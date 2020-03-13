Армия и оружие
Lenta.ruВ США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны. Согласно данным Минобороны России, в полетах над Seadragon были задействованы не Ту-95, а дальние противолодочные самолеты Ту-142.
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Футбол
Киевское «Динамо» сыграет с «Минаем» в полуфинале Кубка Украины
В 1/2 финала вышли киевское «Динамо», полтавская «Ворскла», «Мариуполь» и перволиговый «Минай».
Биатлон
Херрман выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Контиолахти, Куклина — седьмая
Немка Дених Херрман заняла первое место в спринтерской гонке на 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Политика
Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию с коронавирусом
Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию с коронавирусом.
Происшествия
На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян
На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Происшествия
Российский депутат избил пенсионера за плохо убранный снег
В Тюкалинске Омской области депутат районного совета Александр Тришин избил 67-летнего дворника за плохо убранный снег.
Общество
Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США
Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
Армия и оружие
Бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства замечен в Подмосковье
Армия и оружие
Эрдоган не собирается соблюдать договоренность по Идлибу
Остается лишь сожалеть о сорванном договоренностью о прекращении огня наступлении сирийской армии, когда банды находились уже на грани полного разгрома и отступали к турецкой границе.
Общество
В России зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Хоккей
Знарок с грустью подвел итог серии с «Динамо»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок после поражения от земляков из «Динамо» в шестом матче противостояния и во всей серии первого раунда плей-офф КХЛ отметил, что матчи без зрителей являются неполноценными.
Политика
Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР
Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
Кино
Вин Дизель: Фильм «Бладшот» запустит новую киновселенную
Политика
В ДНР опровергли слова Авакова о 12 заболевших коронавирусом
Заявление властей Украины о 12 заболевших коронавирусом в ДНР не соответствует действительности.
Политика
Трамп анонсировал проведение пресс-конференции по коронавирусу
Пресс-конференцию, посвященную проблеме коронавируса, проведет президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил 13 марта в своем Twitter.
Общество
На Украине зарегистрирована первая смерть от коронавируса
На Украине от коронавируса умерла 71-летняя жительница Житомирской области. Об этом сообщается на сайте Минздрава Украины.
Общество
Мишустин поручил выделить 200 млн рублей на ремонт больницы в Костроме
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 200 миллионов рублей на ремонт одного из корпусов окружной больницы Костромского округа номер один.
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Экономика
Эксперты: в 2020 году более 60 регионов РФ могут остаться без резервов
В 2020 году 62 региона России могут остаться без резервов из-за превышения расходов над доходами.
Общество
Малышева назвала главное средство от коронавируса
Телеведущая и врач Елена Малышева считает гигиену главным средством защиты от коронавируса, пишет РИА "Новости".
Технологии
Игрокам в Pokémon Go разрешили ловить покемонов не выходя из дома
Армия и оружие
Рогозин заявил о необходимости создать новый космический корабль
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что необходимо создать новый космический корабль.
Происшествия
В Ингушетии в результате перестрелки погиб один человек
По данным источника в правоохранительных органах региона, в результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения.
Экономика
На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года
Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22,61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
Политика
Евросоюз продлил на полгода антироссийские санкции из-за Украины
Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении физических лиц и организаций России.
Авто
Появилась информация о новой Chevrolet Niva
Появилась первая информация о том, каким будет автомобиль Chevrolet Niva после перехода в АвтоВАЗ.
Футбол
Чернышенко уверен, что Россия готова провести Евро-2020
Чернышенко отметил, что Россия способна расширить программу турнира и готова предложить свои возможности.