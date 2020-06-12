Предварительные результаты испытания вакцины от коронавируса на мышах, проведенные американской компанией Moderna, показали, что препарат не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что даже одна его доза может защитить от COVID-19.

В США опубликовали новые результаты испытаний вакцины от коронавируса

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