с чего всё началось

Вашингтон, 22 апреля 2020, 06:29 — REGNUM США могут столкнуться со второй, более масштабной волной коронавируса уже следующей зимой, которая наложится на начало сезонной эпидемии гриппа, заявил руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд 21 апреля в интервью изданию The Washington Post.

В США оценили вероятность второй волны коронавируса

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Культура Звезды «Друзей» предложили фанатам посетить съемки спецвыпуска сериала Изначально съемки спецвыпуска "Друзей" планировались в марте, но их отложили из-за пандемии коронавируса.

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