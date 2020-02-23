Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ США оценили «странные» российские патроны

«Толстый, но короткий корпус идеально подходит для стрельбы тяжелыми пулями, летящими с небольшой скоростью, что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей», — отмечает издание.
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В США заинтересовались «странными» российскими патронами

REGNUMвчера в 15:53

В США оценили «странные, но эффективные» российские патроны

News.ruвчера в 22:08

В США оценили преимущества «странного» российского калибра

Газета.Ruвчера в 22:05

В США оценили «странные» российские патроны

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В США оценили «странные» российские патроны, разработанные для оружия ФСБ

URA.Ruвчера в 22:29

Остановит любого: в США оценили «странный» российский калибр

Российская газетавчера в 08:28

The National Interest оценило странный российский патрон для ШАК-12

ПолитРоссия22 февраля в 09:04
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Политика

Жители Украины потребовали у Зеленского отставки Авакова

Московский Комсомолец вчера в 07:49
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Археологи заявили о возможном обнаружении могилы Нефертити

Ученые считают, что ряд скрытых камер у 3400-летней гробницы Тутанхамона в знаменитой египетской Долине Царей может оказаться местом последнего упокоения "загадочной" королевы Нефертити.
Planet Today 21 февраля в 16:37
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Метеоры, движущиеся с околосветовыми скоростями, бомбардируют Землю

Согласно новому исследованию, проведенному астрономами из Гарвардского университета, США, Амиром Сиражем (Amir Siraj) и Абрахамом Лоэбом (Abraham Loeb), поверхность Земли, вероятно, регулярно подвергается бомбардировке и более крупными метеорами – размерами от 1 миллиметра до 10 сантиметров – которые движутся экстремально быстро.
AstroNews.ru 22 февраля в 09:47
Космос

Blue Origin открыла завод по производству двигателей для лунного модуля

Частная американская аэрокосмическая компания Blue Origin открыла новый завод по производству ракетных двигателей в городе Хантсвилл (США, штат Алабама).
REGNUM 00:03
Наука

Магнитная стимуляция задней теменной коры улучшила скорость реакции

Оказалось, что снижение активности этой части мозга с помощью низкочастотной транскраниальной магнитной стимуляции ускоряет реакцию на стимулы, которые мигают на низких частотах.
N+1 21 февраля в 11:07
Армия и оружие

ЛНР насчитала пять обстрелов ВСУ за сутки

Самопровозглашённая Луганская народная республика объявила о пяти обстрелах своей территории за сутки со стороны украинских силовиков.
Московский Комсомолец 00:28
Армия и оружие

СМИ ответили на сообщения об остановивших турецкую колонну ВКС России

Обострение обстановки в Идлибе произошло после того, как в результате артобстрела турецкого поста в сирийской провинции погибли пятеро турецких военных, и в ответ Анкара атаковала 115 целей сирийской армии.
РБК вчера в 11:09
Политика

Трамп пожелал России и Украине примирения

Россия и Украина с 2014 года не поделят Крым, который по российскому законодательству является субъектом Федерации.
Росбалт вчера в 15:58
Шоу-бизнес

Любовь Успенская назвала Собчак «желтой журналисткой»

Известная российская певица и автор романсов Любовь Успенская раскритиковала телеведущую Ксению Собчак за скандальный эфир на Первом канале.
iReactor 22 февраля в 12:59
Общество

В Венеции закрыли карнавал из-за коронавируса

Венецианский карнавал завершают на два дня раньше положенного срока, вечером 23 февраля, из-за вспышки коронавируса в Италии.
BFM.ru вчера в 13:20
Армия и оружие

США объяснили заход эсминца Ross в Черное море

Стремлением поддерживать безопасность в регионе объяснило командование шестого оперативного флота США заход в Черное море ракетного эсминца Ross (DDG 71) американских ВМС.
Известия вчера в 20:36
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Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Коммерсантъ вчера в 01:22
Общество

Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в РФ

Коммерсантъ 22 февраля в 16:26
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Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2442 человек

Ранее сообщалось о том, что число зараженных коронавирусом нового типа в Южной Корее увеличилось за минувшие сутки почти на треть, до 556 человек.
Московский Комсомолец 22 февраля в 21:20
Армия и оружие

На Украине похвастались способным «выжигать российские войска» оружием

В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения».
Взгляд.ру 22 февраля в 05:46
Общество

В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
РБК вчера в 21:53
Футбол

ЦСКА разгромил «Уфу» в контрольном матче

Столичный ЦСКА разгромил "Уфу" в контрольном матче.
Газета.Ru 22 февраля в 13:59
Общество

Климатолог предупредил о волнах жары летом в столичном регионе

Волны жары и ливни в столичном регионе могут повториться следующим летом. В среднем по статистике это явление учащается.
РИА Новости вчера в 21:19
Происшествия

Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве подростка в Челябинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование убийства заступившегося за девушек 17-летнего подростка в Челябинске.
RT на русском 22 февраля в 17:42
Шоу-бизнес

Почти лысая Алена Шишкова опозорилась на неделе моды в Милане

Позже выяснилось, что Шишкова продефилировала на шоу модного дома Philipp Plein, а видео с показа опубликовала в личном микроблоге.
StarHit.ru вчера в 14:30
Футбол

Чемпион мира Рами обратился к болельщикам «Сочи»

Французский защитник, чемпион мира 2018 года Адиль Рами обратился к болельщикам российского клуба «Сочи».
RT на русском вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Пелагея рассказала о жизни после развода

Певица Пелагея рассказала о жизни после развода с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Экономика сегодня вчера в 00:42
Происшествия

На Камчатке в ДТП со снегоходом погибла журналистка

Главный редактор информационного портала «Камчатка-Информ» Мария Нетребенко погибла, катаясь на снегоходе, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 01:59
Культура

Рианна, LIZZO, Жанель Монэ, Трэйси Эллис Росс и другие на премии NAACP Image Awards 2020

Peopletalk вчера в 11:38
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Цена нефти Brent опустилась ниже $57

В последний раз цена нефти находилась ниже $57 за баррель 14 февраля 2020 года.
ТАСС вчера в 18:41
Общество

Турция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса

Турция приняла решение в качестве меры предосторожности закрыть границу с Ираном после того, как в этой стране было зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, из них восемь со смертельным исходом, сообщило турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 08:08
Общество

Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.
Российская газета вчера в 21:39
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Пропавшая в Мексике россиянка найдена живой

RT на русском 00:13
Происшествия

Дело возбудили после отравления хлором детей в бассейне в Татарстане

Известия вчера в 10:06
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Kia и Hyundai разработали «умную» систему переключения передач

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