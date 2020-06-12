Коронавирус
РБКВ США опубликовали новые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Предварительные результаты испытания вакцины от коронавируса на мышах, проведенные американской компанией Moderna, показали, что препарат не увеличивает риск более тяжелого течения болезни и что даже одна его доза может защитить от COVID-19.
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Наука
Люди могли бы впадать в зимнюю спячку, как медведи или сурки
Evo-rus.com 14:23
Общество
В Великобритании авиакомпании подали в суд на власти из-за карантина
Британские авиакомпании British Airways, Ryanair и Easyjet подали в суд на правительство страны, пишет Bloomberg.
РБК 23:25
Футбол
«Реалу» понадобился футболист «Челси» Канте
Мадридский "Реал" намерен приобрести полузащитника "Челси" и сборной Франции Нголо Канте.
Вести.Ru 12:39
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение
Известия 23:37
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Экономика
Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент
В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
РБК 06:27
Общество
В Белоруссию начала поступать нефть из США
Piter.tv вчера в 08:46
Гаджеты
Apple выпустит девять новых моделей iPhone
Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12.
NewInform вчера в 12:48
Хоккей
СКА обменял права на Николая Прохоркина в магнитогорский «Металлург»
Петербургский СКА приобрел права на нападающих Владислава Каменева и Якова Тренина.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 13:39
Кино
Warner Bros сомневается, что Генри Кавилл сможет возглавить новый фильм о Супермене
Напомним, что Кавилл сыграл эту роль в фильмах «Человек из стали» (2013), «Бэтмен против Супермена: Рассвет правосудия» (2016) и «Лига справедливости» (2017).
Evo-rus.com вчера в 15:41
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
Общество
Высочайший небоскрёб мира окрасили в цвета флага России
Дубай, ОАЭ, 12 июня 2020, 23:11 — REGNUM В Дубае (ОАЭ) небоскреб Бурдж-Халифа 12 июня окрасили в цвета российского флага по случаю Дня России.
REGNUM 16:11
Технологии
Sony объяснила выпуск двух версий PlayStation 5
Актуальные Новости 13:14
Гаджеты
AMD представит процессоры Ryzen 3000XT на следующей неделе, а выпустит в начале июля
Как известно, компания AMD готовит к выпуску настольные процессоры Ryzen 3000XT, также известные как Matisse Refresh, которые являются улучшенными версиями актуальных Ryzen 3000 (Matisse).
3DNews 14:02
Происшествия
Житель Камчатки попал в реанимацию после взрыва самогонного аппарата
Взрыв в жилом доме в городе Елизово на Камчатке произошел в субботу из-за самогонного аппарата.
ТАСС 23:00
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости вчера в 05:55
Общество
Эксперт рассказал о причинах размагничивания банковской карты
Банковская карта может размагнититься под воздействием электромагнитного излучения и в результате физического воздействия на нее – ударов, изгибов.
Московский Комсомолец 19:45
Технологии
Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей
Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ 10 июня в 06:32
Политика
Абхазия продлила до 1 июля запрет на въезд через границу с Россией
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении до 1 июля ограничения на въезд в республику через государственную границу с РФ по реке Псоу, сообщает пресс-служба главы Абхазии.
Интерфакс 15:13
Происшествия
Еще два человека умерли от коронавируса в Иркутской области
В общей сложности с начала пандемии в Иркутской области умерло 39 пациентов с коронавирусом Выздоровело, конечно же, существенно больше людей.
КП - Иркутск 23:30
Общество
В Белоруссии задержали топ-менеджеров «дочки» Газпромбанка
В рамках дела задержаны 15 человек — топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя Белгазпромбанка, руководители разного уровня, «а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка)», рассказал председатель КГК.
РБК 13:44
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости 09:37
Политика
В Чехии закрыли дело об угрозе отравления пражских политиков
Чешская Служба безопасности и информации (СБИ) официально закрыла дело об угрозе отравления старосты района Прага-6 Онджея Коларжа и мэра Праги Зденека Гржиба, сообщается на сайте ведомства.
Интерфакс 16:18
Общество
Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал
RT на русском 23:04
Шоу-бизнес
Наташа Королева призналась, что Зеленский поправлял ей юбку
Певица Наташа Королева рассказала о почти интимном моменте в ее карьере – однажды нынешний президент Украины Владимир Зеленский поправил ей юбку.
Свободная Пресса 21:57
Здоровье
В Якутии увеличилось количество заболевших ковидом детей
70 человек полностью выздоровели от коронавируса, в том числе 52 человека в Якутске, 5 - в Намском, 4 - в Мегино-Кангаласском улусах, по 2 человека выписаны в Ленском, Олекминском и Хангаласском районах, по одному - в Алданском, Нерюнгринском, Вилюйском районах.
SakhaPress.ru 23:34
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова-старшего
Актер Александр Ширвиндт рассказал о том, что отец устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова, Олег Николаевич Ефремов, тоже много выпивал и порою не знал границ.
Экономика сегодня 07:22
Происшествия
Против главы Норильска возбудили уголовное дело
Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM вчера в 04:11