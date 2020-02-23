Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ США оценили «странные» российские патроны

«Толстый, но короткий корпус идеально подходит для стрельбы тяжелыми пулями, летящими с небольшой скоростью, что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей», — отмечает издание.
Читать в источнике
Комментировать59

Подробнее о событии

В США оценили «экстремальную» силу «странного» российского калибра

Комсомольская правда14:45

В США заинтересовались «странными» российскими патронами

REGNUM15:53

В США оценили «экстремально мощный» калибр российских патронов

Профиль15:05

В США оценили «странные» российские патроны

Известия19:30

В США оценили «странный» калибр российских патронов

РЕН ТВ14:26

The National Interest назвал непревзойденными «странные» патроны для российских ШАК-12

ФАН11:06

Остановит любого: в США оценили «странный» российский калибр

Российская газета08:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 20:09, Ашберн
Общество

Британия поменяет цвет паспортов после Brexit

После выхода из Евросоюза, состоявшегося 31 января, власти Британии намерены изменить цвет обложек паспортов, чтобы "восстановить национальную идентичность".
Российская газета 09:39
Политика

Сандерс одержал победу на праймериз демократов в Неваде

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидирует в первичном голосовании в Неваде за кандидатуру на пост президента США от Демократической партии.
Известия 07:45
Авто

Volvo обновила седан S90 и универсал V90

Компания Volvo представила обновленные седан S90 и универсал V90, которые получили гибридную версию.
Коммерсантъ 21 февраля в 05:22
Финансы

Министра финансов РФ призвали не путать налоги с отложенной зарплатой

Отложенная часть зарплаты работающего класса, дабы работающий класс имел пенсию, имел медицинскую страховку, в случае инвалидности получил пособие, в случае безработицы получил пособие.
REGNUM 21 февраля в 03:07
Экономика

Что происходит с ценой на молоко в 2020 году

Дефицит молока влияет на цены Коммерческий директор холдинга «ЭкоНива», крупнейшего в России производителя молока-сырья, Сергей Ляшко заявил на этой неделе, что в 2020 году рост цен на сырое молоко ожидается на уровне 7-10% по сравнению с 2019-м.
Milknews.ru 21 февраля в 00:27
Общество

Украинский канал, вопреки запрету, показал советские фильмы 23 февраля

Украинский телеканал "Интер" включил в сетку вещания на 22-23 февраля два фильма о советских десантниках.
РИА Новости 08:01
Армия и оружие

Израиль нанес удары по объектам палестинских исламистов в Газе

ТАСС 15:49
Общество

Поезда между Австрией и Италией отменили из-за коронавируса

Движение поездов между Австрией и Италией прекращено из-за ситуации с коронавирусом, сообщил представитель Австрийских федеральных железных дорог Роберт Лехнер.
РИА Новости 16:28
Армия и оружие

Минобороны Украины досрочно выводит 72-ю бригаду ВСУ из Донбасса

Pravda.Ru 03:07
Общество

Украинцев предупредили о снижении пенсий

Известия 21 февраля в 15:10
Музыка

Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении»

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью "Газете.Ru" победу группы Go-A в украинском отборе на "Евровидение-2020", который завершился 22 февраля.
Газета.Ru 05:46
Шоу-бизнес

Водонаева раскритиковала пиар-роман Вовк и её молодого возлюбленного

Народная артистка РФ не выйдет замуж за радиоведущего. Водонаева считает, что Вовк и Куницын пытаются привлечь внимание к себе.
News.ru 07:44
Политика

Конструктор сравнил системы ракетного предупреждения в России и США

РИА Новости 14:30
Кино

Фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате

Газета.Ru 18:50
Политика

Скрытые камеры следили за Ассанжем в посольстве Эквадора

Выяснилось, что за Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора наблюдали с помощью скрытых камер.
News.ru 10:41
Экономика

МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса

Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Газета.Ru 05:09
Политика

Из-за коронавируса Армения закрывает границу с Ираном на две недели

Пересечение сухопутной границы и воздушное сообщение с Ираном на две недели прекращает Армения из-за коронавируса.
Красная весна 11:11
Футбол

«ПСЖ» обыграл «Бордо», Маркиньюс сделал дубль

«ПСЖ» выиграл у «Бордо» (4:3) в матче 26-го тура чемпионата Франции. В составе хозяев дубль сделал Маркиньюс.
Спорт-Экспресс 17:01
Футбол

«Атлетико» победил «Вильярреал»

«Атлетико» дома одержал победу над «Вильярреалом» (3:1) в матче 25-го тура чемпионата Испании.
Спорт-Экспресс 16:50
Армия и оружие

В ЛНА заявили о переброске Турцией оружия и военной техники в Ливию

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара фиксирует переброску Турцией оружия и военной техники через расположенный в 200 км восточнее Триполи морской порт города Мисурата.
ТАСС 09:40
Футбол

«Челси» одержал победу в лондонском дерби с «Тоттенхэмом»

Чемпионат вчера в 09:24
Футбол

Леванте — Реал 1:0

Бельгиец только недавно восстановился от повреждения (в декабре у него обнаружили микротрещину), как теперь он рискует снова оказаться в лазарете.
Евро-футбол.ру вчера в 16:33
Общество

Ситуация с коронавирусом в Китае остается сложной — Си Цзиньпин

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что эпидемическая ситуация в Китае остается довольно сложной — борьба с заболеванием перешла в критическую стадию.
REGNUM 07:50
Общество

Диетологи назвали вредные для сна продукты

Чили и имбирь усиливают обмен веществ, могут повысить температуру тела, что также не способствует здоровому сну.
BFM.ru 18:25
Политика

США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе

Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
РИА Новости вчера в 15:58
Здоровье

Китай признал Арбидол потенциальным лекарством от коронавируса

Как сообщает «ТАСС», под «Арбидолом» здесь, вероятно, понимается средство, разработанное китайской фармкомпанией SSY Group Limited, о чем говорит ее пресс-релиз, где рекомендуется внести препарат в список потенциальных лекарств от коронавируса.
Твой Континент 01:01
Футбол

Чемпион мира Адиль Рами стал игроком «Сочи»

Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
ODDS.ru вчера в 00:45
Происшествия

Глава МВД Германии назвал стрельбу в Ханау терактом

В ночь на 20 февраля неизвестный открыл стрельбу в букмекерской конторе и двух кальянных в Ханау.
Известия 21 февраля в 05:03
Армия и оружие

Источник опроверг сообщения об остановке ВКС турецкой колонны в Идлибе

Ранее в Сети появилась информация, что российские боевые машины якобы не позволили турецкой технике войти в населенный пункт Аль-Бара в Идлибе.
РИА Новости 09:40
Хоккей

СКА одержал 11-ю подряд победу в КХЛ, обыграв «Йокерит»

РИА Новости 11:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
АШ-12
Винтовка
Российский крупнокалиберный штурмовой автомат, созданный в ЦКИБ СОО для нужд подразделений спецназначения ФСБ России вместе со снайперской винтовкой ВССК. Представляет собой комплекс «оружие-патрон», так как для него в ЦКИБ СОО был разработан новый крупнокалиберный патрон 12,7×55 мм СЦ-130 с несколькими типами пуль: бронебойной с выступающим сердечником, оболочечной, двупульной с тандемным размещением пуль и т. д. Именно за счет высокого останавливающего действия тяжелой пули крупного калибра автомат АШ-12 является высокоэффективным оружием ближнего боя. Поставляется в войска с 2011 года...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное