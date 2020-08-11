В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии
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Вашингтон, 11 августа 2020, 03:48 — REGNUM Американские власти приветствуют действия Словакии, которая выслала российских дипломатов со своей территории, сообщает глава пресс-службы госдепа США Морган Ортэгус на своей странице в Twitter.В источнике
Соединенные Штаты приветствуют недавние действия Словакии по защите от угроз, которые представляют для ее суверенитета иностранные враждебные субъекты. МИД Словакии дал ясно понять, что не потерпит политически мотивированных преступных действий России ни на словацкой земле, ни в Европе.
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