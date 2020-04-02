Коронавирус
REGNUMВ США опубликовали первые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Питтсбург, США, 3 апреля 2020, 04:04 — REGNUM Американские медики завершили первые доклинические испытания классической вакцины от коронавируса нового типа, полученные результаты они опубликовали в статье журнала EBioMedicine.
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Ряд распространенных в Сети советов для защиты от коронавируса могут быть опасными, заявила врач ГКБ им. В.В.Виноградова Мария Блинова в интервью "Российской газете".
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Общество
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Политика
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«Очевидно, что главам регионам на местах виднее, в какой именно степени следуют реализовывать режим нерабочих дней таким образом, чтобы, не создавая угрозы для здоровья и жизни людей в условиях эпидемиологической опасности, обеспечить продолжение экономической активности», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
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