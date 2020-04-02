Коронавирус

REGNUMREGNUMВ США опубликовали первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Питтсбург, США, 3 апреля 2020, 04:04 — REGNUM Американские медики завершили первые доклинические испытания классической вакцины от коронавируса нового типа, полученные результаты они опубликовали в статье журнала EBioMedicine.
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Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

РИА Новостивчера в 16:00

США успешно провели испытания вакцины от коронавируса на мышах

Взгляд.рувчера в 14:58

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от коронавируса

ТАСС Наука вчера в 12:04

Получены первые результаты испытания вакцины от коронавируса

Lenta.ruвчера в 13:19

Ученые США опубликовали первые результаты испытаний вакцины от COVID-19

Znak.comвчера в 12:14

Опубликованы первые результаты испытаний вакцины от COVID-19

News.ruвчера в 16:14

Вакцину от COVID-19 впервые успешно испытали на мышах

Индикаторвчера в 11:00
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Политика

США надеются на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Саудовская Аравия скоро достигнут соглашения по объемам добычи нефти.
Коммерсантъ вчера в 20:49
Здоровье

Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
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Польская делегация не поедет в Смоленск в годовщину гибели Качиньского

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Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
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Политика

Глава Коми Сергей Гапликов уходит в отставку

Глава Коми Сергей Гапликов досрочно уходит с поста. Об этом глава региона заявил в четверг, 2 апреля.
FlashNord вчера в 10:12
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса, особое внимание следует уделить дверным ручкам и выключателям.
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Общество

В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 20:19
Происшествия

В Приморье разрушился мост в момент проезда по нему автомобиля

В селе Романовка Шкотовского района Приморского края произошло частичное обрушение моста через реку Суходол, сообщили в правительстве региона.
Российская газета вчера в 23:15
Общество

В Москве ввели штрафы для нарушителей самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о введении штрафов за нарушения режима повышенной готовности, в том числе самоизоляции, в столице.
РИА Новости вчера в 12:31
Энергетика

FT: нефтяники в США начали кампанию в поддержку санкций против Саудовской Аравии и России

Американские производители нефти запустили лоббистскую кампанию в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии.
ТАСС 01:34
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
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В ВОЗ заявили, что маски не требуются здоровым людям

Ношение масок здоровыми людьми не требуется. Сама по себе маска не может служить гарантией защиты от новой коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 22:35
Шоу-бизнес

В Сети умилились снимками Тиграна Кеосаяна с младшей дочерью

Журналистка решила показать, как муж развлекает младшую дочь на карантине. Тигран Кеосаян души не чает в детях.
Летидор вчера в 09:03
Общество

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек

Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило один миллион человек и составляет на данный момент 1 000 940 человек.
Российская газета вчера в 14:58
Здоровье

Врач предупредила об опасных советах для защиты от коронавируса

Ряд распространенных в Сети советов для защиты от коронавируса могут быть опасными, заявила врач ГКБ им. В.В.Виноградова Мария Блинова в интервью "Российской газете".
РИА Новости 00:02
Общество

Впервые в китайском городе запретили есть кошек и собак

Шеньчжень стал первым китайским городом, в котором запретили употребление в пищу кошек и собак. Новые правила вступают в силу с 1 мая.
БИЗНЕС Online вчера в 05:39
Общество

У журналистки, умершей в Перми, был коронавирус

Gazeta.SPb вчера в 17:04
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Известия вчера в 15:23
Политика

Песков разъяснил установление нерабочих дней в регионах

«Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Взгляд.ру вчера в 13:33
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Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном 18 апреля

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести бой с американцем Тони Фергюсоном, если сможет вылететь из России.
РИА Новости 01:15
Культура

Outer Wilds стала игрой года по версии BAFTA Games Awards 2020

Британская академия кинематографического и телевизионного искусства назвала победителей премии BAFTA Games Awards 2020.
CyberSport.ru вчера в 17:42
Общество

Запрет на продажу алкоголя отменят в Забайкалье

Полный запрет на продажу алкоголя отменят в Забайкальском крае в понедельник, 6 апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исполняющего обязанности министра экономического развития региона Александра Бардалеева.
Газета.Ru 00:44
Политика

Российский проект резолюции ГА ООН по борьбе с пандемией заблокировали

В российском варианте резолюции предусматривалось признание координирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией, оказание помощи наиболее пострадавшим государствам, особенно развивающимся странам, отказ от торговых войн и применения принятых в обход Совета Безопасности ООН односторонних санкций, противодействие финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости.
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Авто

В сети напомнили о неизвестном универсале Lada «Марина»

Поскольку у российского производителя был свой универсал ВАЗ-2111. В итоге единственную Lada «Марину» перепродали за 700 тыс. руб.
CarsWeek.ru 01 апреля в 12:19
Общество

В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия на дом

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Празднование одного из главных праздников православных христиан — Пасхи в храмах может пройти без верующих.
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На Ямале подтвердили 12 случаев заболевания коронавирусом

На Ямале выявили еще 10 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
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Происшествия

В США машиниста обвинили в попытке остановить плавучий госпиталь

Прокуратура в США предъявила работающему в порту Лос-Анджелеса машинисту обвинение в том, что он специально пустил локомотив под откос недалеко от плавучего госпиталя Mercy из-за "подозрений" к нему, говорится в пресс-релизе офиса окружного прокурора по Центральному округу Калифорнии.
РИА Новости 01 апреля в 20:50
Общество

Пенсии в России проиндексировали на 6,1%

Пенсии проиндексировали на 6,1% с 1 апреля 2020 года, сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Нижегородской области.
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Общество

Московским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции

Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки.
РИА Новости вчера в 22:59
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