Коронавирус
News.ruПрофессор-биолог из США одобрил российское лекарство от коронавируса
Доктор биологических наук, профессор американской Школы системной биологии Анна Баранова одобрила использование препарата на основе мефлохина против коронавируса. Лекарство презентовало Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в России.
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