ту-95, а дальние противолодочные самолеты Ту-142.
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В США оценили обнаружение российскими Ту-142 американского лагеря в Арктике

Взгляд.рувчера в 08:55

СМИ узнали о полете российских бомбардировщиков над лагерем США на Аляске

РБКвчера в 14:47

В США отреагировали на обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Газета.Ruвчера в 13:00

СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем

РИА Новостивчера в 18:59

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Piter.tvвчера в 08:51

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Lenta.ruвчера в 08:07

Российские Ту-142 пролетели над военным лагерем США у берегов Аляски

Российская газетавчера в 04:28
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Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
РИА Новости вчера в 16:12
Экономика

Мантуров увидел плюсы для российской промышленности в ослаблении рубля

Ослабление рубля повышает конкурентоспособность большинства отраслей российской промышленности, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Ведомости вчера в 13:41
Наука

Ученые прояснили математику роста головного мозга

Группа исследователей из Стэнфордского университета использовала методы микроскопии и математического моделирования, чтобы найти закономерности в росте нейронов в мозге плоского червя.
Индикатор вчера в 14:21
Происшествия

На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
РБК вчера в 11:03
Биатлон

Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
RT на русском вчера в 15:10
Музыка

Little Big анонсировала песню для «Евровидения»

Питерская рейв-группа Little Big, которая будет представлять РФ на «Евровидении-2020», анонсировала песню для конкурса.
Bimru.ru вчера в 01:44
Общество

Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.
НТВ вчера в 03:47
Политика

Помпео заявил о готовности США поставлять нефть Белоруссии

По словам, главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус Госсекретарь, Помпео в ходе переговоров подтвердил готовность США немедленно начать поставки нефти в Белоруссию по конкурентным рыночным ценам.
ФАН вчера в 14:04
Здоровье

В Ульяновской области заболевших коронавирусом не зарегистрировано

Граждане, посещавшие территории, где заболевшие есть, должны сообщать о своём возвращении в РФ на «горячую линию» Ульяновской области.
АиФ Ульяновск 12 марта в 05:25
Гаджеты

Названы бренды, обновляющие смартфоны оперативнее всего

Редакция журнала Computerworld составила список производителей, которые оперативнее всего рассылают новые версии Android на свои устройства.
Вести.Ru вчера в 12:11
Общество

«Я не собираюсь снабжать»: мужчина требует от бывшей возлюбленной вернуть подарки на 400 тысяч рублей

Пару дней назад интернет взбудоражил любопытный список — мужчина предъявил счет своей бывшей возлюбленной и попросил её вернуть всё, что тратил на неё, её родственников и давал «в долг».
НГС 12 марта в 22:00
Политика

Ермак заявил о невозможности выхода Украины из минских соглашений

Выход Украины из минских соглашений приведет к "катастрофическому результату", заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак.
Газета.Ru вчера в 18:31
Происшествия

Под Владимиром поезд столкнулся с автомобилем

ТАСС вчера в 23:45
Общество

В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

С 16 марта по 30 апреля запрещено проводить на его территории театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие мероприятия с числом участников более 1 тыс. человек, следует из документа.
RT на русском вчера в 07:29
Хоккей

КХЛ обсуждает с клубами новый формат проведения плей-офф

По информации "Чемпионат.com", руководство Континентальной хоккейной лиги обсуждает вопрос об изменении формата плей-офф Кубка Гагарина.
Piter.tv вчера в 12:18
Здоровье

Еще пять случаев заражения коронавирусом зафиксировали в столице

Еще пять случаев заражения коронавирусом зафиксировали в столице.
Вечерняя Москва вчера в 10:07
Происшествия

Американский самолет запросил посадку на Камчатке, но не сел

Российская газета 01:14
Политика

Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам

Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Интерфакс вчера в 08:33
Шоу-бизнес

Звезда «Форрест Гампа», заболевший коронавирусом, вышел на связь

Городовой вчера в 02:34
Общество

Тетя Макгрегора умерла от коронавируса

Тетя ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скончалась из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 22:35
Общество

Дерипаска призывает к полному карантину в России

Бизнесмен Олег Дерипаска призывает ввести в России полный карантин на 60 дней в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 22:05
Единоборства

Турнир Bellator 241 отменен в связи со вспышкой коронавируса

Спорт-Экспресс вчера в 15:28
Происшествия

ВСУ обстреляли Горловку из артиллерии, заявили в ДНР

Украинские силовики из артиллерии обстреляли подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловку, повреждена линия электропередачи, без света – более тысячи абонентов, сообщили в субботу в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 01:22
Армия и оружие

Сирийский полковник-дезертир сообщил об отправке США боевиков в Идлиб

Сирийские спецслужбы узнали, что американские военные направляют подконтрольных им боевиков для осуществления диверсий за пределы 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе, в частности, в провинцию Идлиб.
РИА Новости вчера в 22:25
Армия и оружие

Ступени главного храма ВС России сделают из траков немецких танков

Ступени главного храма Вооруженных сил РФ будут сделаны из сплава траков немецких танков времен Великой Отечественной войны, заявил в интервью телеканалу "Звезда" министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости вчера в 12:23
Общество

Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

Российская газета вчера в 04:25
Политика

В Якутии депутат сдала мандат, отказавшись голосовать за поправки

Избранная от партии «Справедливая Россия» депутат якутского госсобрания Сулустана Мыраан единственная проголосовала против поправок в Конституцию и сдала мандат.
News.ru 12 марта в 09:28
Спорт

ВФЛА оштрафована на 10 млн долларов за скандал с допингом

ProstoProSport 12 марта в 09:27
Гаджеты

Обновление Windows для устранения ошибок сломало компьютеры

Обновление Windows для исправления ошибок, выпущенное в марте, сломало компьютеров.
Профиль вчера в 19:30
Происшествия

ФСБ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием

Сотрудники ФСБ совместно с МВД России изъяли крупнейший арсенал у торговцев оружием. Об этом в четверг, 12 марта, сообщается на сайте ФСБ.
Lenta.ru 12 марта в 05:35
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