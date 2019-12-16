Политика

REGNUMREGNUMВ США указали место России в рейтинге могущественных стран

Россия наряду с США и Китаем вошла в тройку самых могущественных стран мира. Соответствующий ранжированный список был подготовлен изданием U. S. News совместно у учеными из университета Пенсильвании.
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Названы самые могущественные страны мира

URA.Ruвчера в 21:30

В США опубликован рейтинг самых могущественных стран

Газета.Ru01:46

Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года

Российская газетавчера в 22:32

СМИ назвали «самые влиятельные» страны мира

РБКвчера в 22:17

В Совфеде оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

РИА Новости02:28

СМИ опубликовали рейтинг «самых могущественных» стран мира

RT на русскомвчера в 20:33

Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира

Известиявчера в 19:52
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 02:35, Ашберн

В рейтинге самых влиятельных стран мира Беларусь обогнала Польшу и Украину

КП - Беларусь02:20
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 02:35, Ашберн
Общество

Глава Приангарья поручил ускорить ликвидацию последствий паводка

REGNUM 02:30
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

РИА Новости вчера в 21:21
Политика

Киев анонсировал возможные сроки объявления перемирия в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что новое перемирие в Донбассе может быть объявлено 20 или 21 декабря.
RT на русском 02:30
Единоборства

Вячеслав Дацик проиграл нокаутом Жерому Ле Баннеру

FightTime.ru вчера в 12:19
Общество

Forbes включил россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

RT на русском 01:07
Происшествия

На Филиппинах из-за землетрясения погибли три человека

На одном из островов Филиппин из-за землетрясения магнитудой 6,8 погибли три человека, среди них шестилетняя девочка.
РБК вчера в 23:57
Армия и оружие

Асад обвинил США в продаже нефти с сирийских месторождений

Президент Сирии Башар Асад заявил, что США продают Турции нефть с захваченных ими сирийских месторождений, Анкара тем самым является соучастником Вашингтона.
РИА Новости 02:24
Политика

Сокуров ответил Кадырову на обвинения в национализме

Мнения главы Чечни кинодеятель не спрашивал. Так ответил Сокуров на обвинения Кадырова в национализме в эфире телеканала «Дождь».
REGNUM 00:58
Общество

Рогозин предупредил о риске разрушения недостроев на Восточном

Часть недостроенных объектов первой очереди космодрома Восточный могут разрушиться, если не закончить строительство, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на пресс-конференции на космодроме.
Коммерсантъ 02:22
Технологии

Яндекс удешевит производство беспилотных автомобилей

Как стало известно, российская компания Яндекс разработала полноценный прототип лидара — самого дорого сенсора в беспилотных автомобилях, занимающегося сканированием пространства с помощью лазерных лучей — а также начала его тестирование.
Ferra вчера в 22:56
Общество

Москвичам пообещали похолодание в конце недели

Похолодание придет в Москву в конце недели, сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Москва 24 01:48
Происшествия

ФСБ пришла к экс-главе комитета по благоустройству Петербурга

Сотрудники ФСБ проводят оперативно-следственные мероприятия с бывшим руководителем комитета по благоустройству Петербурга Владимиром Рублевским.
BFM.ru вчера в 10:11
Кино

Каримов прокомментировал действия особиста и комбата в фильме «Ржев»

ИА REX 13 декабря в 10:45
Футбол

Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен

РИА Новости вчера в 16:43
Интернет

Новый Chrome оказался настоящей катастрофой

Разработчики из Google ответили на жалобы в субботу утром и приостановили распространение обновлений для Chrome и WebView, однако к тому моменту новые версии была установлены на 50% совместимых устройств.
iXBT.com вчера в 23:42
Политика

«Квартал 95» напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях

Артисты юмористической студии "Квартал 95" на концерте исполнили песню про невыполненные обещания президента Украины Владимира Зеленского.
РИА Новости 01:23
Экономика

США и Китай договорились, ралли на рынках может продолжиться

Рост российских рынков продолжился в понедельник на оптимистичных сигналах с мировых бирж.
Finam.Ru 02:17
Политика

В Кремле прокомментировали идею о вводе миротворцев на Донбасс

Ранее, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о том, что у президента Украины Владимира Зеленского есть планы о введении миротворцев ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса.
Капитал страны вчера в 13:28
Армия и оружие

Глава РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»

Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет нести боевые гиперзвуковые блоки нового поколения, рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 16:47
Общество

Rambler Group требует заблокировать Twitch в России

Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) с стримингового сервиса Twitch.
Коммерсантъ вчера в 23:48
Политика

Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Газета.Ru вчера в 20:22
Общество

Якубович прокомментировал инцидент с ошибкой в слове на «Поле чудес»

Инцидент с допущенной в слове на «Поле чудес» ошибкой пришлось прокомментировать ведущему программы Леониду Якубовичу.
Росбалт 14 декабря в 11:45
Космос

«Роскосмос» намерен доставить корабль к МКС за два часа

Сегодня, напомним, российские корабли добираются до орбитальной станции либо по стандартной схеме, которая длится двое суток, либо по быстрой – шестичасовой.
Портал Поиск 02:20
Политика

В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии

Депутаты Левой партии направили запрос Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в Германии, по их мнению, уделяется слишком мало внимания.
RT на русском 00:10
Политика

В Казахстане задумались о переименовании Алматы

В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Известия вчера в 11:24
Происшествия

Нетрезвая компания на Сахалине напала на фельдшеров скорой помощи

Компания нетрезвых молодых людей напала на приехавший на вызов двух сотрудников скорой помощи в Долинске на Сахалине.
ТАСС вчера в 02:02
Общество

Названы профессии, которым повысят зарплату в 2020 году

В 2020 году работодатели готовы повысить зарплаты кассирам, продавцам, строителям, сотрудникам производств и представителям других массовых профессий, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование «Работы.ру».
Национальная служба новостей 01:26
Общество

В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки

Новый способ решения проблем жителей аварийных домов предлагают в Госдуме - за счет ипотеки.
Российская газета вчера в 23:40
Политика

Трутнев представил депутатам ЕАО врио губернатора Гольдштейна

Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев представил в столице Еврейской автономной области депутатам, представителям местной власти и общественности врио губернатора региона Ростислава Гольдштейна.
Московский Комсомолец вчера в 22:44
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