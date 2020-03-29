Коронавирус

News.ruNews.ruПрофессор-биолог из США одобрил российское лекарство от коронавируса

Доктор биологических наук, профессор американской Школы системной биологии Анна Баранова одобрила использование препарата на основе мефлохина против коронавируса. Лекарство презентовало Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в России.
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