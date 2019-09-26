Текст жалобы сотрудника американской разведки, которого насторожили контакты президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, рассекречен. Об этом в своем Twitter написал член комитета по разведке Палаты представителей, республиканец Крис Стюарт.

Текст жалобы разведчика на разговор Трампа с Зеленским рассекретили

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