Армия и оружие
Lenta.ruВ США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
«Россия более чем способна найти американские войска, даже в Арктике», — оценило издание действия российской стороны. Согласно данным Минобороны России, в полетах над Seadragon были задействованы не Ту-95, а дальние противолодочные самолеты Ту-142.
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Политика
Трамп объявил о режиме ЧС в США из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, посвященной COVID-19, объявил в стране чрезвычайное положение.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех граждан Украины в течение трех суток вернуться на Украину, поскольку с 17 марта полностью закрывается пассажирское авиасообщение.
Экономика
Правительство Германии окажет «многомиллиардную» помощь предприятиям
Правительство Германии на фоне ситуации с коронавирусом планирует оказать немецким предприятиям "многомиллиардную" помощь, сообщает деловое издание Handelsblatt со ссылкой на dpa.
Политика
Фразу о двух президентских сроках с детского сайта Кремля не уберут
Автор поправки, Валентина Терешкова сказала, что о праве Владимира Путина вновь избираться на пост президента ее просили "простые люди", - отмечает newsru.com.
Общество
Российским туроператорам предсказали банкротство из-за коронавируса
Ограничение авиасообщения из-за ситуации с коронавирусом развивается так, что может привести к волне ухода ряда туроператоров с российского рынка.
Футбол
Еще четыре футболиста «Сампдории» подхватили коронавирус
Вслед за нападающий Маноло Габбьяддини еще четыре игрока итальянской «Сампдории» заразились коронавирусом.
Происшествия
На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян
На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
Игры
Watch Dogs и The Stanley Parable станут бесплатными в Epic Games Store
Через неделю, 19 марта, ассортимент бесплатных игр сменится на куда более известные тайтлы, а именно: Watch Dogs — скандальный хакерский боевик Ubisoft, который на выходе разочаровал многих; The Stanley Parable — уникальная адвенчура, где выбор игрока влияет на всё.
Общество
Мишустин заявил о необходимости создания «цифрового спецназа» в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что страна должна за короткое время выйти на конкретные результаты в цифровой трансформации, для этого в органах власти нужен "цифровой спецназ".
Здоровье
В Москве одним из заболевших коронавирусом оказался подросток
Всего в Москве было выявлено 24 случая коронавируса, из них пять подтвердились в пятницу, 13 марта.
Биатлон
Биатлонист Фуркад объявил о завершении карьеры
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры по окончании текущего сезона.
Общество
В Петербурге запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
С 16 марта по 30 апреля запрещено проводить на его территории театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие мероприятия с числом участников более 1 тыс. человек, следует из документа.
Кино
Вин Дизель заявил, что фильм «Бладшот» запустит новую киновселенную
Футбол
Головин продлил контракт с «Монако» на улучшенных условиях
Полузащитник сборной России Александр Головин продлил соглашение с "Монако".
Общество
Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США
Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
Футбол
Ахмат — Динамо 2:3
Грозненский "Ахмат" и московское "Динамо" объявили составы на матч 22-го тура чемпионата России.
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Футбол
Роналду высказался о ситуации с коронавирусом
Происшествия
Противники поправок к Конституции вышли на одиночные пикеты в Москве
Граждане, выступающие против принятия поправок к Конституции, вышли на одиночные пикеты в Москве.
Общество
Коронавирус напугал: столичные торговые центры теряют покупателей
Столичные торговые центры в конце февраля - начала марта этого года посетило на 10-15% меньше покупателей, чем в то же время годом раньше.
Авто
Lada Vesta получила новую эксклюзивную опцию
В новых люксовых версиях Lada Vesta 2020 появилась новая опция: задний диван и комбинированные сиденья из кожи и алькантары.
Общество
Итальянский актер снял видео с мертвой сестрой и попросил о помощи
Итальянский актер Лука Францезе снял видео с сестрой, погибшей от коронавируса, и выложил его в Сеть.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Здоровье
Названы четыре главные опасности коронавируса для России
Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Энергетика
Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»
Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Здоровье
На Кубани во всех муниципалитетах создадут пункты обсервации
В каждом муниципалитете региона предусмотрят специальные изолированные здания — пункты обсервации.
Транспорт
Россия ограничит полеты в страны Европы
Будут ограничены перелеты из России в ЕС, за исключением: регулярных рейсов в столицы европейских стран, которые выполняются из терминала F Шереметьево; чартерных рейсов при условии перевозки в Россию ее граждан и в обратном направлении — граждан Евросоюза.
Хоккей
Знарок с грустью подвел итог серии с «Динамо»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок после поражения от земляков из «Динамо» в шестом матче противостояния и во всей серии первого раунда плей-офф КХЛ отметил, что матчи без зрителей являются неполноценными.
Происшествия
Иномарка насмерть сбила ребенка в Рязани
Водитель иномарки сбил мальчика 10-12 лет вне зоны пешеходного перехода в Рязани.