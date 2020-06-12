Коронавирус
РБКВ США опубликовали новые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Предварительные результаты испытания вакцины от коронавируса на мышах, проведенные американской компанией Moderna, показали, что препарат не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что даже одна его доза может защитить от COVID-19.
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В США испытания вакцины от коронавируса дали положительный результат
Комсомольская правдавчера в 17:01
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Актер Михаил Ефремов записал видеообращение, посвященное смертельному ДТП в центре Москвы.
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Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета российского триколора в честь Дня России.
РИА Новости вчера в 16:15
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Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах
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Авто
В России стартовало производство новой версии Renault Logan
На мощностях «АвтоВАЗа» началось производство Renault Logan новой лимитированной серии Technology.
Автоновости дня вчера в 01:03
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Украинские военные обстреляли ЛНР после 12 дней тишины
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REGNUM вчера в 14:50
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Концерн «Укроборонпром» раскритиковал предприятие «Антонов» за отказ закупать детали российского производства через посредника Boeing Distribution, сообщает украинское информационно-консалтинговое агентство Defense Express.
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Газета.Ru вчера в 12:19
Наука
Обнаружены следы двуногих крокодилов мелового периода
Кён Су Ким (Kyung Soo Kim) и его коллеги изучали мезозойские окаменелости местной формации Чинджу, обнаружив цепочки следов, оставленные двуногим животным.
Naked Science вчера в 03:21
Авто
Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada
Представители "АвтоВАЗа" заявили, что отечественный производитель не планирует выпускать минивэны, кабриолеты и автомобили с другими типами кузова, которые не имеют массового рынка сбыта.
Новые автомобили 01:02
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП
Свободная Пресса вчера в 20:52
Происшествия
Скончались ещё два новосибирца с коронавирусом
Новосибирск, 11 июня 2020, 08:21 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 11 июня, за прошедшие сутки выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом, 167 пациентов выписаны, скончались два пациента — мужчины 30 лет и 49 лет.
REGNUM 11 июня в 01:21
Политика
СМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций
Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании.
РБК вчера в 15:45
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Ученые заявили об угрозе нервной системе из-за коронавируса
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Известия вчера в 21:09
Здоровье
В Свердловской области выявили коронавирус еще у 312 человек
Сразу 312 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Свердловской области 11 июня. Свежие данные предоставил оперштаб региона.
ИА Красная Весна 11 июня в 04:24
Здоровье
Биолог назвала скрытые симптомы коронавируса
«Если вы получили положительный тест на COVID-19, но не ощущаете симптомов, то нужно дойти до томографии и посмотреть, что с легкими», — рекомендует специалист.
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Студия перенесла премьеру «Довода» Кристофера Нолана
Премьеру нового фильма Кристофера Нолана «Довод» отложили на две недели. Выход картины состоится 31 июля.
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Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
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Газета.Ru вчера в 05:08
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса COVID-19.
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Врач назвал способы избежать болезней почек
Специалист отметил, что основной причиной проблем с этими органами является не инфекционные поражения мочеполовой системы, а так называемые болезни цивилизации: диабет, мочекаменная болезнь, артериальная гипертония.
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Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова-старшего
Актер Александр Ширвиндт рассказал о том, что отец устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова, Олег Николаевич Ефремов, тоже много выпивал и порою не знал границ.
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Подтвердилось иранское происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
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Банки отклоняют 17% заявок предпринимателей на кредиты под 2% годовых
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Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал
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