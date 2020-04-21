Коронавирус
REGNUMВ США оценили вероятность второй волны коронавируса
Вашингтон, 22 апреля 2020, 06:29 — REGNUM США могут столкнуться со второй, более масштабной волной коронавируса уже следующей зимой, которая наложится на начало сезонной эпидемии гриппа, заявил руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд 21 апреля в интервью изданию The Washington Post.
Читать в источнике
Оценить253
с чего всё началось
«Есть вероятность, что нашествие вируса на США следующей зимой окажется более сложным, чем то, через которое проходим сейчас», - приводит слова Редфилда издание The Washington Post.ТК Звезда00:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 04:01, Ашберн
Происшествия
Власти расширили права полицейских
По данным «Интерфакса», власти одобрили проект по поправкам в закон «О полиции», который дает право сотрудникам МВД на вскрытие автомобиля для спасения жизни граждан или предотвращения преступления; на оцепление жилых домов; на ограждение мест проведения массовых мероприятий; на оцепление территорий, жилых помещений и проведения там личного осмотра граждан, их вещей и транспортных средств.
BFM.ru 03:27
Общество
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета вчера в 10:55
Шоу-бизнес
Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице
Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице Стало известно, как проходит лечение 70-летней артистки.
Экспресс газета вчера в 12:14
Общество
В России выявлено 5236 новых случаев коронавируса за сутки
За последние сутки в России подтверждено 5236 новых случаев коронавируса в 78 регионах.
Remedium.ru 03:44
Общество
Верховный суд уточнил порядок наказания нарушителей самоизоляции
Жители, которые пренебрегают обязательными для всех требованиями, установленными властями столичного региона, подлежат ответственности по части 1 ст. 20.6.1 КоАП.
Газета.Ru 01:23
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение подростка на школу в Тюменской области
В Тюменской области по подозрению в подготовке вооружённого нападения на школу задержан 18-летний подросток.
RT на русском 03:00
Общество
Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
Шоу-бизнес
Владимир Яглыч снова стал отцом
По слухам причиной расставания стало то, что Яглыч слишком ревностно относился к успеху возлюбленной.
Paparazzi.ru 02:45
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк на платформе "Армата" прошел первые испытания в Сирии.
Деловое.ТВ 19 апреля в 13:05
Общество
В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России
Как отмечает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую, Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию.
Российская газета 01:50
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
Общество
Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию
За сутки подтвержден 51 летальный случай с коронавирусом, 29 из них – в Москве. За весь период по России умерли 456 человек.
Москва 24 вчера в 07:35
Шоу-бизнес
Медик рассказал о возвращении Заворотнюк к нормальной жизни
Медик рассказал о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк в беседе с изданием "СтарХит".
Газета.Ru 03:47
Общество
В Татарстане за сутки выявили 75 новых случаев коронавируса
В Татарстане за сутки выявили еще 75 новых случаев коронавируса.
Вести Татарстан 03:54
Происшествия
Во владимирские больницы поставили просроченные аппараты ИВЛ
Прокуратура Владимирской области направила в следственные органы материалы проверки о поставке в местную больницу устаревших аппаратов искусственной вентиляции легких на 6 миллионов рулей, срок годности которых истек 15 лет назад, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 02:31
Общество
Роспотребнадзор официально разрешил омичам ездить на дачи
Управление Роспотребнадзора по Омской области все же обозначило свою позицию по поводу поездок жителей региона на дачу в период действия особого режима самоизоляции.
РИА ОмскИнформ 02:39
Общество
Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb вчера в 07:43
Общество
Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до 2021 года
Правительство РФ из-за коронавируса разрешило до 1 января 2021 года не проводить поверку бытовых счетчиков, даже если срок поверки уже истек.
ТАСС 01:12
Происшествия
Воспитанника остригли и связали в приюте под Челябинском
Воспитанника Копейского социально-реабилитационного центра в Челябинской области связали и остригли перед поездкой в больницу.
Российская газета 03:19
Общество
Дуров уверен, что после пандемии мир уже не станет прежним
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что после пандемии коронавируса мир уже никогда не будет прежним, его ждет "цивилизационный сдвиг".
Газета.Ru 01:17
Культура
Звезды «Друзей» предложили фанатам посетить съемки спецвыпуска сериала
Изначально съемки спецвыпуска "Друзей" планировались в марте, но их отложили из-за пандемии коронавируса.
КиноПоиск вчера в 17:09
Общество
Польский издатель Cyberpunk 2077 подал заявление о банкротстве
Руководство CDP подало заявление о банкротстве. Об этом сообщил портал Puls Biznesu.
CyberSport.ru вчера в 23:48
Общество
Статистика по заразившимся в России на 22 апреля 2020 года
Случаев заболевания — 57 999 Случаев заболевания за последние сутки — 5 236 Человек выздоровело — 4 420 Человек умерло — 513 Данные: стопкоронавирус.рф Заходите в наш новый раздел «Меры поддержки в условиях COVID-19» .
Государственная Дума РФ 03:42
Политика
Валуев предостерег обвинившую Роднину в наличии гражданства США подписчицу
Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев предостерег подписчицу, обвинившую трехкратную олимпийскую чемпионку и депутата Госдумы Ирину Роднину в наличии гражданства США.
Lenta.ru 02:46
Общество
Названы регионы с наибольшим числом зараженных коронавирусом
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 52763 случая коронавируса в 85 регионах.
РИА Новости вчера в 05:22