«Толстый, но короткий корпус идеально подходит для стрельбы тяжелыми пулями, летящими с небольшой скоростью, что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей», — отмечает издание.

Наука Археологи заявили о возможном обнаружении могилы Нефертити Ученые считают, что ряд скрытых камер у 3400-летней гробницы Тутанхамона в знаменитой египетской Долине Царей может оказаться местом последнего упокоения "загадочной" королевы Нефертити.

Космос Метеоры, движущиеся с околосветовыми скоростями, бомбардируют Землю Согласно новому исследованию, проведенному астрономами из Гарвардского университета, США, Амиром Сиражем (Amir Siraj) и Абрахамом Лоэбом (Abraham Loeb), поверхность Земли, вероятно, регулярно подвергается бомбардировке и более крупными метеорами – размерами от 1 миллиметра до 10 сантиметров – которые движутся экстремально быстро.

Наука Магнитная стимуляция задней теменной коры улучшила скорость реакции Оказалось, что снижение активности этой части мозга с помощью низкочастотной транскраниальной магнитной стимуляции ускоряет реакцию на стимулы, которые мигают на низких частотах.

Армия и оружие СМИ ответили на сообщения об остановивших турецкую колонну ВКС России Обострение обстановки в Идлибе произошло после того, как в результате артобстрела турецкого поста в сирийской провинции погибли пятеро турецких военных, и в ответ Анкара атаковала 115 целей сирийской армии.

Политика Трамп пожелал России и Украине примирения Россия и Украина с 2014 года не поделят Крым, который по российскому законодательству является субъектом Федерации.

Шоу-бизнес Любовь Успенская назвала Собчак «желтой журналисткой» Известная российская певица и автор романсов Любовь Успенская раскритиковала телеведущую Ксению Собчак за скандальный эфир на Первом канале.

Общество В Венеции закрыли карнавал из-за коронавируса Венецианский карнавал завершают на два дня раньше положенного срока, вечером 23 февраля, из-за вспышки коронавируса в Италии.

Здоровье Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2442 человек Ранее сообщалось о том, что число зараженных коронавирусом нового типа в Южной Корее увеличилось за минувшие сутки почти на треть, до 556 человек.

Общество В Совфеде объяснили изменение размера пенсии Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Шоу-бизнес Пелагея рассказала о жизни после развода Певица Пелагея рассказала о жизни после развода с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Общество Турция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса Турция приняла решение в качестве меры предосторожности закрыть границу с Ираном после того, как в этой стране было зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, из них восемь со смертельным исходом, сообщило турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на источники.