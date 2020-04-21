Коронавирус
REGNUMВ США оценили вероятность второй волны коронавируса
Вашингтон, 22 апреля 2020, 06:29 — REGNUM США могут столкнуться со второй, более масштабной волной коронавируса уже следующей зимой, которая наложится на начало сезонной эпидемии гриппа, заявил руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд 21 апреля в интервью изданию The Washington Post.
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«Есть вероятность, что нашествие вируса на США следующей зимой окажется более сложным, чем то, через которое проходим сейчас», - приводит слова Редфилда издание The Washington Post.ТК Звезда00:18
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