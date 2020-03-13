Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruВ США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны. Согласно данным Минобороны России, в полетах над Seadragon были задействованы не Ту-95, а дальние противолодочные самолеты Ту-142.
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В США оценили обнаружение российскими Ту-142 американского лагеря в Арктике

Взгляд.ру08:55

СМИ узнали о полете российских бомбардировщиков над лагерем США на Аляске

РБК14:47

В США отреагировали на обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Газета.Ru13:00

Российские бомбардировщики обнаружили в Арктике американский военный лагерь

News.ru10:56

Американский эксперт оценил обнаружение Россией лагеря США в Арктике

РИА Новости15:57

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Lenta.ru08:07

Российские Ту-142 пролетели над военным лагерем США у берегов Аляски

Российская газета04:28
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 16:22, Ашберн
Политика

Трамп объявил о режиме ЧС в США из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, посвященной COVID-19, объявил в стране чрезвычайное положение.
BFM.ru 15:33
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех граждан Украины в течение трех суток вернуться на Украину, поскольку с 17 марта полностью закрывается пассажирское авиасообщение.
ТАСС 15:52
Музыка

Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»

Вести.Ru 12:58
Экономика

Правительство Германии окажет «многомиллиардную» помощь предприятиям

Правительство Германии на фоне ситуации с коронавирусом планирует оказать немецким предприятиям "многомиллиардную" помощь, сообщает деловое издание Handelsblatt со ссылкой на dpa.
РИА Новости 07:51
Политика

Фразу о двух президентских сроках с детского сайта Кремля не уберут

Автор поправки, Валентина Терешкова сказала, что о праве Владимира Путина вновь избираться на пост президента ее просили "простые люди", - отмечает newsru.com.
Новые Известия 13:13
Общество

Российским туроператорам предсказали банкротство из-за коронавируса

Ограничение авиасообщения из-за ситуации с коронавирусом развивается так, что может привести к волне ухода ряда туроператоров с российского рынка.
Lenta.ru 14:31
Футбол

Еще четыре футболиста «Сампдории» подхватили коронавирус

Вслед за нападающий Маноло Габбьяддини еще четыре игрока итальянской «Сампдории» заразились коронавирусом.
ProstoProSport 13:25
Происшествия

На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
РБК 11:03
Игры

Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store

Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.
Игромания.ру вчера в 11:58
Общество

Мишустин заявил о необходимости создания «цифрового спецназа» в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что страна должна за короткое время выйти на конкретные результаты в цифровой трансформации, для этого в органах власти нужен "цифровой спецназ".
РИА Новости вчера в 08:35
Здоровье

В Москве одним из заболевших коронавирусом оказался подросток

Всего в Москве было выявлено 24 случая коронавируса, из них пять подтвердились в пятницу, 13 марта.
РБК 10:33
Биатлон

Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
RT на русском 15:10
Общество

В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

С 16 марта по 30 апреля запрещено проводить на его территории театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие мероприятия с числом участников более 1 тыс. человек, следует из документа.
RT на русском 07:29
Кино

Вин Дизель заявил, что фильм «Бладшот» запустит новую киновселенную

REGNUM 10 марта в 20:07
Футбол

Головин продлил контракт с «Монако» на улучшенных условиях

Полузащитник сборной России Александр Головин продлил соглашение с "Монако".
Российская газета 15:26
Общество

Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 04:25
Футбол

Ахмат — Динамо 2:3

Грозненский "Ахмат" и московское "Динамо" объявили составы на матч 22-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 11:38
Политика

Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Интерфакс вчера в 16:28
Футбол

Роналду высказался о ситуации с коронавирусом

ProstoProSport 14:53
Происшествия

Противники поправок к Конституции вышли на одиночные пикеты в Москве

Граждане, выступающие против принятия поправок к Конституции, вышли на одиночные пикеты в Москве.
РБК 15:43
Общество

Коронавирус напугал: столичные торговые центры теряют покупателей

Столичные торговые центры в конце февраля - начала марта этого года посетило на 10-15% меньше покупателей, чем в то же время годом раньше.
Комсомольская правда 10:35
Авто

Lada Vesta получила новую эксклюзивную опцию

В новых люксовых версиях Lada Vesta 2020 появилась новая опция: задний диван и комбинированные сиденья из кожи и алькантары.
МонаВиста вчера в 07:17
Общество

Итальянский актер снял видео с мертвой сестрой и попросил о помощи

Итальянский актер Лука Францезе снял видео с сестрой, погибшей от коронавируса, и выложил его в Сеть.
Peopletalk 04:03
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru вчера в 23:53
Здоровье

Названы четыре главные опасности коронавируса для России

Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru вчера в 10:00
Энергетика

Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»

Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
РБК 11:16
Здоровье

На Кубани во всех муниципалитетах создадут пункты обсервации

В каждом муниципалитете региона предусмотрят специальные изолированные здания — пункты обсервации.
Кубань 24 13:53
Транспорт

Россия ограничит полеты в страны Европы

Будут ограничены перелеты из России в ЕС, за исключением: регулярных рейсов в столицы европейских стран, которые выполняются из терминала F Шереметьево; чартерных рейсов при условии перевозки в Россию ее граждан и в обратном направлении — граждан Евросоюза.
РБК 13:11
Хоккей

Знарок с грустью подвел итог серии с «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок после поражения от земляков из «Динамо» в шестом матче противостояния и во всей серии первого раунда плей-офф КХЛ отметил, что матчи без зрителей являются неполноценными.
ProstoProSport вчера в 16:18
Происшествия

Иномарка насмерть сбила ребенка в Рязани

Водитель иномарки сбил мальчика 10-12 лет вне зоны пешеходного перехода в Рязани.
iReactor 16:09
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