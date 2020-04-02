Питтсбург, США, 3 апреля 2020, 04:04 — REGNUM Американские медики завершили первые доклинические испытания классической вакцины от коронавируса нового типа, полученные результаты они опубликовали в статье журнала EBioMedicine.

В США опубликовали первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

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