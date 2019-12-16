Россия наряду с США и Китаем вошла в тройку самых могущественных стран мира. Соответствующий ранжированный список был подготовлен изданием U. S. News совместно у учеными из университета Пенсильвании.

В США указали место России в рейтинге могущественных стран

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