Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны. Согласно данным Минобороны России, в полетах над Seadragon были задействованы не Ту-95, а дальние противолодочные самолеты Ту-142.
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США оценили обнаружение Россией американского военного лагеря в Арктике

Вечерняя Москва11:14

Российские бомбардировщики обнаружили в Арктике американский военный лагерь

News.ru10:56

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Lenta.ru08:07

В США оценили обнаружение российскими Ту-142 американского лагеря в Арктике

Взгляд.ру08:55

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Piter.tv08:51

США: Россия может найти американские войска в любой точке планеты

ГЛАС.RU09:40

Российские Ту-142 пролетели над военным лагерем США у берегов Аляски

Российская газета04:28
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В 1/2 финала вышли киевское «Динамо», полтавская «Ворскла», «Мариуполь» и перволиговый «Минай».
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Херрман выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Контиолахти, Куклина — седьмая

Немка Дених Херрман заняла первое место в спринтерской гонке на 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
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Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию с коронавирусом

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза ситуацию с коронавирусом.
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На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
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Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
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Российский депутат избил пенсионера за плохо убранный снег

В Тюкалинске Омской области депутат районного совета Александр Тришин избил 67-летнего дворника за плохо убранный снег.
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Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
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Армия и оружие

Бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства замечен в Подмосковье

Российская газета 07:50
Армия и оружие

Эрдоган не собирается соблюдать договоренность по Идлибу

Остается лишь сожалеть о сорванном договоренностью о прекращении огня наступлении сирийской армии, когда банды находились уже на грани полного разгрома и отступали к турецкой границе.
Мир новостей 09:37
Общество

В России зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировано 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 09:10
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Знарок с грустью подвел итог серии с «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок после поражения от земляков из «Динамо» в шестом матче противостояния и во всей серии первого раунда плей-офф КХЛ отметил, что матчи без зрителей являются неполноценными.
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Украина начнет прямые переговоры с ДНР и ЛНР

Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) подписали договоренности, согласно которым Киев начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 08:01
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения

Клип на песню Uno, с которой российская группа Little Big выступит на Евровидении-2020, оказался самым популярным среди работ участников.
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В ДНР опровергли слова Авакова о 12 заболевших коронавирусом

Заявление властей Украины о 12 заболевших коронавирусом в ДНР не соответствует действительности.
РБК 10:21
Политика

Трамп анонсировал проведение пресс-конференции по коронавирусу

Пресс-конференцию, посвященную проблеме коронавируса, проведет президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил 13 марта в своем Twitter.
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Общество

На Украине зарегистрирована первая смерть от коронавируса

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РБК 10:39
Общество

Мишустин поручил выделить 200 млн рублей на ремонт больницы в Костроме

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 200 миллионов рублей на ремонт одного из корпусов окружной больницы Костромского округа номер один.
РИА Новости 07:34
Общество

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
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Эксперты: в 2020 году более 60 регионов РФ могут остаться без резервов

В 2020 году 62 региона России могут остаться без резервов из-за превышения расходов над доходами.
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Общество

Малышева назвала главное средство от коронавируса

Телеведущая и врач Елена Малышева считает гигиену главным средством защиты от коронавируса, пишет РИА "Новости".
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Игрокам в Pokémon Go разрешили ловить покемонов не выходя из дома

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Развод Лолиты Милявской не состоялся из-за коронавируса

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Рогозин заявил о необходимости создать новый космический корабль

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что необходимо создать новый космический корабль.
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В Ингушетии в результате перестрелки погиб один человек

По данным источника в правоохранительных органах региона, в результате инцидента погиб один человек, еще двое получили ранения.
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Экономика

На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22,61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
РБК вчера в 17:22
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Евросоюз продлил на полгода антироссийские санкции из-за Украины

Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении физических лиц и организаций России.
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Появилась информация о новой Chevrolet Niva

Появилась первая информация о том, каким будет автомобиль Chevrolet Niva после перехода в АвтоВАЗ.
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Sennheiser представил конкурента наушников AirPods Pro

Вести.Ru 10:37
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Чернышенко уверен, что Россия готова провести Евро-2020

Чернышенко отметил, что Россия способна расширить программу турнира и готова предложить свои возможности.
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Окраинное море Северного Ледовитого океана, омывающее северные берега Канады и Аляски. Море названо в честь британского контр-адмирала Фрэнсиса Бофорта.
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