Политика
REGNUMВ США указали место России в рейтинге могущественных стран
Россия наряду с США и Китаем вошла в тройку самых могущественных стран мира. Соответствующий ранжированный список был подготовлен изданием U. S. News совместно у учеными из университета Пенсильвании.
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Общество
Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора
Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Политика
Киев анонсировал возможные сроки объявления перемирия в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что новое перемирие в Донбассе может быть объявлено 20 или 21 декабря.
Единоборства
Вячеслав Дацик проиграл нокаутом Жерому Ле Баннеру
Общество
Forbes включил россиянку в число самых заметных новых миллиардеров
Происшествия
На Филиппинах из-за землетрясения погибли три человека
На одном из островов Филиппин из-за землетрясения магнитудой 6,8 погибли три человека, среди них шестилетняя девочка.
Армия и оружие
Асад обвинил США в продаже нефти с сирийских месторождений
Президент Сирии Башар Асад заявил, что США продают Турции нефть с захваченных ими сирийских месторождений, Анкара тем самым является соучастником Вашингтона.
Политика
Сокуров ответил Кадырову на обвинения в национализме
Мнения главы Чечни кинодеятель не спрашивал. Так ответил Сокуров на обвинения Кадырова в национализме в эфире телеканала «Дождь».
Общество
Рогозин предупредил о риске разрушения недостроев на Восточном
Часть недостроенных объектов первой очереди космодрома Восточный могут разрушиться, если не закончить строительство, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на пресс-конференции на космодроме.
Технологии
Яндекс удешевит производство беспилотных автомобилей
Как стало известно, российская компания Яндекс разработала полноценный прототип лидара — самого дорого сенсора в беспилотных автомобилях, занимающегося сканированием пространства с помощью лазерных лучей — а также начала его тестирование.
Общество
Москвичам пообещали похолодание в конце недели
Похолодание придет в Москву в конце недели, сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Происшествия
ФСБ пришла к экс-главе комитета по благоустройству Петербурга
Сотрудники ФСБ проводят оперативно-следственные мероприятия с бывшим руководителем комитета по благоустройству Петербурга Владимиром Рублевским.
Кино
Каримов прокомментировал действия особиста и комбата в фильме «Ржев»
Футбол
Остановленный из-за оскорблений Зозули матч не будет продолжен
Интернет
Новый Chrome оказался настоящей катастрофой
Разработчики из Google ответили на жалобы в субботу утром и приостановили распространение обновлений для Chrome и WebView, однако к тому моменту новые версии была установлены на 50% совместимых устройств.
Политика
«Квартал 95» напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях
Артисты юмористической студии "Квартал 95" на концерте исполнили песню про невыполненные обещания президента Украины Владимира Зеленского.
Экономика
США и Китай договорились, ралли на рынках может продолжиться
Рост российских рынков продолжился в понедельник на оптимистичных сигналах с мировых бирж.
Политика
В Кремле прокомментировали идею о вводе миротворцев на Донбасс
Ранее, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о том, что у президента Украины Владимира Зеленского есть планы о введении миротворцев ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса.
Армия и оружие
Глава РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»
Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет нести боевые гиперзвуковые блоки нового поколения, рассказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда".
Общество
Rambler Group требует заблокировать Twitch в России
Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) с стримингового сервиса Twitch.
Политика
Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Общество
Якубович прокомментировал инцидент с ошибкой в слове на «Поле чудес»
Инцидент с допущенной в слове на «Поле чудес» ошибкой пришлось прокомментировать ведущему программы Леониду Якубовичу.
Космос
«Роскосмос» намерен доставить корабль к МКС за два часа
Сегодня, напомним, российские корабли добираются до орбитальной станции либо по стандартной схеме, которая длится двое суток, либо по быстрой – шестичасовой.
Политика
В бундестаге подняли вопрос о ситуации с русским языком в Германии
Депутаты Левой партии направили запрос Федеральному правительству Германии с просьбой разъяснить ситуацию с русским языком, которому в Германии, по их мнению, уделяется слишком мало внимания.
Политика
В Казахстане задумались о переименовании Алматы
В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Происшествия
Нетрезвая компания на Сахалине напала на фельдшеров скорой помощи
Компания нетрезвых молодых людей напала на приехавший на вызов двух сотрудников скорой помощи в Долинске на Сахалине.
Общество
Названы профессии, которым повысят зарплату в 2020 году
В 2020 году работодатели готовы повысить зарплаты кассирам, продавцам, строителям, сотрудникам производств и представителям других массовых профессий, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование «Работы.ру».
Общество
В Госдуме предложили расселять аварийные дома за счет ипотеки
Новый способ решения проблем жителей аварийных домов предлагают в Госдуме - за счет ипотеки.
Политика
Трутнев представил депутатам ЕАО врио губернатора Гольдштейна
Вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев представил в столице Еврейской автономной области депутатам, представителям местной власти и общественности врио губернатора региона Ростислава Гольдштейна.