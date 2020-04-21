с чего всё началось

Вашингтон, 22 апреля 2020, 06:29 — REGNUM США могут столкнуться со второй, более масштабной волной коронавируса уже следующей зимой, которая наложится на начало сезонной эпидемии гриппа, заявил руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд 21 апреля в интервью изданию The Washington Post.

В США оценили вероятность второй волны коронавируса

Общество Ученый назвал главную психологическую проблему самоизоляции Главной психологической проблемой самоизоляции является неопределенность сроков ее завершения, считает заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН, доктор медицинских наук, академик Российской академии космонавтики им. Циолковского Александр Суворов.

Общество Максимальные выплаты по безработице смогут получить 3,2 млн россиян В правительстве отметили, что пособия по безработице будут увеличены до одного МРОТа (12 130 рублей) в апреле, мае и июне 2020 года тем, кто был уволен и встал на учет в службу занятости после 1 марта. 107

Экономика ЦБ ввел новые правила наличных расчетов Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты. 39

Религия Патриарх Кирилл попросил отсрочку по коммунальным платежам для РПЦ «Прошу вас рассмотреть вопрос о предоставлении религиозным организациям отсрочки оплаты коммунальных платежей на срок до отмены ограничительных мер и возобновления полноценной работы церквей и монастырей»,— написал патриарх. 887

Общество ООН предупредила об угрозе голода «библейских масштабов» Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли уверен, что если человечество не обеспечит продовольственную безопасность, над ним нависнет угроза массового голода. 353

Экономика Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям. 186

Шоу-бизнес Мама Началовой поделилась фото подросшей дочери певицы Мама певицы Юлии Началовой — Таисия выложила на своей странице в соцсети Instagram фото 13-летней дочери певицы — Веры. 6

Экономика Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода. 515

Энергетика Новак объяснил сокрушительный обвал цен на нефть WTI Глава Минэнерго России Александр Новак сделал заявление о сокрушительном обвале цен на американскую нефть WTI, произошедшем в ночь с 20 на 21 апреля. 728

Экономика Крупнейшая компания Италии перевела сотрудников на удаленку за 10 дней Enel, которая является крупнейшей энергокомпанией Италии и Европы по размеру рыночной капитализации, потребовалось «примерно» десять дней, чтобы перевести больше половины сотрудников на smart working (режим удаленной работы).

Общество Соловьев навсегда выгнал украинского эксперта из своего шоу Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира на телеканале "Россия 1" уже окончательно выгнал из своей программы украинского эксперта Вячеслава Ковтуна. 44

Политика Лукашенко пригрозил достать своих обидчиков из Москвы Минск, 21 апреля 2020, 17:35 — REGNUM По мнению Александра Лукашенко, работники государственных СМИ и чиновники Белоруссии отвечают за свои слова. 4

Культура Меган Маркл впервые после переезда в США появилась на телевидении Принц Гарри рассказал, как проводит время в самоизоляции с сыном и Меган Маркл Отмечается, что фильм назвали громким возвращением Меган Маркл в голливудский шоу-бизнес. 6

Общество Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России на начало 2020 года — в среднем на тысячу женщин приходилось 866 мужчин. 6