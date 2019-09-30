Политика

Lenta.ruLenta.ruВ США опубликовали видео удара по саудовским нефтяным объектам

Американский телеканал CBS News опубликовал эксклюзивные кадры массированного удара по нефтеперерабатывающим объектам фирмы Saudi Aramco. На нарезке роликов с камер видеонаблюдения видно, как снаряды попадают в резервуары с нефтью, после чего на территории завода вспыхивает пламя.
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CBS показал момент авиаудара по объектам Saudi Aramco на видео

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Момент ракетного удара по саудовским нефтяным объектам попал на видео

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