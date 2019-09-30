Политика

Lenta.ruLenta.ruВ США опубликовали видео удара по саудовским нефтяным объектам

Американский телеканал CBS News опубликовал эксклюзивные кадры массированного удара по нефтеперерабатывающим объектам фирмы Saudi Aramco. На нарезке роликов с камер видеонаблюдения видно, как снаряды попадают в резервуары с нефтью, после чего на территории завода вспыхивает пламя.
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CBS показал момент авиаудара по объектам Saudi Aramco на видео

РБК07:01

Момент удара по НПЗ в Саудовской Аравии попал на видео

Телеканал 360°05:47

Момент массированного удара по саудовскому НПЗ попал на видео

ТК Звезда04:15

Камеры сняли момент атаки дронов на НПЗ в Саудовской Аравии

РЕН ТВ05:22

В США опубликовали видео удара по саудовским нефтяным объектам

Lenta.ru05:18

Момент удара по саудовским нефтяным объектам попал на видео

РИА Новости05:24

Появилось новое видео атаки дронов на саудовский НПЗ

Российская газета03:13
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Армия и оружие

Около 132 тыс. человек призовут в армию осенью

"В ходе весеннего призыва прошли призывную комиссию около 580 тыс. человек, из них 135 тыс. призвано на военную службу, остальные освобождены или им предоставлена отсрочка", - отметил Бурдинский на брифинге в Москве.
ТАСС 05:58
Политика

Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости вчера в 16:50
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Общество

Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы

Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 09:15
Авто

Geely построит завод по выпуску летающих автомобилей

Китайская компания Geely, которая постепенно охватывает все сегменты глобального авторынка, всерьез задумалась о массовом производстве летающих автомобилей.
Российская газета 07:14
Кино

По вселенной «Ведьмака» могут снять анимационный сериал

Продюсеры Netflix рассматривают возможность сделать анимационный сериал по вселенной «Ведьмака».
CyberSport.ru 09:57
Общество

Об увольнении заявили 26 сотрудников онкоцентра Блохина

Врачи НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в структуру одного из самых известных и крупнейших в России Онкоцентра имени Блохина, в количестве 26 человек подготовили заявления об увольнении.
Газета.Ru 10:08
Культура

Выход программы на «Первом канале» с участием Собчак откладывается

Ведомости 06:33
Происшествия

Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети

Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 10:19
Политика

Названа дата первого заседания Конституционного комитета Сирии

Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен сообщил, что 30 октября в Женеве он созовет 150 сирийских мужчин и женщин и начнется работа конституционного комитета под руководством самих сирийцев.
Московский Комсомолец 10:46
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери

Девочка появилась на свет весом 3 килограмма 700 граммов. Сначала Лазарев хотел ее назвать Анастасией, но в последний момент передумал.
Gazeta.SPb вчера в 12:59
Экономика

Кабмин внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2020–2022 годы

Проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 поступил в Госдуму из правительства, соответствующий пакет документов направлен председателем нижней палаты парламента на рассмотрение в профильный комитет, следует из сообщения на сайте Думы.
РБК 07:21
Происшествия

Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей

Газета.Ru 07:28
Общество

Минтруд предупредил об опасных фейковых пособиях в 115 тысяч рублей

В соцсетях действуют мошенники, которые пытаются получить доступ к персональным данным пользователей под предлогом вывода "денежного пособия" в 115 тысяч рублей.
Алтапресс 07:23
Происшествия

Юрист объяснил, почему суд назначил Устинову условный срок

РИА Новости 11:22
Музыка

Соловьев отреагировал на песню Гребенщикова «Вечерний М»

Радио Комсомольская правда 10:59
Общество

Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

REGNUM вчера в 00:35
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Шоу-бизнес

У Алены Водонаевой появилась третья нога после неудачного фотошопа

По мнению многих, Водонаева неудачно воспользовалась фоторедактором.
StarHit.ru 06:00
Армия и оружие

Раскрыт уникальный материал российского гиперзвукового «Циркона»

Информационному агентству Avia.pro от своего источника стало известно, что при изготовлении новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» (3М22) применяется уникальный композит из углерода и углеродного волокна.
Военное дело 28 сентября в 14:57
Шоу-бизнес

Невестка Орбакайте поделилась редким фото тещи Никиты Преснякова

В Stories Алена впервые поделилась редким кадром, на котором запечатлена ее родительница. Теще Никиты Преснякова исполнилось 45 лет.
Телепрограмма вчера в 01:40
Спорт

Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Политика

Дональд Трамп слил Украину навсегда

Дональд Трамп слил Украину уже одним фактом публикации стенограммы телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
Pravda.Ru 11:24
Политика

Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян

Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Происшествия

В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте

В Москве 56-летний мужчина подавился салом и задохнулся.
РИА Новости 09:51
Политика

На Украине заявили об усилении позиций России

На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Национальная служба новостей вчера в 04:06
Политика

Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста

В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 08:53
Наука

Джейми Донелли: «VR дает возможность отправить учеников на Марс»

В конце концов VR дает возможность отправить твоих учеников на Марс.
РБК 07:31
Авто

Недорогой кроссовер Renault Triber выходит на глобальный рынок

Популярный французский кроссовер Renault Triber в ближайшее время выйдет на мировой рынок.
Faktom вчера в 02:48
Политика

США ввели санкции против россиян, связанных с Пригожиным

США ввели санкции в отношении двух граждан России и трех компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным и Агентством интернет-исследований, говорится в сообщении Минфина США.
BFM.ru 10:24
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