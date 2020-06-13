Коронавирус
РБКВ США опубликовали новые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Предварительные результаты испытания вакцины от коронавируса на мышах, проведенные американской компанией Moderna, показали, что препарат не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что даже одна его доза может защитить от COVID-19.
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с чего всё началось
Как сообщает 12 июня научный портал bioRxiv, предварительные результаты тестирования их препарата на мышах показали, что одна его доза способна предотвратить заражение.Евразия Daily00:58
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В США испытания вакцины от коронавируса дали положительный результат
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