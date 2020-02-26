Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ США опубликовали видео «уничтожения» танков «Армата»

Американский производитель вертолетов Bell разместил на ютьюб-канале анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus "уничтожает" перспективные российские танки на платформе "Армата". На кадрах проморолика вертолеты атакуют пехоту и бронетехнику противника.
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В США опубликовали видео «уничтожения» танков «Армата»

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В США опубликовали видео с фантазиями об уничтожении танков «Армата»

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Производитель американских вертолетов опубликовал видео с «уничтожением» танков «Армата»

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В США опубликовали ролик об атаке вертолетов на российские танки «Армата»

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Американский Bell «уничтожил» российскую «Армату»

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Американский вертолёт Invictus отработал удар по имитации «Арматы»: новая мультипликация из США

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США «уничтожили» российский танк «Армата» в рекламе своего нового вертолета

ПолитРоссиявчера в 12:22
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Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских

«На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.
Коммерсантъ 06:10
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Стрельба произошла на пивоваренном заводе в США

На заводе пивоваренной компании Molson Coors в городе Милуоки американского штата Висконсин произошла стрельба.
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Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

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В один из портов Мексики не пустили круизный лайнер MSC Meraviglia

Круизный лайнер MSC Meraviglia не смог зайти в порт Мексики (на острове Косумель) из-за неподтвержденного случая коронавируса COVID-19.
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Соловьев выгнал из студии экс-депутата Верховной рады после спора об УПА

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
РБК 19:42
Экономика

ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.
RT на русском вчера в 06:22
Кино

Режиссёр «Холопа» ответил на шутку Лозы о востребованности Петрова

Режиссёр фильма «Холоп» Клим Шипенко отреагировал на шутку Юрия Лозы о том, что все главные роли в фильмах достаются Александру Петрову.
News.ru 11:58
Кино

Фильм «Супермен: красный сын» выясняет, что будет, если Человек из стали угодит в СССР? (CNN, США) (CNN)

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Олимпийская чемпионка из Германии ждет от Логинова извинений за допинг

РИА Новости 06:27
Экономика

«Норникель» увеличил чистую прибыль в два раза

Долговая нагрузка по итогам 2019 г. составила 0,6. Таким образом, дивиденды за 2019 г. могут составить около $4,8 млрд.
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Деле Алли предъявили обвинение из-за шутки о коронавирусе

Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинение полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли.
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Происшествия

Поиск заказчика убийства Немцова продлили до мая

Расследование дела в отношении организаторов и заказчиков убийства политика Бориса Немцова продлено до мая, сообщил РИА Новости адвокат дочери убитого Вадим Прохоров.
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Общество

У троих россиян с лайнера Diamond Princess подтвердился коронавирус

ТАСС 10:05
Армия и оружие

Первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» поступил в ВКС России

Новейший комплекс зенитных ракетных войск С-350 «Витязь» принят в состав Воздушно-космических сил (ВКС) России.
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Экономика

Минфин изменил предложения по участию ФНБ в инфраструктурных проектах

Минфин пересмотрел свои предложения по ограничению доли средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в инфраструктурных проектах.
Коммерсантъ 19:27
Политика

Голосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля

Владимир Путин провел встречу с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, во время которой поддержал идею провести общероссийское голосование 22 апреля, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 11:37
Игры

Появились новые геймплейные ролики Ori and the Will of the Wisps

В сети появились новые геймплейные ролики Ori and the Will of the Wisps, где различные журналисты поделились своим финальным мнением о метроидвании после нескольких часов игры.
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В Грузии подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Тикарадзе сообщила, что в связи с подтверждением первого случая заражения коронавирусом в стране премьер Грузии Георгий Гахария провел заседание чрезвычайного совета, на котором было принято решение на две недели ограничить въезд в Грузию для граждан Ирана.
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Александр Панайотов представит Россию на Евровидении

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США угрожают Сербии санкциями за покупку вооружений у России

В Государственном департаменте США заявили, что поставки Сербии первой части российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" вызывают серьезные опасения Вашингтона.
Московский Комсомолец 16:26
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Секретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к «наступлению» России

Секретарь СНБО Украины рассказал о подготовке к "наступлению" России.
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В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
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Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом

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Разработчики «Diablo 4» сделают игру мрачнее по советам фанатов

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В Китае коронавирус выявили у пассажира, прилетевшего из Москвы

В Китае коронавирус был диагностирован у мужчины, который прилетел в Шанхай из Тегерана, сделав пересадку в Москве.
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На Украине оценили военную мощь России в Крыму

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В США началось первое испытание лекарства от коронавируса

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Теннисистка Шарапова завершила карьеру

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.
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Собянин обосновал проверки граждан Китая в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин направил письмо послу КНР в РФ Чжан Ханьхуэю, в котором обосновал проверки граждан Китая, копия документа есть в распоряжении РБК.
Коммерсантъ 16:23
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