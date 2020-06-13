с чего всё началось

Предварительные результаты испытания вакцины от коронавируса на мышах, проведенные американской компанией Moderna, показали, что препарат не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что даже одна его доза может защитить от COVID-19.

Футбол Ярмоленко поддержал акцию «Black Lives Matter» Украинский нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко в своем Инстаграме поддержал акцию Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»).Ранее сообщалось, что игроки АПЛ хотят разместить этот слоган на своих футболках.

Политика Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе». 1,9K

Игры В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы. 48

Политика Протестующие в Сиэтле провозгласили «независимость» В городе Сиэтл штата Вашингтон полицейские бросили один из участков в районе Капитолийского холма, а протестующие провозгласили его, как свое государство. 93

Общество Новые правила пособий для безработных вступили в силу Для всех потерявших работу после 1 марта, как известно, ранее было сделано исключение из общих правил: с апреля по июнь они вне зависимости от утраченного заработка и стажа получают по 12130 рублей в месяц, то есть сумму, равную МРОТ. 1,9K

Здоровье Главный инфекционист США назвал коронавирус «самым большим кошмаром» Доктор Энтони Фаучи, занимающий должность научного советника по инфекционным болезням главы Белого дома Дональда Трампа, заявил о том, что COVID-19 является самым большим кошмаром в его жизни. 5

Общество Декретные пособия и больничные с 19 июня начисляются по новым правилам Если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая работает на условиях неполной рабочей недели или неполного рабочего дня, то средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия, определяется пропорционально продолжительности рабочего времени застрахованного лица. 2

Общество Еще 8706 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки В России за минувшие сутки зарегистрировано 8706 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Об этом в субботу, 13 июня, сообщает оперштаб.

Армия и оружие Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства. 68

Интернет В WhatsApp появится новая функция В WhatsApp появится функция быстрого поиска сообщения в чатах по дате. 37

Происшествия На Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня. 1,6K

Общество Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка. 116

Общество Завершение эпидемии COVID-19 в России спрогнозировали к концу июля "Суперпозиция шести волн охватывает все очаги эпидемии в штатах и городах США: Вашингтоне, Нью-Йорке, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе, Пенсильвании и т.д. Таким образом, если не будет еще волн, то эпидемия в США может закончиться к середине – концу июля с численностью инфицированных около 2,32 млн жителей", – говорится в исследовании. 215