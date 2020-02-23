Армия и оружие
ИзвестияВ США оценили «странные» российские патроны
«Толстый, но короткий корпус идеально подходит для стрельбы тяжелыми пулями, летящими с небольшой скоростью, что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей», — отмечает издание.
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Британия поменяет цвет паспортов после Brexit
После выхода из Евросоюза, состоявшегося 31 января, власти Британии намерены изменить цвет обложек паспортов, чтобы "восстановить национальную идентичность".
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Компания Volvo представила обновленные седан S90 и универсал V90, которые получили гибридную версию.
Финансы
Министра финансов РФ призвали не путать налоги с отложенной зарплатой
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Экономика
Что происходит с ценой на молоко в 2020 году
Дефицит молока влияет на цены Коммерческий директор холдинга «ЭкоНива», крупнейшего в России производителя молока-сырья, Сергей Ляшко заявил на этой неделе, что в 2020 году рост цен на сырое молоко ожидается на уровне 7-10% по сравнению с 2019-м.
Общество
Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля
Украинский телеканал "Интер" включил в сетку вещания на 22-23 февраля два фильма о советских десантниках.
Общество
Поезда между Австрией и Италией отменили из-за коронавируса
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Украинцев предупредили о снижении пенсий
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Народная артистка РФ не выйдет замуж за радиоведущего. Водонаева считает, что Вовк и Куницын пытаются привлечь внимание к себе.
Кино
Фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате
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Скрытые камеры следили за Ассанжем в посольстве Эквадора
Выяснилось, что за Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора наблюдали с помощью скрытых камер.
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Политика
Из-за коронавируса Армения закрывает границу с Ираном на две недели
Пересечение сухопутной границы и воздушное сообщение с Ираном на две недели прекращает Армения из-за коронавируса.
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Бордо», Маркиньюс сделал дубль
«ПСЖ» выиграл у «Бордо» (4:3) в матче 26-го тура чемпионата Франции. В составе хозяев дубль сделал Маркиньюс.
Футбол
«Атлетико» победил «Вильярреал»
«Атлетико» дома одержал победу над «Вильярреалом» (3:1) в матче 25-го тура чемпионата Испании.
Армия и оружие
В ЛНА заявили о переброске Турцией оружия и военной техники в Ливию
Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара фиксирует переброску Турцией оружия и военной техники через расположенный в 200 км восточнее Триполи морской порт города Мисурата.
Футбол
«Челси» одержал победу в лондонском дерби с «Тоттенхэмом»
Футбол
Леванте — Реал 1:0
Бельгиец только недавно восстановился от повреждения (в декабре у него обнаружили микротрещину), как теперь он рискует снова оказаться в лазарете.
Общество
Ситуация с коронавирусом в Китае остается сложной — Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что эпидемическая ситуация в Китае остается довольно сложной — борьба с заболеванием перешла в критическую стадию.
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Чили и имбирь усиливают обмен веществ, могут повысить температуру тела, что также не способствует здоровому сну.
Политика
США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе
Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
Здоровье
Китай признал Арбидол потенциальным лекарством от коронавируса
Как сообщает «ТАСС», под «Арбидолом» здесь, вероятно, понимается средство, разработанное китайской фармкомпанией SSY Group Limited, о чем говорит ее пресс-релиз, где рекомендуется внести препарат в список потенциальных лекарств от коронавируса.
Футбол
Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»
Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
Происшествия
Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом
В ночь на 20 февраля неизвестный открыл стрельбу в букмекерской конторе и двух кальянных в Ханау.
Армия и оружие
Источник опроверг сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе
Ранее в Сети появилась информация, что российские боевые машины якобы не позволили турецкой технике войти в населенный пункт Аль-Бара в Идлибе.
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