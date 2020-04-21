с чего всё началось

Вашингтон, 22 апреля 2020, 06:29 — REGNUM США могут столкнуться со второй, более масштабной волной коронавируса уже следующей зимой, которая наложится на начало сезонной эпидемии гриппа, заявил руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд 21 апреля в интервью изданию The Washington Post.

В США оценили вероятность второй волны коронавируса

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Здоровье В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства. 137

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Биатлон Кабуков и Королькевич назначены тренерами сборных России по биатлону Главным тренером мужской сборной стал Роберт Кабуков, помогать которому будут Максим Максимов и Артем Истомин.

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Экономика Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса Цены производителей на соль не изменились: средняя отпускная цена 1 тонны пищевой соли на заводе составляет 3500 рублей, это сопоставимо с уровнем двухлетней давности и до сих пор остается самой низкой на пищевую соль в мире, заявил "Руспродсоюз". 82