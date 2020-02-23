Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ США оценили преимущества «странного» российского калибра

Российский калибр 12,7х55 мм является "одним из самых странных среди находящихся в активном использовании", пишет американское издание The National Interest.
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В США заинтересовались «странными» российскими патронами

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В США оценили «странные, но эффективные» российские патроны

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В США оценили преимущества «странного» российского калибра

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В США оценили «странные» российские патроны

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В США оценили «странные» российские патроны, разработанные для оружия ФСБ

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Остановит любого: в США оценили «странный» российский калибр

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The National Interest оценило странный российский патрон для ШАК-12

ПолитРоссиявчера в 09:04
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 23:13, Ашберн
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Две трети субъектов РФ не могут исполнять закон о бездомных животных

Как писал NEWS.ru ранее, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину письмо с предложением выделить на приюты для бездомных животных деньги из бюджета страны в рамках нацпроекта «Экология».
News.ru 22:11
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Xiaomi начала продажи зарядного устройства с нитридом галлия

Xiaomi GaN Type-C 65W предназначена для тех, кому нужен такой мощный блок питания в дороге, к тому же она немного быстрее заряжает аккумулятор Mi 10 Pro.
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Владимир Кацман: я отказываюсь вообще от ресторанного бизнеса

По словам Владимира Кацмана, полученные от продажи ресторанного бизнеса деньги пойдут на погашение кредитов и долгов перед поставщиками.
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Происшествия

Третий пассажир лайнера Diamond Princess скончался из-за коронавируса

Интерфакс 11:16
Общество

Шесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса

Шесть провинции Китая в понедельник понизили наивысший уровень реагирования на ЧС, объявленный ранее из-за эпидемии пневмонии, вызываемой новым коронавирусом, следует из заявлений местных властей.
РИА Новости 21:50
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Арсенал — Эвертон 3:2

В рамках 27-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» на своем поле одолел «Эвертон» — 3:2. «Ириски» открыли счет уже на 1-й минуте, когда Доминик Калверт-Льюин воспользовался ошибкой Давида Луиса и в падении отправил мяч в ворота Бернда Лено.
LiveSport.ru 13:26
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В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
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Единоборства

Тухугов нокаутировал Агилара на турнире UFC Fight Night 168

Российский боец смешанного стиля Зубайра Тухугов одержал победу над американцем Кевином Агиларом на турнире UFC Fight Night 168 в новозеландском Окленде.
RT на русском вчера в 23:22
Гаджеты

Названо лучшее время в России для покупки новых iPhone

Результаты показали, что самым лучшим временем для покупки флагманов каждого года это февраль и март, то есть за полгода до презентации новых моделей.
Газета DAILY 21 февраля в 12:08
Единоборства

Сергей Харитонов нокаутировал Фернандо Родригеса

Харитонов, выигравший первый раунд, в самом начале второго "положил" своего соперника. После чего поединок был остановлен.
Pravda.Ru 20:49
Происшествия

В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности

Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.
РИА Новости 12:59
Общество

Ученые проследили источник коронавируса в Китае

Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Lenta.ru вчера в 13:32
Армия и оружие

Путин заявил об уничтожении террористических группировок в Сирии

Военнослужащие РФ уничтожили в Сирии хорошо оснащённые террористические группировки и предотвратили угрозы для России, заявил президент Владимир Путин.
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Путин: Россия не позволит искажать историю ВОВ

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«Манчестер Юнайтед» победил «Уотфорд» в матче АПЛ

Газета.Ru 11:24
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НАСА: полеты в космос могут быть прекращены из-за скопления мусора

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Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира

LiveSport.ru 04:20
Экономика

Курганский «Водный союз» опротестует решение по тарифам на воду

Курганское предприятие АО «Водный Союз» приняло решение обратиться с апелляционной жалобой на решение Курганского областного суда от 21 февраля отказать в иске по оспариванию базового тарифа на водоснабжение и водоотведение 2019 года, на основе которого утверждены тарифы на ближайшие пять лет.
REGNUM 21 февраля в 06:26
Армия и оружие

Военный эсминец США вошел в Черное море

Эсминец ВМС США «Росс» зашел в акваторию Черного моря в 18:30 мск в воскресенье, 23 февраля.
BFM.ru 11:19
Политика

Совфед оценил слова Трампа о мире России и Украины

В Совете Федерации прокомментировали заявление американского президента Дональда Трампа, который выразил желание, чтобы Россия и Украина пришли к согласию в отношениях.
Газета.Ru 15:20
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Коммерсантъ 01:22
Армия и оружие

В СФ оценили ужесточение США экспортного режима в отношении России

США с 24 февраля ужесточают экспортный режим в отношении России: новые ограничения коснутся сферы ядерного нераспространения, ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов.
РИА Новости вчера в 04:32
Политика

CNN: содействие России переизбранию Трампа не доказано

Доказательства вмешательства России в президентские выборы США 2020 года с целью способствовать переизбранию действующего главы государства Дональда Трампа отсутствуют, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 18:20
Шоу-бизнес

Водонаева раскритиковала пиар-роман Вовк и её молодого возлюбленного

Народная артистка РФ не выйдет замуж за радиоведущего. Водонаева считает, что Вовк и Куницын пытаются привлечь внимание к себе.
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Общество

Диетологи назвали вредные для сна продукты

Чили и имбирь усиливают обмен веществ, могут повысить температуру тела, что также не способствует здоровому сну.
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Успенская набросилась на Собчак после эфира «Док-Ток» на Первом канале

Известная российская певица Любовь Успенская осталась недовольна визитом на шоу Ксении Собчак «Док-Ток» на Первом канале.
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Сборная России обыграла Северную Македонию в игре отбора на Евробаскет

Следующие матчи отборочного турнира к Евробаскету-2021 сборная России проведет 27 ноября на выезде против эстонцев и 30 ноября на своей площадке против итальянцев.
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При помощи зрения и осязания шмели распознают объекты

Ученые из Британии обнаружили у шмелей зачатки абстрактного мышления вместе со способностью распознавать одни и те же объекты либо осязанием, либо зрением.
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«Атлетико» победил «Вильярреал»

«Атлетико» дома одержал победу над «Вильярреалом» (3:1) в матче 25-го тура чемпионата Испании.
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В Турции произошло новое землетрясение магнитудой 6

В Турции на границе с Ираном зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 6,0. Об этом 23 февраля сообщает Геологическая служба США.
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Российский крупнокалиберный штурмовой автомат, созданный в ЦКИБ СОО для нужд подразделений спецназначения ФСБ России вместе со снайперской винтовкой ВССК. Представляет собой комплекс «оружие-патрон», так как для него в ЦКИБ СОО был разработан новый крупнокалиберный патрон 12,7×55 мм СЦ-130 с несколькими типами пуль: бронебойной с выступающим сердечником, оболочечной, двупульной с тандемным размещением пуль и т. д. Именно за счет высокого останавливающего действия тяжелой пули крупного калибра автомат АШ-12 является высокоэффективным оружием ближнего боя. Поставляется в войска с 2011 года...
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