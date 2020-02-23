Армия и оружие
ИзвестияВ США оценили «странные» российские патроны
«Толстый, но короткий корпус идеально подходит для стрельбы тяжелыми пулями, летящими с небольшой скоростью, что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей», — отмечает издание.
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