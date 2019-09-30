Американский телеканал CBS News опубликовал эксклюзивные кадры массированного удара по нефтеперерабатывающим объектам фирмы Saudi Aramco. На нарезке роликов с камер видеонаблюдения видно, как снаряды попадают в резервуары с нефтью, после чего на территории завода вспыхивает пламя.

В США опубликовали видео удара по саудовским нефтяным объектам

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